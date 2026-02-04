Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte tensione. Dopo mesi di entusiasmo e nuovi record, Bitcoin ha invertito la rotta con decisione, cancellando centinaia di miliardi di capitalizzazione in pochi giorni. Il ribasso sta riaccendendo i timori di un nuovo inverno crypto e, secondo alcuni osservatori, potrebbe avere effetti a catena anche su asset tradizionali come l’oro.

Tra le voci più pessimiste spicca quella di Michael Burry, investitore diventato celebre per aver previsto la crisi dei mutui subprime del 2008. Le sue ultime dichiarazioni stanno attirando grande attenzione perché collegano il destino di Bitcoin non solo al settore crypto, ma all’intero ecosistema finanziario globale.

Dal record ai minimi: Bitcoin perde oltre il 40% in pochi mesi

Nel giro di poche settimane il quadro tecnico di Bitcoin è cambiato radicalmente. Dopo aver superato i 126.000 dollari a inizio ottobre, la principale criptovaluta ha avviato una discesa che l’ha portata a scivolare sotto quota 73.000 dollari.

Questo significa un drawdown superiore al 40%, una correzione significativa anche per uno strumento storicamente volatile come Bitcoin.

Il ribasso non riguarda solo il prezzo, ma l’intero mercato crypto:

quasi mezzo trilione di dollari cancellati in meno di una settimana

deflussi importanti dagli ETF spot su Bitcoin

riduzione della liquidità complessiva del settore

Il cambio di sentiment è evidente. Per anni il mercato ha mostrato una forte convinzione nel mantenere Bitcoin a qualsiasi prezzo, ma questa “fedeltà assoluta” sembra indebolirsi, lasciando spazio a prese di profitto e riduzione del rischio.

Bitcoin non si comporta come oro digitale: il dubbio che spaventa i mercati

Uno dei pilastri della narrativa crypto è sempre stato il paragone con l’oro. Bitcoin è stato spesso definito “oro digitale”, ovvero un bene rifugio capace di proteggere il capitale nei momenti di incertezza globale.

La recente fase di mercato sta però mettendo in discussione questa teoria.

Durante un periodo caratterizzato da tensioni geopolitiche e volatilità macroeconomica, Bitcoin non ha agito come asset difensivo. Al contrario, si è comportato come uno strumento altamente speculativo, reagendo in modo simile ai titoli tecnologici e agli asset più rischiosi.

Questo cambio di percezione potrebbe avere conseguenze profonde perché la narrativa dell’oro digitale è stata uno dei principali motori della domanda istituzionale negli ultimi anni.

L’avvertimento di Michael Burry: il possibile effetto domino sull’oro

Secondo Michael Burry, il calo delle criptovalute potrebbe non restare confinato al mondo digitale. L’investitore ritiene che il crollo del settore stia già generando effetti indiretti sui metalli preziosi.

L’ipotesi è semplice ma potente: quando gli investitori devono coprire perdite o ridurre l’esposizione al rischio, tendono a vendere anche asset profittevoli per liberare liquidità.

Secondo questa lettura:

fino a 1 miliardo di dollari in oro e argento sarebbe stato liquidato recentemente

parte della pressione sui metalli deriverebbe proprio dal ribasso crypto

un ulteriore calo di Bitcoin potrebbe innescare nuove vendite

Si tratta di un meccanismo tipico delle fasi di stress finanziario, in cui la correlazione tra asset apparentemente indipendenti aumenta improvvisamente.

Le tre soglie critiche che il mercato sta osservando

Burry ha indicato tre livelli chiave che potrebbero cambiare drasticamente lo scenario.

70.000 dollari

Sotto questa soglia potrebbero emergere forti perdite per le società esposte direttamente a Bitcoin, in particolare quelle che lo detengono come riserva di tesoreria.

60.000 dollari

Qui si entrerebbe in una fase molto più critica. Alcune aziende fortemente esposte al Bitcoin potrebbero trovarsi costrette a vendere parte delle riserve, alimentando ulteriore pressione ribassista.

50.000 dollari

Questo livello rappresenterebbe, secondo lo scenario più pessimista, un colpo durissimo per l’intero ecosistema crypto, con possibili effetti sistemici.

Il nodo delle aziende esposte al Bitcoin

Uno degli elementi più delicati riguarda le società che hanno accumulato grandi quantità di Bitcoin nei bilanci.

Se il prezzo dovesse continuare a scendere, potrebbero verificarsi:

perdite miliardarie

peggioramento dei bilanci

vendite forzate di criptovalute

Questo rischio crea un potenziale effetto domino: le vendite forzate possono accelerare ulteriormente il ribasso, generando una spirale difficile da interrompere.

Il ritorno dello spettro del crypto winter

Sempre più analisti parlano di possibile nuovo crypto winter, termine che indica fasi prolungate di debolezza del settore.

Storicamente questi cicli hanno caratteristiche precise:

durata media tra 12 e 24 mesi

crolli anche superiori all’80% dai massimi

drastica riduzione dell’interesse degli investitori

Non è ancora certo che il mercato sia entrato in questa fase, ma diversi segnali indicano un cambio di ciclo rispetto all’euforia degli ultimi anni.

Perché questa fase potrebbe essere diversa dalle precedenti

Nonostante il clima di paura, il contesto attuale presenta anche differenze importanti rispetto ai precedenti cicli ribassisti:

presenza di ETF regolamentati

maggiore partecipazione istituzionale

infrastrutture di mercato più mature

adozione crescente a livello globale

Questo significa che il mercato potrebbe attraversare una fase complessa, ma all’interno di una struttura molto più solida rispetto al passato.

Il vero nodo ora è capire se il ribasso rappresenti l’inizio di un lungo inverno crypto oppure una correzione necessaria dopo una fase di crescita eccezionale.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

