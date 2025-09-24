Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di forte evoluzione, con nuove soluzioni che puntano a integrare Bitcoin nell’economia reale, mentre gli analisti si interrogano sulla direzione dei prezzi in vista del quarto trimestre.

Fold e la carta di credito con premi in Bitcoin

La società Fold ha annunciato il lancio di una nuova carta di credito con premi in Bitcoin, sviluppata in collaborazione con Visa e Stripe. L’iniziativa consente agli utenti di accumulare BTC con ogni acquisto, unendo la familiarità delle reti di pagamento tradizionali con l’attrattiva delle criptovalute.

Stripe si occuperà dell’emissione attraverso i suoi servizi per aziende fintech, semplificando la gestione e riducendo i costi operativi per Fold. Grazie a questa struttura, i clienti potranno utilizzare la carta in milioni di esercizi, ricevendo fino al 3,5% di cashback in Bitcoin su ogni spesa, con bonus fino al 10% presso partner commerciali come Amazon, Target e Uber Eats.

Questa mossa si inserisce in un contesto di crescente competizione nel settore dei pagamenti digitali. Altri operatori come Gemini hanno già introdotto strumenti simili, mentre nuove realtà, tra cui WLFI sostenuta dal presidente Donald Trump, stanno lavorando a carte di debito compatibili con Apple Pay.

Nonostante l’attenzione positiva intorno al lancio, il titolo azionario $FLD ha registrato un calo. ma l’iniziativa rafforza comunque la tendenza verso un uso più diffuso di Bitcoin nei pagamenti quotidiani.

Bitcoin tra volatilità e speranze di rally

Bitcoin si avvicina al quarto trimestre del 2025 con un prezzo di circa 113.000 dollari, in calo di oltre il 9,2% rispetto al massimo storico di 124.000 dollari toccato a metà agosto. Gli analisti di 10x Research avvertono che il tradizionale “Uptober”, ovvero il mese di ottobre che è storicamente positivo per BTC, potrebbe non replicare i risultati passati a causa di segnali tecnici più deboli e di una pressione ribassista alimentata dalle vendite dei grandi investitori.

Secondo i dati, alcune balene hanno liquidato 147.000 BTC in un mese e solo nella giornata di lunedì ci sono state liquidazioni di posizioni in leva per 1,7 miliardi sulle crypto, aumentando la volatilità. Gli esperti individuano i 109.898 dollari come livello chiave di supporto, mentre la rottura della resistenza a 115.000 dollari potrebbe aprire la strada a un nuovo test dei 124.000 dollari nel breve termine. Analisti come Arthur Hayes sono ancora fiduciosi sul fatto che Bitcoin possa raggiungere i 200.000 dollari per fine ciclo e i 3,4 milioni di dollari nel 2028.

Il ruolo delle aziende e la visione di Saylor

Secondo Michael Saylor, presidente di Strategy, il disequilibrio tra domanda e offertasu BTC spinge verso uno scenario rialzista di lungo periodo. Ogni giorno, i miner immettono circa 900 BTC, ma le aziende e gli ETF ne acquistano oltre 3.000, creando una pressione costante sulla liquidità.

Più di 140 società quotate detengono oggi Bitcoin in bilancio, con Strategy in testa grazie ad una riserva di 639.000 BTC. Questa strategia che consiste nel emettere nuovi titoli azionari per raccogliere capitale da investire su BTC, sostiene Saylor, segna un cambio strutturale nel modo in cui le imprese gestiscono le riserve, trasformando Bitcoin da asset alternativo a forma di “oro digitale” in grado di rafforzare i bilanci.

Una prevendita che punta a superare i limiti di Bitcoin

Mentre aumentano gli strumenti di pagamento che supportano Bitcoin, cresce l’interesse verso soluzioni che cercano di superare le rigidità della blockchain Bitcoin, come nel caso di Bitcoin Hyper ($HYPER). Il progetto propone una Layer2 compatibile con la Solana Virtual Machine (SVM), ma che eredita la sicurezza della blockchain di Bitcoin permettendo transazioni più rapide, costi ridotti e compatibilità con molte più dApp della DeFi.

La prevendita in corso del token nativo di questa layer2, $HYPER, ha già raccolto oltre 18 milioni di dollari in poche settimane, segnale di un interesse crescente per infrastrutture che possano espandere l’utilizzo di Bitcoin. Il token ha diverse funzioni nell’ecosistema: staking, fee di rete, governance e accesso a DAOe launchpad.



Il token è acquistabile sul sito ufficiale a un prezzo di prevendita di 0,012975 dollari, che incrementa allo scadere di ogni fase, ed offre un interesse passivo da staking del 65% apy. Una volta conclusa la fase di prevendita $HYPER sarà quotato sugli exchange.

