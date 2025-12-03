Il mercato crypto mostra segnali di ripresa con Bitcoin in forte ripresa nelle ultime 24 ore, mentre l’interesse istituzionale torna ad aumentare verso gli ETF spot su crypto.

Bitcoin ha riconquistato quota 94.000 dollari questa mattina, dopo un rialzo del 7,2% nelle ultime 24 ore. Nei giorni scorsi, una correzione improvvisa aveva spinto il prezzo fino a 83.860 dollari, generando una fase di volatilità accentuata, mentre nell’ultima settimana di novembre aveva raggiunto un minimo locale di 80.600 dollari. La risalita è risultata particolarmente evidente a partire da martedì, in seguito all’annuncio di Vanguard che ha comunicato l’apertura al trading di ETF e fondi contenenti criptovalute dopo anni di critiche al settore blockchain. Si tratta di un cambio di strategia rilevante per una delle maggiori società finanziarie di Wall Street e ha contribuito a riportare fiducia sui mercati digitali.

Supporti tecnici e prospettive di breve periodo

Nelle ultime settimane la fascia tra 84.000 e 80.000 dollari si è confermata un’area di supporto fondamentale. Il movimento attuale mostra inoltre la formazione di un triangolo ascendente, una configurazione che solitamente anticipa una possibile continuazione del trend rialzista. I minimi crescenti indicano una domanda progressivamente più solida, mentre la resistenza si concentra nell’area 92.500-94.000 dollari. Una chiusura giornaliera sopra questa zona potrebbe aprire la strada verso il livello psicologico dei 100.000 dollari, con una proiezione tecnica che arriva fino alla media mobile a 200 giorni, intorno ai 104.000 dollari.

L’indicatore RSI nel periodo giornaliero, recentemente rimbalzato dalla zona di ipervenduto dopo la forte fase di liquidazioni di novembre, rafforza il quadro di una domanda tornata più vigorosa. Tuttavia, un eventuale pullback dalla parte alta del triangolo potrebbe riportare Bitcoin nella fascia 88.000-90.000 dollari. Una rottura più profonda, al contrario, riaprirebbe scenari verso 80.000-85.000 dollari.

Ritorno degli afflussi negli ETF Bitcoin

Parallelamente, il mercato degli ETF su Bitcoin negli Stati Uniti sta attraversando una fase di rinnovato interesse. Gli ultimi dati registrano una serie di afflussi consecutivi, con 5 giornate di crescita che hanno invertito il trend negativo osservato nelle settimane precedenti. Sebbene il totale di circa 300 milioni di dollari possa sembrare modesto, per gli analisti rappresenta un segnale significativo della rinnovata partecipazione istituzionale, mentre il flusso netto totale dal loro lancio ammonta a +57,9 miliardi di dollari.

La graduale riapertura dei flussi verso gli ETF contribuisce a rafforzare la stabilità del mercato e suggerisce che gli investitori istituzionali stanno tornando a considerare Bitcoin come una componente strategica nei portafogli diversificati. Un elemento rilevante, soprattutto in un contesto in cui la partecipazione retail tende a essere più sensibile alla volatilità.

Opportunità nella prevendita di Bitcoin Hyper

Con Bitcoin che riprende valore, progetti innovativi dedicati alla sua blockchain, come Bitcoin Hyper, attirano l’attenzione degli investitori grazie alla proposta tecnologica avanzata e un prezzo di prevendita fissato per il token. Basato su una struttura compatibile con la Solana Virtual Machine, questa nuova layer2 permette transazioni rapide, costi ridotti e piena interoperabilità con dApp, DeFi, meme coin e NFT, mantenendo allo stesso tempo la sicurezza tipica dell’ecosistema Bitcoin.

La prevendita del token nativo $HYPER ha già superato i 29 milioni di dollari, segno di un interesse crescente verso un’infrastruttura che consente l’utilizzo di BTC in contesti web3 con maggiore efficienza. Il token ha diverse utilità all’interno della layer2, tra cui governance, staking (con interesse del 40% apy) e pagamento delle fee. In questo momento, viene offerto al prezzo di prevendita di 0,013365 dollari in questa fase preliminare, con un modello che prevede aumenti progressivi nelle fasi successive.

Con la narrativa legata ai Layer 2 su Bitcoin in forte espansione e l’imminente quotazione su popolari exchange, la partecipazione alla prevendita rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera esporsi a nuovi progetti dell’ecosistema Bitcoin.

