Bitcoin ritorna a 94.000 dollari

Dopo un periodo di forte pressione ribassista nel mese di novembre, il mercato osserva con attenzione il movimento avvenuto nelle ultime 2 settimane, che ha riportato Bitcoin a 94.000 dollari dopo un rialzo del 17% dal minimo locale di 80.573 dollari, un livello che ha contribuito a rilanciare il dibattito sulla possibilità di una ripresa più strutturata nel Q1 del 2026.

Il progresso partito dalla zona di domanda degli 80.000 dollari ha innescato un recupero che ha portato il prezzo sopra i 90.000 dollari, allontanando parzialmente il sentiment dal territorio di paura. Il recente test dell’area dei 94.000 dollari si inserisce nell’intervallo chiave tra 89.000 e 93.000 dollari, una zona che da settimane rappresenta un punto di equilibrio tra domanda e offerta.

Sul grafico giornaliero, Bitcoin resta ancora sotto al valore delle medie mobili (MA) a 100 e 200 giorni, entrambe in area 108.000 dollari, che costituiscono la principale resistenza da superare per parlare di inversione tecnica completa, come evidenziato dal popolare analista Benjamin Cowen.

ETF su Bitcoin e fattori macro

Il comparto degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ha mostrato dinamiche contrastanti. Dopo cinque giornate consecutive di afflussi per 288 milioni di dollari, il settore ha registrato deflussi per 14,9 milioni il 3 dicembre, portando gli afflussi totali a 57,76 miliardi.

Parallelamente, i dati di Polymarket indicano una probabilità del 93% di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve nel meeting del 15-16 dicembre, un netto aumento rispetto al 50% di fine novembre. Un contesto monetario più espansivo (QE) tende ad aumentare l’appeal degli asset a rischio, come le azioni e le criptovalute.

Il sentiment nel mercato crypto è stato sostenuto anche da nuove aperture verso il settore. Vanguard ha annunciato l’imminente offerta di ETF su cripto per i propri clienti, un cambiamento significativo per un istituto tradizionalmente molto prudente e che per anni ha criticato il settore blockchain.

Inoltre, il presidente della SEC Paul Atkins ha confermato lo sviluppo della futura “innovation exemption”, un quadro normativo su misura per le aziende attive nel settore blockchain che dovrebbe vedere la luce entro il 2026.

Tom Lee aggiusta la stime su Bitcoin

Il cambio di tono di Tom Lee, che ridimensiona la previsione iniziale di 250.000 dollari entro fine anno, riflette un contesto di maggiore cautela. L’analista ritiene oggi più plausibile che Bitcoin rimanga sopra i 100.000 dollari entro la fine dell’anno, mentre nel Q1 del 2026 ritiene che potrebbe raggiungere nuovi massimi, superando il prezzo record di 124.200 dollari del 6 ottobre.

Questa revisione sta spingendo una parte crescente degli investitori a focalizzarsi su asset alternativi dotati di maggiore utilità nella finanza decentralizzata e prospettiva di crescita, contribuendo a rianimare l’interesse verso le altcoin.

Bitcoin Hyper si afferma tra le layer2 per BTC

Tra i progetti più osservati negli ultimi mesi, Bitcoin Hyper ($HYPER) sta emergendo come una delle Layer2 più avanzate per portare velocità, scalabilità e funzionalità di nuova generazione nell’ecosistema di Bitcoin. Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), il progetto permette l’utilizzo di Bitcoin in ecosistemi DeFi, dApp, NFT marketplace e applicazioni web3 con costi minimi e transazioni quasi istantanee.

Il token nativo $HYPER è utilizzato per fee, staking e governance della layer2, ed è acquistabile a prezzo di prevendita sul sito ufficiale o l’app di Best Wallet. La prevendita ha raccolto oltre 28,8 milioni di dollari dal lancio, sostenuta dall’interesse verso soluzioni che risolvono i limiti strutturali della blockchain Bitcoin e il rendimento annuo da staking del 40% disponibile da subito.

Con il 30% della supply totale disponibile in prevendita, una tokenomics ispirata ai 21 milioni di BTC e quotazioni previste su exchange popolari, Bitcoin Hyper continua ad attirare investitori alla ricerca di progetti solidi.

