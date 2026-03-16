Bitcoin ed Etherum - BorsaInside.com

Il mercato delle criptovalute torna a correre. Bitcoin ha superato per un breve momento la soglia dei 74.000 dollari, un livello tecnico che aveva respinto più volte il prezzo nelle ultime settimane. Il movimento ha innescato un’ondata di acquisti sull’intero settore crypto, spingendo al rialzo anche le principali altcoin come Ethereum, Solana, Cardano e Dogecoin.

La giornata di lunedì è stata caratterizzata da un netto miglioramento del sentiment degli investitori, favorito anche da fattori macroeconomici e geopolitici che hanno ridato slancio agli asset considerati più rischiosi.

Bitcoin rompe la resistenza e trascina il mercato crypto

Dopo quattro tentativi falliti nel giro di due settimane, Bitcoin è riuscito finalmente a superare la resistenza dei 74.000 dollari, anche se il prezzo ha poi leggermente ritracciato poco sotto quel livello.

Al momento della rilevazione, la principale criptovaluta al mondo registrava:

+2,9% nelle ultime 24 ore

+9,7% su base settimanale

Il movimento rialzista non ha riguardato solo BTC. Anche le principali altcoin hanno mostrato performance molto solide:

Ethereum (ETH) è salito del 7,7% nelle ultime 24 ore, raggiungendo circa 2.261 dollari , con un guadagno settimanale del 14,3% , la migliore performance degli ultimi mesi.

è salito del 7,7% nelle ultime 24 ore, raggiungendo circa , con un guadagno settimanale del , la migliore performance degli ultimi mesi. Solana (SOL) ha guadagnato il 5,6% in giornata e circa il 12% nella settimana , arrivando a 93 dollari .

ha guadagnato il e circa il , arrivando a . Dogecoin (DOGE) è tornato a quota 0,10 dollari , livello che non si vedeva dall’inizio di marzo.

è tornato a quota , livello che non si vedeva dall’inizio di marzo. BNB ha toccato 683 dollari con un progresso giornaliero del 3,8% .

ha toccato con un progresso giornaliero del . XRP è salito a 1,47 dollari, segnando un incremento del 4,2% nelle ultime 24 ore.

Il quadro complessivo evidenzia un ritorno dell’appetito per il rischio: le altcoin stanno infatti sovraperformando Bitcoin, segnale che il capitale sta tornando a spostarsi verso asset più volatili.

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Lo short squeeze che ha alimentato il rally

Una parte del movimento è stata alimentata da un massiccio short squeeze. Secondo i dati di CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono state registrate liquidazioni per circa 344 milioni di dollari, coinvolgendo quasi 92.000 trader.

La distribuzione delle liquidazioni mostra chiaramente come a essere colpite siano state soprattutto le posizioni ribassiste:

284,9 milioni di dollari di posizioni short liquidate (circa l’83% del totale)

Ethereum ha registrato 127,9 milioni di dollari di liquidazioni

di liquidazioni Bitcoin circa 124,5 milioni

Solana circa 18,5 milioni

La singola liquidazione più grande è stata una posizione su Bitcoin da 6,94 milioni di dollari sulla piattaforma Bitfinex.

Questo squilibrio indica che una parte significativa del rialzo è stata generata da trader ribassisti costretti a chiudere le proprie posizioni. Tuttavia, la partecipazione diffusa delle altcoin suggerisce che dietro al movimento ci sia anche un miglioramento reale del sentiment di mercato.

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Geopolitica, petrolio e dollaro: perché il mercato crypto reagisce

Il rally delle criptovalute non può essere letto solo attraverso le dinamiche interne del mercato. A sostenere la ripresa è stato anche un contesto macroeconomico improvvisamente più favorevole.

Diversi segnali hanno fatto pensare a una possibile de-escalation delle tensioni nello Stretto di Hormuz, una delle rotte energetiche più importanti al mondo.

Tra gli elementi chiave che hanno influenzato il sentiment:

due petroliere cariche di gas di petrolio liquefatto dirette in India hanno attraversato lo stretto, segnando il primo passaggio commerciale dall’inizio del conflitto

l’Iran ha dichiarato che il blocco riguarda solo le navi dei “nemici”, ammorbidendo la posizione precedente

Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno dialogando con Teheran

Il mercato energetico ha reagito rapidamente. Il Brent, dopo aver toccato 106,50 dollari, è sceso intorno ai 104 dollari, mentre il WTI è tornato sotto i 100 dollari.

Contemporaneamente:

il dollaro si è indebolito dello 0,3%

i futures sull’S&P 500 sono saliti dello 0,5%

sono saliti dello l’indice MSCI globale ha interrotto tre giornate consecutive di ribassi

Per le criptovalute questo mix rappresenta spesso una combinazione ideale: petrolio in calo, dollaro più debole e minori tensioni geopolitiche tendono a migliorare la liquidità globale, favorendo asset più speculativi.

Altcoin più forti di Bitcoin: segnale di ritorno del rischio

Se il guadagno settimanale di Bitcoin vicino al 10% è significativo, il dato più interessante arriva dalle altcoin.

Ethereum, ad esempio, ha sovraperformato BTC di oltre 4 punti percentuali, mentre Solana ha registrato una performance superiore di circa 2 punti. Questo comportamento è tipico delle fasi in cui il capitale inizia a spostarsi verso segmenti più rischiosi del mercato crypto.

In altre parole, gli investitori non si stanno limitando a rifugiarsi nel Bitcoin, ma stanno tornando a costruire esposizioni più aggressive.

Tutti gli occhi sulla Federal Reserve

Il prossimo grande catalizzatore per i mercati resta comunque la riunione della Federal Reserve del 17 e 18 marzo.

Il focus degli investitori sarà soprattutto su due elementi:

il dot plot , che mostrerà le previsioni dei membri della Fed sui tassi di interesse

, che mostrerà le previsioni dei membri della Fed sui tassi di interesse le dichiarazioni del presidente Jerome Powell durante la conferenza stampa

La recente moderazione del prezzo del petrolio potrebbe influenzare le aspettative sull’inflazione. Se i segnali dovessero suggerire maggiore flessibilità sui tassi, il mercato potrebbe tornare a scommettere su possibili tagli del costo del denaro nei prossimi mesi.

Per Bitcoin e per l’intero settore delle criptovalute, la direzione della politica monetaria americana rimane infatti uno dei fattori più importanti per determinare il trend dei prossimi mesi.

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