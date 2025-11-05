Ieri Bitcoin ha vissuto una giornata di estrema volatilità, spinto al ribasso da vendite massicce e crescenti timori macroeconomici, mentre gli investitori istituzionali spostano l’attenzione sugli ETF di altri asset digitali come Solana.

Bitcoin scende ad un livello critico

Il prezzo di Bitcoin è sceso del 7,8% nella giornata di ieri, scendendo da 107.285 dollari a un minimo locale di 98.970 dollari, il livello più basso da giugno. Dal 6 ottobre la criptovaluta ha perso il 19,5% rispetto al suo massimo storico di 126.180 dollari, spingendo gli investitori a domandarsi se questa sia solo una correzione temporanea o l’inizio del “bear market”.

Dati di CryptoQuant mostrano che gli holder di lungo periodo hanno liquidato oltre 1 milione di Bitcoin dall’inizio dell’estate, mentre i flussi netti verso gli ETF spot su Bitcoin hanno subito un forte rallentamento. Compass Point ha sottolineato come l’interesse retail sembri più debole rispetto ai cicli precedenti, rendendo il mercato più vulnerabile a pressioni di vendita coordinate.

Nel frattempo, gli ETF su Bitcoin ed Ethereum hanno registrato la quinta giornata consecutiva di deflussi. Come riportato da SoSoValue, martedì i fondi spot su Bitcoin hanno subito ritiri per 577 milioni di dollari, la cifra più alta da metà ottobre. Anche gli ETF su Ether hanno subito una correzione, con 219,4 milioni di dollari di riscatti in un solo giorno, portando i deflussi complessivi a quasi 1,12 miliardi di dollari da inizio mese.

Solana in controtendenza con afflussi negli ETF

Nonostante la pressione sui principali asset digitali, Solana continua a distinguersi per resilienza. I suoi ETF spot hanno registrato sei giorni consecutivi di afflussi, con circa 15 milioni di dollari raccolti martedì. I fondi BSOL di Bitwise e GSOL di Grayscale hanno guidato la crescita, segnalando un crescente interesse verso asset ad alto rendimento, totalizzando afflussi netti per circa 400 milioni di dollari nella prima settimana dal lancio.

Secondo Vincent Liu, CIO di Kronos Research, questo spostamento riflette un fenomeno di “rotazione del capitale” più che un abbandono del mercato cripto. Le istituzioni stanno riducendo il rischio in risposta a condizioni macroeconomiche incerte, tra cui il rafforzamento del dollaro e la diminuzione della liquidità globale.

La scommessa sulla ripresa di Bitcoin

Nel pieno del clima ribassista, un grosso trader noto come HyperUnit ha aperto posizioni long per 55 milioni di dollari su Bitcoin ed Ethereum tramite la popolare piattaforma decentralizzata di derivati Hyperliquid. Nello specifico, HyperUnit ha investito 37 milioni su Bitcoin e 18 milioni su Ethereum, scommettendo su un rimbalzo dei prezzi dopo le recenti correzioni.

Il trader, attivo nel mercato da oltre sette anni, si era già distinto per aver guadagnato 200 milioni di dollari durante il crash legato ai dazi USA-Cina del mese scorso. La comunità crypto osserva ora se riuscirà a replicare il successo, confermando la sua fama di investitore capace di anticipare i movimenti del mercato.

La layer2 che fonde l’efficienza di Solana con BTC

In un contesto dominato da incertezza, progetti innovativi in fase di prevendita come Bitcoin Hyper ($HYPER) stanno attirando una crescente attenzione dagli investitori. Questa nuova Layer2 mira a superare i limiti strutturali di Bitcoin, garantendo transazioni più rapide, costi minimi e compatibilità con molte più dApp della DeFi, grazie alla compatibilità con la Solana Virtual Machine (SVM).

Bitcoin Hyper sincronizza la propria rete con la blockchain principale di Bitcoin, ma elabora le transazioni in modo indipendente, combinando scalabilità e sicurezza. Gli utenti possono così utilizzare BTC in molti più contesti web3 con latenza quasi nulla, aprendo la strada a una nuova economia DeFi basata su Bitcoin.



La prevendita del token nativo della layer2, $HYPER, attualmente aperta sul sito ufficiale, ha raccolto oltre 26 milioni di dollari dall’apertura, dimostrando un solido interesse nel progetto. Il token, con una fornitura totale di 210 milioni, offre accesso a funzioni chiave come staking (78% apy), governance, pagamento delle fee e accesso a DAO e Launchpad. $HYPER è acquistabile a un prezzo scontato di 0,013225 dollari, che aumenterà fino alla quotazione sugli exchange, senza alcun importo minimo richiesto o processo di KYC.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

