Il mercato delle criptovalute registra nuovi record, sia nella capitalizzazione totale che nel prezzo di Bitcoin, spinto da aspettative di tagli ai tassi negli Stati Uniti e da un clima politico sempre più favorevole agli asset digitali.

Bitcoin tocca i 124.500 dollari per la prima volta

Bitcoin ha toccato un nuovo massimo storico questa mattina, raggiungendo 124.501 dollari, superando il picco di 123.100 dollari registrato a luglio. Ethereum ha registrato un formidabile rialzo del 58% nell’ultimo mese, salendo a 4.780 dollari, ma non ha ancora superato il prezzo record del 2021 di 4.890 dollari. La spinta rialzista è alimentata dalla crescente probabilità di tagli ai tassi da parte della Federal Reserve, dall’aumento degli investimenti istituzionali e dalle recenti mosse dell’amministrazione Trump per regolamentare velocemente il settore delle criptovalute.

Secondo diversi analisti come Arthur Hayes e i livelli delineati dall’indicatore tecnico “Ritraccimaneto Fibonacci”, una rottura stabile della soglia dei 125.000 dollari potrebbe aprire la strada a nuovi traguardi, con proiezioni che vedono Bitcoin raggiungere un valore tra i 154.800 dollari e 207.950 dollari per la fine dell’anno.

Politiche favorevoli e afflussi istituzionali

L’attuale presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è autodefinito il “crypto president” e negli ultimi mesi ha introdotto una serie di provvedimenti a sostegno del settore. Un recente ordine esecutivo ha autorizzato l’inclusione di criptovalute nei conti pensionistici 401(k), una misura che potrebbe ampliare l’adozione tra i risparmiatori e favorire grandi gestori come BlackRock e Fidelity, già attivi con ETF spot su cripto.

Il 2025 ha segnato anche altre vittorie regolamentari per il comparto, tra cui l’approvazione di normative per le stablecoin (GENIUS Act) e la revisione delle regole sui titoli finanziari da parte della SEC (Crypto Project) mirata ad accogliere meglio gli asset digitali. Questi sviluppi hanno rafforzato il sentiment degli investitori e contribuito alla crescita dell’intero comparto.

Capitalizzazione di mercato in forte espansione

Secondo i dati di CoinMarketCap, la capitalizzazione complessiva del mercato crypto ha toccato un nuovo record di 4,19 trilioni di dollari, rispetto ai 2,08 trilioni di dollari dello scorso anno. L’attuale rally non si limita a Bitcoin ed Ethereum, anche molte altcoin come BNB e XRP stanno beneficiando di una forte rotazione di capitali, con nuovi prezzi record e performance settimanali che in diversi casi hanno superato nettamente quelle della principale criptovaluta.

Gli analisti osservano che nei cicli passati, quando Bitcoin raggiungeva livelli record e poi passava ad un fase di consolidamente del prezzo, gli investitori tendevano a spostare liquidità verso asset più volatili e potenzialmente redditizi, alimentando rally significativi nelle altcoin e scatenando quella che è nota come altseason.

Le previsioni degli esperti

Chris Burniske, cofondatore di Placeholder, ha indicato ottobre come possibile culmine dell’attuale ciclo rialzista, ipotizzando per Bitcoin un prezzo intorno a 142.690 dollari, per Ethereum tra 6.900 e 8.000 dollari e per Solana circa 420 dollari. Ha inoltre sottolineato che, in caso di accelerazione nelle prossime settimane, la convinzione in un top autunnale aumenterebbe, mentre una correzione anticipata potrebbe prolungare la fase rialzista.

Burniske ha evidenziato anche il ruolo della rotazione di capitale da Bitcoin verso Ethereum e altcoin a maggiore beta, fenomeno che, secondo i dati di Glassnode, si è già verificato più volte nel 2025, suggerendo una fase di mercato in cui la diversificazione all’interno del settore potrebbe offrire opportunità interessanti.

