Le previsioni di Standard Chartered e ARK Invest dipingono uno scenario estremamente ottimistico per Bitcoin, con target a $120.000 entro giugno 2025 e un’incredibile proiezione fino a $2,4 milioni entro il 2030.

Standard Chartered punta a $200.000 entro fine 2025

Secondo Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered Bank, Bitcoin è pronto per un nuovo slancio rialzista. L’istituto ha previsto un primo target a 120.000 dollari entro il secondo trimestre del 2025, con una prospettiva ancora più ambiziosa a 200.000 dollari entro fine anno. Questo scenario si basa su una serie di segnali macroeconomici e comportamentali, tra cui l’aumento del “term premium” sui titoli di stato USA, un indicatore della perdita di fiducia negli asset tradizionali a lungo termine, che storicamente ha spinto gli investitori verso alternative come Bitcoin.

Un altro segnale rilevante è l’attività delle “balene”, ovvero wallet che detengono oltre 1.000 BTC, e queste entità stanno aumentando l’accumulo di Bitcoin, come avvenuto in passaggi storici chiave (collasso della Silicon Valley Bank, approvazione degli ETF, vittoria elettorale di Trump). A ciò si aggiunge il crescente abbandono dell’oro in favore di Bitcoin, testimoniato dai flussi di capitali negli ETF: un chiaro sintomo della crescente fiducia degli investitori in BTC come bene rifugio.

Gli ETF su Bitcoin tornano protagonisti

I dati aggiornati confermano una striscia positiva di sette giorni consecutivi di afflussi nei fondi spot su Bitcoin, il periodo più lungo dal mese di marzo. Nella scorsa settimana, gli investitori hanno iniettato oltre 3,75 miliardi di dollari, facendo salire il patrimonio totale gestito a 109,3 miliardi di dollari, dopo aver toccato un minimo locale di 85,7 miliardi di dollari l’8 aprile. Il fondo IBIT di BlackRock ha registrato i maggiori afflussi, mentre altri emittenti come Fidelity, Grayscale e VanEck hanno visto lievi deflussi.

ARK Invest ha aggiornato le sue previsioni a lungo termine, puntando a un prezzo massimo di 2,4 milioni di dollari entro il 2030 nello scenario più ottimistico. I nuovi obiettivi base e ribassisti sono stati fissati a 1,2 milioni di dollari e 500.000 dollari. L’analisi di ARK si basa sul potenziale di Bitcoin di penetrare il mercato finanziario globale (stimato in 200 trilioni di dollari), di sostituire parzialmente l’oro e di affermarsi come riserva di valore nei mercati emergenti. In particolare, si stima che BTC possa catturare fino al 60% della capitalizzazione dell’oro, oggi pari a circa 18 trilioni di dollari.

$BTCBULL: il token che premia il rialzo di Bitcoin

All’interno di questo scenario estremamente positivo per Bitcoin, progetti innovativi come BTC Bull Token offrono un’opportunità alternativa e strategica per cavalcare l’ascesa del prezzo di Bitcoin. Il token $BTCBULL è progettato per premiare gli investitori ogni volta che Bitcoin raggiunge nuove soglie di prezzo, attraverso un meccanismo unico che combina ricompense e burning.

Ogni traguardo di prezzo importante, come 150.000, 200.000 o addirittura 250.000 dollari, attiva la distribuzione di Bitcoin direttamente per possessori di $BTCBULL (se conservati in wallet cripto) e l’eliminazione di una parte dei token in circolazione tramite un burning deflazionistico ad ogni aumento di 25.000 dollari per BTC, a partire da 125,000 dollari.

Questo doppio meccanismo ha due effetti principali: da un lato incentiva il mantenimento a lungo termine del token, dall’altro contribuisce a sostenere il prezzo riducendone l’offerta.



La prevendita ha già raccolto oltre 5 milioni di dollari, con il token che offre anche uno staking con un rendimento annuo dell’80%, rendendolo estremamente attraente per chi cerca rendimenti passivi durante la fase di accumulo. Attualmente in prevendita a 0,00249 dollari, $BTCBULL si sta posizionando come un asset altamente speculativo ma con forte correlazione positiva al mercato di Bitcoin, un’opzione che analisti crypto come SamuBit consigliano per amplificare i guadagni in un contesto favorevole.

Sito web | X | Telegram

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.