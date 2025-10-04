Bitcoin inaugura ottobre con una performance eccezionale, superando i $120.000. Tra ETF record, resilienza al shutdown degli USA e attesa per la nuova altseason, il mercato crypto accelera verso nuovi massimi.

Bitcoin supera quota $120.000 con Uptober

Il mese di ottobre, storicamente favorevole al mercato crypto e ribattezzato “Uptober” dagli investitori, si apre con Bitcoin che ha superato velocemente i 120.000 dollari, consolidando un trend rialzista iniziato a settembre e raggiungendo un picco di 124.000 dollari ieri sera.

Dopo un minimo di 108.000 dollari toccato nello scorso weekend, la principale criptovaluta ha recuperato rapidamente, con proiezioni che la vedono raggiungere i 135.000 dollari nel breve periodo. In parallelo, l’intero comparto crypto ha beneficiato di una forte spinta, Ethereum è salito a 4.536 dollari (+3,2%), XRP a 3,04 dollari (+1,8%) e Solana ha registrato un +4,2% fino a 233,80 dollari, portando la capitalizzazione complessiva del mercato ad un record di 4.200 miliardi di dollari.

La corsa di Bitcoin ha sorpreso molti analisti anche per la capacità di resistere al blocco del governo statunitense, iniziato a ottobre e che ha messo in stand-by oltre il 90% del personale SEC e ridotto la CFTC a soli 5-6 operatori. Nonostante ciò, la domanda di Bitcoin negli ETF spot americani non si è fermata. Secondo Gadi Chait, responsabile investimenti di Xapo Bank, “la forza di Bitcoin è strutturale e non stagionale, dimostrando resilienza anche di fronte a condizioni macro avverse”.

Uptober: stagionalità e momentum di mercato

Ciò che è accaduto ad inizio mese non è casuale, negli ultimi dieci anni Bitcoin ha registrato in media un +14,4% a ottobre, spinto da una combinazione di flussi di liquidità, ricomposizioni di portafogli di fine anno e maggiore propensione al rischio. L’attuale fase conferma questo schema, con un mix di acquisti sulle correzioni e posizionamento per il Q4 che favorisce il proseguimento della tendenza rialzista.

Nell’ultima settimana, gli ETF su BTC hanno raccolto la cifra record di 3,4 miliardi di dollari, con BlackRock IBIT leader assoluto. Da settembre a oggi, i flussi netti hanno raggiunto i 5,8 miliardi di dollari, portando il totale del mercato ETF Bitcoin a 160,85 miliardi di dollari di asset gestiti. BlackRock domina con 93,28 miliardi di dollari, seguito da Fidelity con 23,95 miliardi di dollari e Grayscale con 21,37 miliardi di dollari. La crescente domanda istituzionale, combinata con volumi giornalieri vicini a 6 miliardi di dollari, sottolinea come Bitcoin stia consolidando il suo ruolo di asset mainstream.

L’attesa per l’altseason

Settembre, tradizionalmente debole per i mercati crypto, si è rivelato un bear trap. Dopo falsi breakdown e vendite in panico, la rapida ripresa di Bitcoin ha segnalato la capitolazione delle posizioni short e l’accumulo da parte delle balene. Gli analisti ricordano dinamiche simili prima dei rally del 2017 e del 2021.

Ora, con Bitcoin proiettato verso i massimi storici, cresce l’aspettativa per una vera e propria altseason. Storicamente, queste fasi iniziano quando Bitcoin consolida i guadagni, aprendo la strada a performance superiori per Ethereum, Solana, token DeFi e meme coin.

$HYPER, la soluzione che unisce velocità e sicurezza

Dopo gli ultimi avvenimenti nel mercato crypto, gli investitori guardano con interesse a nuovi progetti che si trovano ancora in fase di prevendita. Tra questi spicca Bitcoin Hyper, una Layer2 creata per Bitcoin ma sviluppata sulla Solana Virtual Machine (SVM) in modo da trarre beneficio da entrambe le reti. Questa infrastruttura permette transazioni veloci, economiche e l’utilizzo di BTC in molti più protocolli DeFi, superando i limiti storici della blockchain di BTC senza comprometterne la sicurezza.

Il token nativo $HYPER alimenta l’intero ecosistema, con funzioni di staking con interesse APY del 56%, governance e pagamento delle commissioni. Grazie alla sua architettura, Bitcoin Hyper consente agli utenti di inviare BTC quasi in tempo reale, interagire con dApp e protocolli DeFi, oltre che partecipare a un nascente mercato di NFT su Bitcoin.



La prevendita di $HYPER è ancora in corso sul sito ufficiale, dove ha raccolto la formidabile cifra di 21 milioni di dollari finora, con un prezzo di 0,013045 dollari, attirando investitori alla ricerca di un progetto che unisca l’affidabilità del Bitcoin con la flessibilità delle reti di nuova generazione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it