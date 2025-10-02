Bitcoin - BorsaInside.com

Il 2025 si avvia alla conclusione e il prezzo di Bitcoin (BTC) non è ancora riuscito a raggiungere le attese di inizio anno, quando diversi analisti parlavano di una possibile corsa fino a 200.000 dollari.

Tuttavia, nonostante una crescita più lenta del previsto, esistono forti motivazioni per credere che la criptovaluta possa chiudere l’anno con un’impennata e arrivare a toccare i 140.000 dollari entro i primi mesi del 2026.

Al momento della scrittura Bitcoin oscilla intorno ai 112.000 dollari: un incremento del 25% basterebbe per raggiungere questo obiettivo, e i dati storici giocano a favore di questa ipotesi.

Il quarto trimestre: il periodo d’oro di Bitcoin

Osservando le performance di Bitcoin tra il 2013 e il 2024, emerge un dato inequivocabile: il quarto trimestre è storicamente il più forte per la regina delle criptovalute, con una media di crescita dell’85%. In diversi anni, la corsa finale è stata addirittura esplosiva.

Nel 2020 BTC è salito del 168% negli ultimi tre mesi.

Nel 2017 ha messo a segno un clamoroso +215%.

Nel 2013, uno dei rally più memorabili, il guadagno trimestrale ha superato il 480%.

Ottobre e novembre sono i mesi che tradizionalmente danno il via alla spinta rialzista, tanto che i trader hanno coniato il termine “Uptober”. In particolare, novembre è storicamente il miglior mese in assoluto per Bitcoin, con un rendimento medio del 46%, seguito da ottobre con un +22%.

Al contrario, agosto e settembre risultano spesso deboli: un comportamento che si è ripetuto anche quest’anno, senza sorprendere chi conosce bene le dinamiche cicliche del mercato.

Le previsioni dei mercati: tra rialzo e rischio correzione

Oltre ai dati storici, uno strumento utile per misurare il sentiment sono i mercati di previsione online, dove gli investitori puntano denaro sugli scenari futuri.

Secondo le stime più recenti:

C’è un 63% di probabilità che Bitcoin torni a toccare il suo massimo storico di 125.000 dollari entro la fine del 2025.

Il 47% di possibilità che arrivi a 130.000 dollari entro l’inizio del 2026.

Il 32% di chance che raggiunga i 140.000 dollari.

Più ridotte invece le probabilità di uno scenario estremo: appena il 22% per i 150.000 dollari e il 5% per quota 200.000. Non mancano però i rischi al ribasso: i trader stimano un 6% di possibilità che BTC torni sotto i 70.000 dollari e un 2% che scivoli addirittura sotto i 50.000.

In sintesi, le probabilità di una corsa a 200.000 dollari sono oggi simili a quelle di una discesa fino ai livelli del precedente ciclo rialzista.

Cosa aspettarsi nei prossimi mesi

Il quadro più realistico, considerando sia i dati storici sia il sentiment di mercato, è quello di un nuovo rally di fine anno, simile a quanto accaduto nel 2021. Se questa tendenza si ripeterà, Bitcoin potrebbe guadagnare quel 25% necessario a sfondare la soglia dei 140.000 dollari.

Va però ricordato che il mercato segue cicli di circa quattro anni legati all’halving: l’ultimo è avvenuto 17 mesi fa, e ciò indica che siamo potenzialmente nella fase finale di questo ciclo. Una corsa verso l’alto potrebbe quindi essere seguita da una correzione altrettanto brusca.

Chi decide di investire ora deve quindi considerare non solo le opportunità, ma anche l’elevata volatilità che da sempre caratterizza Bitcoin.

