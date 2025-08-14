Bitcoin, Ethereum e XRP di Ripple - BorsaInside.com

Il mercato delle criptovalute sta vivendo uno dei momenti più positivi degli ultimi anni, con Bitcoin che ha toccato nuovi massimi storici e Ethereum e XRP in costante rialzo. Il sentiment degli investitori è alimentato dalle aspettative quasi certe di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve già a settembre, con le probabilità che superano il 90%.

Secondo i dati di CoinGecko, Bitcoin ha raggiunto un picco intraday di 124.128 dollari nella giornata di mercoledì, attestandosi successivamente intorno ai 123.500 dollari, con un incremento del 3,6% nelle ultime 24 ore. Gli analisti parlano di un contesto di liquidità abbondante sui mercati e di condizioni tecniche che non mostrano segnali di surriscaldamento, con tassi di finanziamento stabili sui principali exchange globali.

Ordini in acquisto e pressione ribassista sotto controllo

David Lawant, responsabile della ricerca presso FalconX, sottolinea come Bitcoin, pur trovandosi in una fase di “price discovery”, stia mantenendo i livelli vicini ai massimi nonostante una forte pressione di vendita nei book ordini. Questo scenario, se la pressione ribassista dovesse attenuarsi, potrebbe innescare nuovi rally esplosivi.

Ethereum trainato dai Digital Asset Treasuries

Per quanto riguarda Ethereum, la spinta è arrivata in gran parte dai Digital Asset Treasuries (DATs), che consentono di trasferire ai detentori le ricompense derivanti dallo staking, un vantaggio che gli attuali ETF non possono offrire. Questa innovazione ha seguito la decisione della SEC di maggio di esentare lo staking self-custodial dalle normative sui titoli finanziari, creando un quadro regolamentare più chiaro. Secondo Sean Dawson, capo della ricerca di Derive, ciò potrebbe spingere Ethereum oltre il target di 6.000 dollari entro fine anno, con possibilità di raggiungere 8.000-10.000 dollari.

XRP e l’effetto della causa SEC

Il rialzo di XRP è legato anche alla maggiore chiarezza normativa seguita alla risoluzione della causa tra la SEC e Ripple. Ryan Lee, chief analyst di Bitget, fissa il limite massimo per il 2025 a 5,81 dollari, ma prevede che un’adozione diffusa possa spingere il prezzo vicino ai 9 dollari entro il 2026.

Il rischio principale: un eccesso di ottimismo

Nonostante il quadro generale positivo, alcuni esperti mettono in guardia da un possibile eccesso di fiducia. Pav Hundal, lead market analyst di Swyftx, avverte che il mercato sembra già “prezzare la perfezione” e che eventuali imprevisti, come l’impatto reale dei dazi o un’inflazione più persistente del previsto, potrebbero frenare l’entusiasmo.

Se le attese sul taglio dei tassi verranno confermate, il mercato crypto potrebbe vivere una seconda ondata di rialzi. In caso contrario, l’attuale corsa potrebbe subire una brusca frenata, riportando volatilità e incertezza.

