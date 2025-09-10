La crescita da record della riserva di Ethereum di BitMine, unita alle aspettative di riduzione dei tassi da parte della Fed, suggerisce un contesto favorevole per un’eventuale altseason nelle criptovalute.

BitMine consolida la leadership su Ethereum

BitMine ha recentemente superato la soglia dei 2 milioni di ETH detenuti, per un valore totale di 9 miliardi di dollari, rafforzando la propria posizione come maggiore tesoreria aziendale di Ethereum al mondo.

In soli cinque mesi, la società ha accumulato circa l’1,7% della supply totale di ETH e attualmente detiene il 42% dell’intera quantità di Ethereum accumulata dalle aziende. Il chairman e popolare analista finanziario negli USA, Tom Lee, ha sottolineato la strategia di lungo periodo della società, finalizzata a raggiungere il 5% della supply di Ethereum, sfruttando il cosiddetto “alchemy of 5%” e beneficiando della convergenza tra blockchain e intelligenza artificiale.

Bilancio diversificato anche su Bitcoin

Oltre alla sua significativa esposizione a Ethereum, BitMine mantiene una posizione equilibrata con 192 Bitcoin e 266 milioni di dollari in contanti, garantendo solidità finanziaria mentre continua a perseguire la sua strategia ETH-driven. Questo approccio consente all’azienda di diversificare il rischio senza perdere di vista il principale obiettivo strategico, ovvero l’espansione della tesoreria in Ethereum.

BitMine ha anche lanciato un investimento strategico di 20 milioni di dollari in Eightco Holdings attraverso il PIPE da 270 milioni di OCTO, segnando l’avvio del suo piano “Moonshot”. Questa iniziativa rappresenta circa l’1% del bilancio della società ed è focalizzata sul supporto a progetti nell’ecosistema Ethereum, rafforzando ulteriormente il posizionamento di BitMine come attore chiave nella crescita del network.

Sostegno istituzionale: ARK Invest e Cathie Wood

Bitmine sta attirando su di sé un interesse di tipo istituzionale, con asset manager come ARK Invest di Cathie Wood che ha acquistato 101.950 azioni per circa 4,4 milioni di dollari, distribuite su tre fondi (Ark Innovation ETF, Ark Next Generation Internet ETF e ARK Fintech Innovation ETF). Complessivamente, i fondi ARK detengono oggi 6,7 milioni di azioni BitMine, per un valore totale di 284 milioni di dollari. L’investimento riflette la crescente fiducia di importanti gestori di fondi nella strategia di BitMine, soprattutto nell’accumulo di Ethereum come asset di tesoreria.

Performance azionaria e possibile altseason

Le azioni di BitMine hanno registrato un rialzo del 4,1% nella sessione after-hours, arrivando a 44,10 dollari, con un incremento complessivo del +460% dall’inizio dell’anno. La società si posiziona tra le prime trenta per volume medio di scambi negli Stati Uniti, con 1,7 miliardi di dollari medi giornalieri, evidenziando l’attenzione degli investitori verso la strategia di accumulo di ETH.

Il mercato altcoin mostra segnali di possibile breakout, con la capitalizzazione totale esclusi BTC ed ETH che si avvicina alla zona di resistenza tra 1,08 e 1,09 bilioni di dollari. L’indice dell’altseason continua a salire dalla fine del Q2 2025, avvicinandosi al valore 70, suggerendo che l’inizio di una stagione molto positiva per le altcoin potrebbe essere imminente. Le attese sul taglio dei tassi della Federal Reserve, previsti per settembre, ottobre e dicembre 2025, potrebbero iniettare ulteriore liquidità nei mercati, favorendo una rotazione degli investitori verso asset più rischiosi come le altcoin, ovvero le criptovalute diverse da Bitcoin.

