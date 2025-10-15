Aumentano le ipotesi di nuovi massimi per TAO nei prossimi mesi, a seguito della recente impennata del token TAO, la domanda per un ETF da Grayscale e partnership con aziende.

TAO tra i token con il recupero più veloce

Dallo scorso venerdì, Bittensor (TAO) è riuscito a distinguersi come uno degli altcoin con il rimbalzo più rapido e consistente dopo il flash crash avvenuto nel weekend sull’intero mercato crypto. Dopo essere sceso per una manciata di minuti fino a quota 140 dollari, il prezzo è risalito vertiginosamente fino agli attuali 442 dollari, registrando un aumento del 215% dal minimo locale di venerdì. Questo movimento ha suscitato nuovo entusiasmo tra gli investitori, spingendo diversi analisti a ipotizzare possibili test dell’area dei 600 dollari entro la fine di ottobre.

L’interesse si concentra non solo sulla forza del recupero, che ormai ha portato TAO a superare il valore precedente al flash crash di 400 dollari, ma anche sui fattori tecnici. La rottura della trendline discendente attiva da maggio, unita all’incrocio rialzista delle medie mobili esponenziali (EMA 8-21), suggerisce un’inversione rialzista. L’area compresa tra 465 e 473 dollari viene indicata come zona di resistenza chiave, la cui rottura potrebbe aprire la strada verso target più ambiziosi, come i 620 dollari indicati dal popolare crypto trader Pentoshi su X.

Grayscale accende l’interesse istituzionale su TAO

Uno dei principali driver di questa ripresa è rappresentato dall’azione di Grayscale, che ha presentato una Form 10 per Bittensor presso la SEC. Si tratta dello stesso iter normativo intrapreso in passato per Bitcoin ed Ethereum, quando i prezzi di quegli asset erano ancora relativamente contenuti. Questa mossa apre la porta a una maggiore accessibilità per gli investitori istituzionali, offrendo un quadro regolamentato e trasparente per l’esposizione a TAO.

Se l’interesse da parte di fondi pensione, hedge fund e grandi capitali dovesse concretizzarsi, anche piccole allocazioni potrebbero avere effetti significativi sul prezzo. La possibilità di un periodo di holding ridotto da dodici a sei mesi, prevista dalla Form 10, aggiunge inoltre un elemento di maggiore liquidità e flessibilità per chi cerca rotazioni di capitale più rapide.

Finanziamento da Digital Currency Group

Parallelamente, TAO Synergies ha annunciato di aver raccolto 11 milioni di dollari in un round di finanziamento privato, con la partecipazione di Digital Currency Group (DCG), uno dei principali attori nel settore degli investimenti crypto. Questa operazione, che sarà conclusa ufficialmente il 25 ottobre, consolida la posizione di TAO Synergies come maggior detentore pubblico di token Bittensor, con oltre 42.000 TAO in portafoglio.

Il wallet per custodire le crypto AI

