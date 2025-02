BlackRock ha iniziato ad investire in crypto dall’anno scorso e ieri ha acquistato 600 milioni di dollari in Bitcoin (BTC), segnando la sua più grande acquisizione di criptovalute dell’anno, rafforzando il suo impegno nell’industria blockchain.



ETF Spot Bitcoin: cos’è ?

Un ETF spot Bitcoin è un tipo di prodotto finanziario che detiene Bitcoin come asset sottostante, permettendo agli investitori di ottenere esposizione ai movimenti di prezzo di $BTC senza dover acquistare o conservare la criptovaluta direttamente. Gli ETF sono scambiati sulle borse tradizionali, offrendo maggiore liquidità rispetto alle piattaforme di scambio crypto e sottoponendosi a una supervisione regolamentare più evoluta, garantendo così una maggiore protezione agli utenti.

L’iShares Bitcoin Trust (IBIT) è il nome del ETF spot Bitcoin di BlackRock approvato dalla Securities and Exchange Commission (SEC) l’11 gennaio 2024, e mira a fornire un accesso diretto al Bitcoin, riducendo gli ostacoli operativi associati agli scambi o trasferimenti della criptovaluta.

Il ruolo di BlackRock nelle crypto

BlackRock è la più grande società di gestione patrimoniale al mondo, con sede negli Stati Uniti. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi finanziari, tra cui fondi comuni di investimento, ETF, pianificazione per la pensione e gestione del rischio. L’IBIT di BlackRock ha superato 1 miliardo di dollari in asset gestiti nella sua prima settimana di trading, questo avvenimento ha reso l’ETF Spot su Bitcoin il tipo di ETF di maggior successo nella storia, superando anche quello sull’oro.

Secondo i dati disponibili on-chain, l’acquisto di 600 milioni di dollari avvenuto il 22 gennaio 2025, porta il totale di Bitcoin detenuti da Blackrock a 569.343 BTC, con un valore attuale di 58,32 miliardi di dollari. La società detiene anche altri asset digitali, tra cui 3,7 miliardi di dollari nella seconda crypto più capitalizzata al mondo (Ethereum), 74,5 milioni di stablecoin USDC, e altre monete come Colle AI, SPX6900, UBXS, TUA e MOG. Questi acquisti riflettono l’impegno di BlackRock nell’espandere le sue offerte sulle criptovalute e nell’attrarre nuovi investitori istituzionali e retail.

