BlackRock, il più grande asset manager al mondo, ha compiuto un ulteriore passo verso l’integrazione di Bitcoin nei suoi modelli di portafoglio.



L’importanza di Bitcoin per BlackRock

A fine febbraio, il team BlackRock Target Allocation, che gestisce portafogli per consulenti finanziari per un valore stimato di circa 150 miliardi di dollari, ha annunciato l’inserimento dell’iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) tra i suoi strumenti di investimento. Questa scelta testimonia la crescente rilevanza di Bitcoin come asset strategico per la diversificazione e la qualità di “oro digitale”.

Nonostante la recente flessione del prezzo di Bitcoin nel 2025, BlackRock ritiene che la criptovaluta possieda un grande valore d’investimento a lungo termine.

Il responsabile della gestione degli asset, Michael Gates, ha evidenziato come Bitcoin possa fungere da riserva di valore e diversificare il wallet degli investitori, soprattutto in un contesto di incertezza economica. Il forte interesse degli investitori istituzionali e retail per l’ETF su Bitcoin (IBIT), che in meno di 14 mesi ha raggiunto un patrimonio gestito di 48 miliardi di dollari, dimostra la crescente domanda per un’esposizione regolamentata a Bitcoin.

La scarsità di BTC

Parallelamente, BlackRock ha pubblicato un report intitolato “Why Bitcoin? A Model Portfolio Builder’s View”, in cui viene evidenziata la scarsità strutturale di Bitcoin. Con un’offerta massima di 21 milioni di BTC, di cui 19,83 milioni già in circolazione e circa 4 milioni persi irrimediabilmente, l’asset manager sottolinea come la disponibilità effettiva di Bitcoin sia ancora più limitata. Il report suggerisce che se ogni milionario statunitense volesse acquistare almeno un Bitcoin, non ci sarebbero abbastanza unità disponibili per soddisfare la domanda e questa caratteristica rafforza il ruolo di Bitcoin come riserva di valore simile all’oro.



Oltre a IBIT, BlackRock ha aggiunto al wallet modello altri due ETF attivi: l’iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (THRO) e l’iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU). THRO, un ETF azionario attivo basato su strategie quantitative e dati di mercato, era inizialmente un fondo da 15 milioni di dollari, ma si prevede che possa raggiungere rapidamente i 700 milioni grazie alla nuova allocazione.

HIMU, invece, è un ETF obbligazionario municipale ad alto rendimento nato dalla conversione di un fondo comune con oltre vent’anni di esperienza, che potrebbe superare i 2 miliardi di dollari in gestione.

Bitcoin: un futuro da 700.000 dollari?

Nonostante le recenti oscillazioni del mercato, BlackRock rimane ottimista sul futuro di Bitcoin. Il CEO Larry Fink ha ipotizzato che l’interesse dei fondi sovrani potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin fino a 700.000 dollari, con un incremento del 697% rispetto al valore attuale di circa 87.800 dollari. Tuttavia, il mercato ha mostrato segnali contrastanti: l’ETF IBIT ha registrato deflussi record per 1,2 miliardi di dollari la scorsa settimana, mentre il fondo rimane il più grande ETF su Bitcoin al mondo, con un patrimonio di 39,62 miliardi di dollari.

Con l’ingresso ufficiale di Bitcoin nel portafoglio modello BlackRock, l’adozione istituzionale della criptovaluta continua a rafforzarsi. La crescente consapevolezza sulla sua scarsità e la necessità di strumenti finanziari innovativi per la diversificazione del portafoglio di investimento stanno spingendo sempre più investitori a considerare Bitcoin come un asset strategico di lungo periodo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.