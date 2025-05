Il rinnovato interesse istituzionale per le stablecoin e l’ingresso di attori finanziari tradizionali nel settore crypto stanno ridefinendo il panorama digitale. BlackRock, Santander e persino il governo degli Stati Uniti stanno contribuendo a una nuova narrativa incentrata sulla stabilità digitale e sull’integrazione tra finanza classica e decentralizzata.

BlackRock considera la IPO di Circle

Circle, emittente della popolare stablecoin ancora al dollaro USDC, ha ufficialmente presentato i documenti per la sua offerta pubblica iniziale (IPO) presso la SEC, con l’obiettivo di vendere 24 milioni di azioni di Classe A. Di queste, 9,6 milioni verranno offerte direttamente da Circle, mentre le restanti 14,4 milioni proverranno da investitori esistenti.

Secondo fonti riportate da Bloomberg, BlackRock starebbe valutando l’acquisto di circa il 10% delle azioni offerte. Si tratterebbe di un segnale forte, considerando che l’asset manager gestisce già il Circle Reserve Fund, il fondo monetario che supporta la copertura dell’USDC, custodendo circa il 90% delle sue riserve. L’interesse manifestato anche da ARK Investment Management, guidata da Cathie Wood, e da Ripple (XRP) rafforza l’attenzione verso una delle aziende più importanti del settore cripto prossime alla quotazione sul mercato statunitense.

Stablecoin al centro della strategia politica americana

Il contesto in cui avviene questa IPO è segnato da un’ondata crescente di attenzione verso le stablecoin. Durante la conferenza Bitcoin 2025 a Las Vegas, il vicepresidente JD Vance ha confermato che l’amministrazione Trump considera le stablecoin un asset strategico per la forza economica del dollaro. Il GENIUS Act, una proposta di legge attualmente in discussione al Congresso, punta a regolamentare il settore per creare un quadro legale chiaro e incentivare la domanda di Treasury statunitensi. Secondo David Sacks, consigliere crypto e AI del presidente, una regolamentazione efficace potrebbe sbloccare “trilioni di dollari di domanda”.

Infatti, le autorità regolatorie statunitensi hanno ammorbidito la propria posizione. Il Dipartimento del Lavoro ha revocato le linee guida del 2022 che scoraggiavano l’inclusione delle crypto nei fondi pensione, mentre la Federal Reserve e altre agenzie di vigilanza bancaria hanno iniziato a rimuovere restrizioni operative. Questa apertura sta creando spazio per soluzioni che uniscono sicurezza istituzionale e innovazione tecnologica.

Il settore bancario abbraccia le stablecoin

Nel frattempo, anche il settore bancario si sta adeguando a questa innovazione digitale. La popolare banca spagnola Santander, attraverso la sua banca digitale Openbank, sta valutando l’emissione di stablecoin in euro e dollari o l’integrazione di soluzioni esterne per i propri clienti. Si tratterebbe della quarta Global Systemically Important Bank (G-SIB) ad attivarsi in tal senso, seguendo le iniziative di Société Générale (EURCV), Deutsche Bank (ALLUnity) e Standard Chartered.

Oltre alle iniziative dirette, Santander è coinvolta in progetti di infrastruttura blockchain come Fnality, una rete per il regolamento di pagamenti wholesale basata su blockchain, e ha partecipato a emissioni di bond digitali su Ethereum in collaborazione con Goldman Sachs e la European Investment Bank.

Se un tempo le stablecoin erano prevalentemente strumenti di scambio per criptovalute o rifugi di valore in Paesi con valute instabili, oggi la loro funzione si estende ai pagamenti internazionali, alle piattaforme DeFi e a rendere la finanza tradizionale molto più efficiente. L’integrazione con banche, fondi e infrastrutture pubbliche suggerisce un consolidamento del ruolo delle stablecoin nel sistema economico globale.

Best Wallet: una porta d’accesso autonoma e sicura al mondo crypto

In un panorama dove l’infrastruttura delle stablecoin si lega sempre più alla finanza tradizionale, cresce anche il bisogno di soluzioni user-friendly che consentano agli utenti retail di partecipare a questo ecosistema in modo sicuro e indipendente. Progetti come Best Wallet stanno rispondendo a questa domanda con una proposta solida e completa.

Best Wallet si presenta come una piattaforma avanzata per la gestione autonoma delle criptovalute e stablecoin. Supporta numerose blockchain e custodisce gli asset in modo non-custodial, garantendo il pieno controllo da parte dell’utente senza richiedere procedure KYC. Integra Onramper per l’acquisto diretto di criptovalute con valute FIAT, oltre a un DEX interno per effettuare scambi rapidi con commissioni minime.

In aggiunta, è disponibile la sezione “Upcoming Tokens” che consente di scoprire e partecipare a prevendite selezionate, mentre l’aggregatore di staking permette di generare reddito passivo in modo semplice. Ad aggiunge ulteriori vantaggi a questo formidaible ecosistema, vi è il token $BEST, il quale offre accesso anticipato alle presale, cashback dell’8% sulla carta per spendere cripto, riduzione delle commissioni e rendimenti da staking potenziati.

Attualmente, la prevendita di Best Wallet in corso sul sito web ufficiale ha raccolto oltre 12,5 milioni di dollari, con un prezzo del token fissato a 0,025105 dollari per altre 30 ore. Per chi desidera usufruire delle stablecoin o investire in criptovalute sfruttando a pieno i vantaggi della finanza decentralizzata in modo sicuro, Best Wallet rappresenta una soluzione completa e strategicamente posizionata nel contesto di trasformazione che sta coinvolgendo l’intero sistema finanziario globale.

