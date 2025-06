Istituzioni finanziarie di primo piano come BlackRock e Bernstein spingono con decisione verso una maggiore integrazione tra finanza tradizionale e tecnologie blockchain, posizionando Bitcoin come asset di riserva strategico.

BlackRock: obiettivo 35 miliardi di ricavi entro il 2030

Durante il suo Investor Day, BlackRock ha tracciato una visione ambiziosa per il futuro, puntando a portare i ricavi annuali a 35 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai 20 miliardi registrati nel 2024. L’obiettivo è accompagnato da una previsione di raddoppio della capitalizzazione di mercato, che dovrebbe raggiungere i 280 miliardi di dollari entro la stessa data. La strategia ruota attorno al rafforzamento del suo posizionamento come one-stop shop per investimenti sia nei mercati pubblici sia in quelli privati.

Nel 2024, BlackRock ha realizzato alcune delle operazioni più trasformative della sua storia, con un’espansione decisa nei mercati privati e il lancio di ETF spot su Bitcoin ed Ethereum, dove sono stati superati i 74 miliardi di dollari in asset gestiti. Circa 25 miliardi di dollari sono stati impiegati per l’acquisizione del fondo infrastrutturale Global Infrastructure Partners e della società di credito privato HPS Investment Partners. A queste operazioni si è aggiunto un accordo da 3,2 miliardi di dollari per l’acquisto della società britannica di dati Preqin, concluso ufficialmente a marzo.

Secondo quanto comunicato, le attività nei mercati privati e nelle tecnologie rappresenteranno oltre il 30% dei ricavi totali entro il 2030, raddoppiando il contributo attuale pari al 15% nel 2024.

Bernstein punta ad un minimo di $200.000 per BTC

L’asset manager Bernstein, con 800 miliardi di dollari in gestione, considera conservativo per Bitcoin un target di 200.000 dollari entro la fine del 2025. Attualmente scambiato intorno ai 105.000 dollari, BTC si trova a -6% dal suo massimo storico di 112.000 dollari e beneficia di una crescente adozione istituzionale e aziendale. I fondi ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti ora gestiscono oltre 120 miliardi di dollari, segno tangibile dell’interesse istituzionale.

Bernstein sottolinea che le aziende potrebbero destinare più di 50 miliardi di dollari in Bitcoin nei loro bilanci nel 2025, superando di oltre il doppio i 24 miliardi del 2024. L’influenza delle stablecoin, la tokenizzazione degli asset reali su blockchain pubbliche come Ethereum e le innovazioni alla frontiera tra AI e mining rafforzano ulteriormente il trend a lungo termine sul valore di Bitcoin.

IBIT di BlackRock guida i flussi negli ETF Bitcoin

Il crescente interesse verso gli ETF su Bitcoin si traduce in flussi significativi. Solo il 10 giugno 2025 sono entrati 428 milioni di dollari nei fondi spot, con IBIT di BlackRock che ha raccolto 333,5 milioni di dollari. A seguire Fidelity con 67 milioni e ARK con 20 milioni. Questi dati confermano l’appetito degli investitori istituzionali per esposizioni regolamentate a Bitcoin, contribuendo alla sua legittimazione come asset mainstream.

La ridotta disponibilità di Bitcoin sugli exchange, anche a causa dell’accumulo da parte di fondi e grandi entità come Coinbase Prime (che detiene oltre 63.000 BTC) e Strategy, potrebbe portare ad un “supply squeeze“, alimentando ulteriori rialzi di prezzo.

