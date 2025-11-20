La nuova iniziativa di BlackRock su Ethereum e gli aggiornamenti tecnici del network attirano l’attenzione degli investitori in un momento di crescente interesse verso i prodotti regolamentati legati alle criptovalute e le soluzioni di scalabilità.

ETF su Ethereum con staking disponibile

BlackRock, l’asset manager più influente al mondo con 10.000 miliardi di dollari gestiti, ha depositato nel Delaware la registrazione per lo iShares Staked Ethereum Trust ETF, un prodotto che conferma l’espansione della società nel settore degli asset digitali e, in particolare, nell’ecosistema Ethereum. La scelta sottolinea l’interesse istituzionale verso prodotti basati sullo staking, capaci di offrire interessi passivi mensili oltre all’esposizione al prezzo dell’asset.

La registrazione consente a BlackRock di proporre un ETF ancorato al prezzo di Ethereum, offrendo un’esposizione regolamentata ai rendimenti derivanti dal processo di validazione della rete. Lo staking permette agli utenti di bloccare ETH presso dei validatori per contribuire alla sicurezza del protocollo ottenendo incentivi periodici. Attraverso l’ETF, gli investitori possono accedere a questi benefici senza gestire wallet, nodi validatori o procedure molto più tecniche.

Un prodotto firmato BlackRock potrebbe favorire un’adozione più ampia di Ethereum, portando maggiore liquidità e competizione in un segmento già presidiato da operatori come Grayscale, Franklin Templeton, VanEck e Fidelity. Le autorità statunitensi (SEC) dovranno ora valutare la richiesta nei prossimi mesi.

Buterin: nuovi sviluppi per la resistenza quantistica

Sul piano tecnologico, Ethereum continua a evolversi. Durante la conferenza Devconnect a Buenos Aires, il fondatore Vitalik Buterin ha ribadito l’importanza della resistenza quantistica come elemento strategico per il futuro della rete. L’avanzamento dei computer quantistici potrebbe infatti mettere a rischio gli attuali sistemi crittografici di Ethereum e Bitcoin, con alcune stime che anticipano possibili breakthrough tra il 2028 e il 2033.

Il quadro delineato da Buterin si inserisce nel progetto Lean Ethereum, una visione che punta a semplificazione strutturale, efficienza e robustezza a livello di base. La ricerca include ottimizzazioni come VMs e hash function compatibili con zk, miglioramenti nella verifica formale, un consenso più efficiente e una finalità più rapida.

Nel medio termine, gli aggiornamenti previsti tra il 2025 e il 2026 mirano a incrementare la scalabilità con modifiche al gas limit e nuove proposte come EIP-7732. Sono previste anche soluzioni per migliorare l’elaborazione parallela dei blocchi, garantendo un throughput (TPS) superiore senza compromettere la decentralizzazione del network.

Ethereum rimbalza dal supporto di 2.880$

Riguardo il prezzo di Ethereum, ieri sera è rimbalzato dal supporto di 2.880 dollari raggiungendo un valore attuale di 3.070 dollari. Gli analisti segnalano un miglioramento della struttura del mercato, con supporti chiave individuati a 2.600 e 2.250 dollari, zone Fibonacci considerate favorevoli a eventuali accumuli.

La resistenza immediata si colloca a 3.135 dollari, con livelli più alti osservati a 3.350 e 3.720 dollari. Un superamento dei 3.350 dollari potrebbe fungere da punto di pivot tra supporto e resistenza, creando la struttura per un nuovo trend rialzista.

Maxi Doge, la nuova meme coin su Ethereum

Dando uno sguardo ai progetti in fase di prevendita su Ethereum, la nuova meme con Maxi Doge ($MAXI) sta attirando una grande attenzione, superando i 4 milioni di dollari nella raccolta fondi. La meme coin, ispirata alla meme coin più popolare del mercato (Dogecoin) ma in versione muscolosa, propone un approccio votato alla gamification e al trading ad alta leva, supportato da partnership con piattaforme di futures.

Gli investitori possono accedere da subito a un rendimento da staking del 74% apy, che si riduce con l’espansione dei partecipanti, mentre la roadmap prevede tornei di trading a premi, e trading in leva fino a x1000. La supply è strutturata in modo da garantire liquidità e stabilità, con audit già conclusi positivamente da SolidProof e Coinsult.



Maxi Doge è acquistabile dal sito tramite Best Wallet o altri wallet compatibili utilizzando ETH, BNB, USDT, USDC o carta di credito. La prevendita di Maxi Doge offre accesso anticipato al prezzo scontato di 0,000269 dollari per ogni $MAXI, una volta quotato sugli exchange ad un prezzo maggiore, il token potrebbe beneficiare della forte narrativa che continua a trainare il settore delle meme coin, puntando a superare la popolarità di Dogecoin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com