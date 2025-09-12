Il nuovo massimo storico di BNB non rappresenta soltanto un traguardo tecnico, ma il segnale tangibile di come Binance stia rafforzando la propria posizione al crocevia tra finanza tradizionale e digitale.

Binance Coin tocca i 903 dollari

Binance Coin (BNB), il token nativo del più grande exchange di criptovalute al mondo, ha raggiunto un nuovo massimo storico di 903 dollari l’11 settembre 2025. Il superamento di questa soglia, a lungo considerata difficile da raggiungere, ha riportato BNB al centro del dibattito del mercato. Dopo aver toccato il nuovo picco, il prezzo si è assestato poco sotto i 900 dollari, mantenendo comunque una forte pressione rialzista e segnando un rendimento del 28% dall’inizio dell’anno, che lo posiziona tra i migliori performer del 2025.

Il catalizzatore principale della recente crescita di BNB è stata la nuova alleanza tra Binance e Franklin Templeton, uno dei più grandi gestori di asset al mondo, con oltre 1,6 trilioni di dollari in gestione. L’obiettivo della collaborazione è sviluppare prodotti di investimento tokenizzati basati su blockchain, che possano collegare in modo efficiente e regolamentato la finanza tradizionale con gli asset digitali.

L’accumulo da parte delle corporate treasury

Oltre alla partnership, un altro fattore chiave della crescita di BNB è stato l’interesse delle corporate treasury. CEA Industries ha recentemente acquistato 30.000 BNB, portando il suo totale a 418.888 token, per un valore di circa 368 milioni di dollari. L’azienda ha fissato un obiettivo ambizioso, detenere l’1% della supply circolante di BNB entro il 2025.

Il CEO David Namdar ha affermato che l’espansione del tesoro riflette una più ampia transizione dei capitali societari verso gli asset digitali, stimata tra i 100 e i 200 miliardi di dollari. Se la società dovesse esercitare i suoi warrant, le sue partecipazioni in BNB potrebbero superare 1,25 miliardi di dollari, consolidando ulteriormente la sua posizione come uno dei principali detentori istituzionali.

Reazione del fondatore CZ

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha commentato il nuovo record con un messaggio breve ma provocatorio. In risposta al raggiungimento dei 903 dollari, CZ ha pubblicato un criptico “wake me up when it’s ____ digits”, lasciando intendere che il prossimo obiettivo psicologico siano le quattro cifre.

L’intervento, seppur minimalista, ha alimentato la speculazione degli investitori e rafforzato la convinzione che il traguardo dei 1.000 dollari per BNB sia ormai a portata di mano.

Outlook di mercato e scenario macro

Gli analisti restano ottimisti sul futuro di BNB. Crypto King lo ha definito uno degli asset più sottovalutati del 2025, prevedendo un movimento imminente verso quota 1.000 dollari e, in caso di prosecuzione della domanda istituzionale, target fino a 1.400 dollari.

Il contesto macroeconomico aggiunge ulteriori spunti positivi. A pochi giorni dalla riunione della Federal Reserve del 17 settembre, i mercati hanno iniziato a prezzare la possibilità di un taglio dei tassi di 50 punti base. Un taglio più aggressivo del previsto favorirebbe asset rischiosi come criptovalute e azioni, aumentando ulteriormente l’attrattiva di BNB.

Secondo i dati più recenti, Bitcoin ha superato i 113.750 dollari, Ethereum quota 4.309 dollari, mentre la capitalizzazione totale del mercato crypto si attesta a 3,88 trilioni, segnalando un recupero sincronizzato che potrebbe preludere a una nuova fase di altseason.

