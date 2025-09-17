BNB ha registrato un nuovo massimo storico grazie a sviluppi regolatori favorevoli negli Stati Uniti e partnership con Franklin Templeton, rafforzando la sua posizione tra le top 5 criptovalute per capitalizzazione di mercato.

Nuovo record di prezzo per BNB

Il token BNB ha toccato un nuovo massimo storico di 962 dollari, segnando il terzo mese consecutivo di crescita record e un rialzo del 14% nell’ultimo mese. Dopo il picco, la quotazione si è assestata intorno ai 953 dollari, con un volume di scambi in rialzo del 46% nelle ultime 24 ore, pari a 3,36 miliardi di dollari, e una capitalizzazione di mercato di 132,3 miliardi di dollari. Con questo movimento BNB conferma la sua posizione come 5° criptovaluta più grande al mondo per valore complessivo, dopo che era stata superata per un breve periodo da Solana, che ha una capitalizzazione di 5 miliardi di dollari inferiore.

Le trattative con il Dipartimento di Giustizia USA

L’attenzione del mercato verso BNB è stata alimentata dalle notizie riguardanti le discussioni tra Binance, l’exchange che ha lanciato BNB, e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. L’exchange è vicino a un accordo che potrebbe portare alla rimozione dell’obbligo di mantenere un monitor esterno per la compliance, previsto dall’accordo da 4,3 miliardi di dollari siglato nel 2023 per violazioni del Bank Secrecy Act. Tale misura, originariamente destinata a durare fino al 2026, potrebbe essere sostituita da nuovi requisiti di reportistica rafforzata, segnalando un approccio più favorevole nei confronti delle imprese crypto sotto l’amministrazione Trump.

Il caso Binance rappresenta uno dei più significativi nella storia finanziaria americana, con la condanna e le dimissioni dell’ex CEO Changpeng Zhao, che ha scontato una pena detentiva di quattro mesi. Zhao, noto come CZ sui social, ha recentemente chiesto la grazia presidenziale, e secondo i dati di Polymarket la probabilità che venga concessa si aggira intorno al 55%. Questo scenario, unito a una regolamentazione più permissiva, alimenta l’ottimismo degli investitori sul potenziale di BNB nei prossimi mesi.

Partnership con Franklin Templeton

Parallelamente alle dinamiche legali, Binance ha annunciato una collaborazione con Franklin Templeton, colosso della gestione patrimoniale con 1.600 miliardi di dollari in asset gestiti. La partnership mira a sviluppare nuovi strumenti di tokenizzazione degli asset reali, integrando la finanza tradizionale con la tecnologia blockchain per migliorare efficienza operativa, gestione delle garanzie e costruzione di portafoglio su larga scala. Questo annuncio ha ulteriormente sostenuto la fiducia degli operatori su un futuro apprezzamento del token.



Spinta per il settore delle crypto altcoin

Gli analisti ritengono che la combinazione di fattori regolatori, partnership strategiche e la ripresa di sentiment positivo sul settore crypto possa consolidare il ruolo di BNB tra le principali criptovalute a livello globale. La possibilità che gli Stati Uniti adottino un approccio meno rigido verso i grandi exchange come Binance potrebbe rappresentare un catalizzatore per una nuova fase di crescita del mercato. Gli indicatori tecnici stanno già mostrando che ci troviamo all’inizio di una nuova altseason, con la Bitcoin Dominance in un trend ribassista e un punteggio di 71/100 sull’Altcoin Index di CoinMarketCap.

Opportunità per gli investitori in fase di prevendita

Mentre BNB riscuote un successo sempre più grande, l’attenzione dei mercati si sposta anche verso progetti in fase di prevendita che sono acquistabili con il token BNB. Tra queste si distingue Maxi Doge ($MAXI), progetto che combina l’iconografia di Dogecoin in versione pompata, con una visione orientata al trading ad alta leva e alla partecipazione comunitaria.

In meno di due mesi la prevendita ha già raccolto oltre 2,2 milioni di dollari, con il token venduto ad un costo di 0,0002575 dollari, ma destinato a crescere nelle prossime fasi. Gli investitori possono ottenere un rendimento da staking del 144% APY, che si ridurrà progressivamente con l’aumento della partecipazione, mentre la roadmap prevede tornei di trading e collaborazioni con piattaforme di futures per introdurre leve fino a 1.000x.

L’acquisto dei token $MAXI in prevendita è disponibile sia con BNB che con ETH, USDT, USDC o carte bancarie tramite il sito ufficiale o l’app Best Wallet, senza importo minimo o KYC richiesto. Una volta lanciato sugli exchange più noti, $MAXI potrebbe beneficiare della narrativa in forte crescita delle meme coin e attirare ulteriormente l’interesse degli investitori.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.