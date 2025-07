L’ascesa di BNB oltre gli 850 dollari è il segnale tangibile di una trasformazione in atto nel panorama cripto, dove utility reale, fiducia istituzionale e strumenti finanziari tradizionali come gli ETF iniziano a convergere.

Nuovo record per BNB: oltre 850 dollari

Il 28 luglio 2025, il token BNB ha toccato un nuovo massimo storico di 854 dollari, prima di stabilizzarsi intorno a 802 dollari. Con un incremento mensile di quasi il 32%, la capitalizzazione di mercato di BNB ha superato i 115 miliardi di dollari, sorpassando marchi globali come Nike. La crescita è sostenuta da un rinnovato entusiasmo degli investitori, in particolare istituzionali, che vedono in BNB un asset solido con utilità reale nel vasto ecosistema di Binance e della BNB Chain a cui è strettamente collegato.

BNB non è più soltanto un token per sconti sulle commissioni di trading, ma è diventato uno strumento finanziario strategico per diverse aziende. La società CEA Industries Inc, quotato pubblicamente al Nasdaq con il ticker VAPE, ha annunciato il lancio della prima tesoreria in BNB, supportato da un collocamento privato da 500 milioni di dollari, con un potenziale totale di 1,25 miliardi di dollari se i warrant verranno esercitati. Il progetto, sostenuto da 10X Capital e YZi Labs, ha già coinvolto oltre 140 istituzioni, tra cui Pantera Capital, GSR, dao5 e Arrington Capital.

Anche Liminatus Pharma, azienda biotech statunitense, ha dichiarato l’intenzione di lanciare l’iniziativa American BNB Strategy, un fondo d’investimento dedicato con un piano d’acquisto fino a 500 milioni di dollari in BNB. Secondo il CEO Chris Kim, si tratta di una strategia di lungo termine basata sull’affidabilità infrastrutturale e sul potenziale di crescita dell’ecosistema Binance.

CZ torna sotto i riflettori: patrimonio a 75 miliardi

Il fondatore di Binance, Changpeng Zhao (CZ), ha visto il proprio patrimonio netto salire a 75 miliardi di dollari, grazie all’aumento di prezzo di BNB, di cui possiede circa il 64% dell’offerta in circolazione. Questo dato rafforza il suo ruolo centrale nell’ecosistema Binance e nel settore crypto in generale. Tuttavia, la forte concentrazione della fornitura di token in mano a CZ continua a sollevare qualche preoccupazione sul fronte della centralizzazione e della potenziale volatilità in caso di vendite massive, per quanto al momento non ci siano segnali in tal senso.

Verso un ETF su BNB negli Stati Uniti?

L’asset manager VanEck, con oltre 110 miliardi di dollari in asset gestiti, ha ufficialmente presentato domanda alla SEC per il lancio del primo ETF spot su BNB negli Stati Uniti. Se approvato, il fondo permetterebbe agli investitori di esporsi al token Binance senza doverlo detenere direttamente, favorendo quindi una maggiore accessibilità istituzionale. È la prima volta che un asset manager americano tenta questa strada, mentre in Europa il prodotto equivalente, 21Shares Binance BNB ETP, è disponibile già dal 2019 su varie borse.

L’interesse crescente verso gli ETF crypto riflette l’evoluzione del mercato. Gli ETF su Bitcoin hanno già raccolto 112 miliardi di dollari, e anche Ethereum segue con influssi consistenti. Con l’elezione di Donald Trump, favorevole all’industria crypto, numerose richieste di ETF su altcoin e meme coin sono state presentate, e il contesto normativo appare ora più aperto.

Best Wallet: la porta d’accesso sicura al Web3

In questo contesto di crescente interesse per asset crypto solidi, Best Wallet si distingue come una delle piattaforme più promettenti del 2025. Si tratta di un wallet decentralizzato, non-custodial e con supporto a oltre 60 blockchain, dotato di funzionalità avanzate come accessibilità veloce a prevendite e airdrop, integrazione di un DEX nativo (Best DEX), analisi di mercato alimentate da AI e un aggregatore di staking per ricevere interessi passivi sulle cripto detenute.

Al centro dell’ecosistema si trova il token nativo $BEST, che offre utilità e vantaggi esclusivi tra cui:

Zero commissioni sugli scambi effettuati via Best DEX



Accesso prioritario a nuove opportunità di investimento



Cashback dell’8% sulla cripto spese con la Best Card



Ricompense da staking con interesse annuo del 95%



Con un’interfaccia intuitiva, app scaricabile da Android e iOS, e una community in rapida crescita, Best Wallet si afferma come un ponte tra la finanza decentralizzata e l’investitore moderno. Il token $BEST si trova ancora per poco tempo in fase di prevendita sul sito ufficiale, al prezzo di 0,025405 dollari, dove ha superato la cifra dei 14 milioni di dollari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.