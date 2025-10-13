BNB, prezzo BNB, valore BNB, analisi BNB, previsione BNB, crypto, criptovalute, cripto, prezzo record bnb
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

BNB raggiunge un nuovo massimo storico, superando in modo formidabile il flash crash avvenuto nel weekend e dimostrando una forza straordinaria, spinta da domanda organica, dati on-chain record e afflussi istituzionali.

BNB, prezzo BNB, valore BNB, analisi BNB, previsione BNB, crypto, criptovalute, cripto, prezzo record bnb

BNB Coin supera ogni record 

Nonostante il crollo generale che ha scosso i mercati l’11 ottobre, BNB, il token nativo della BNB Chain, ha infranto un nuovo prezzo record raggiungendo i 1.357 dollari, con un aumento del 39% negli ultimi 30 giorni. Nell’arco di un anno, l’asset ha guadagnato oltre il 125%, segnando una crescita impressionante anche nei momenti di maggiore instabilità.

Secondo i dati on-chain, la BNB Chain ha superato 59 milioni di indirizzi attivi mensili, un traguardo che testimonia la crescente fiducia degli investitori e l’espansione dell’ecosistema Binance. La capitalizzazione di mercato è salita del 16,21%, raggiungendo 190 miliardi di dollari, mentre i volumi di trading nelle ultime 24 ore hanno toccato quasi 12 miliardi di dollari (+77%).

La ripresa dopo il crash e la corsa verso i 1.400 dollari

BNB ha recuperato rapidamente le perdite della scorsa settimana, quando era scesa fino a 860 dollari, a causa del più grande evento di liquidazioni mai avvenuto nel mercato crypto. Gli analisti notano che il sentiment sui Futures è fortemente positivo, il Taker Cumulative Volume Delta (CVD) a 90 giorni evidenzia un netto predominio degli ordini d’acquisto, segnale di continuità del trend rialzista e di pressione in acquisto sul mercato derivato.

Anche l’open interest sui contratti BNB ha superato i 2,65 miliardi di dollari, in crescita del 30% in 24 ore, nonostante una leggera flessione dovuta a prese di profitto. Gli investitori guardano con ottimismo alla possibilità che il prezzo possa raggiungere 2.000 dollari nei prossimi mesi, sostenuto dall’aumento dell’attività on-chain e dai nuovi afflussi istituzionali.

BNB integra Chainlink per portare i dati on-chain

Un altro catalizzatore del recente rally è la partnership tra BNB Chain e Chainlink, che consente di trasferire dati economici ufficiali degli Stati Uniti direttamente on-chain. Tra questi figurano indicatori come PIL, indice PCE e vendite finali private, forniti dal Bureau of Economic Analysis.

Grazie a questi dati, gli sviluppatori possono creare nuovi tipi di asset digitali, mercati predittivi e contratti perpetui basati su indicatori macroeconomici reali, aumentando così la trasparenza e la connessione tra economia tradizionale e finanza decentralizzata. Chainlink ha sottolineato che questa partnership posiziona la BNB Chain come una delle piattaforme leader per applicazioni on-chain di nuova generazione.

Cina punta su BNB con fondo da $600 milioni 

La banca d’investimento China Renaissance sarebbe intanto in trattative per raccogliere 600 milioni di dollari destinati a un fondo pubblico che investirà in BNB. La famiglia Zhao, tramite YZi Labs, il family office da 10 miliardi di dollari del co-fondatore di Binance “CZ”, parteciperà con 200 milioni di dollari.

Il fondo, pensato per espandere la presenza istituzionale e consolidare il ruolo di BNB come asset strategico, si affianca all’annuncio di 1 miliardo di dollari da parte di YZi Labs per sostenere la crescita dell’ecosistema. L’iniziativa ha già portato a un record di 26 milioni di transazioni in un solo giorno, con un forte incremento nel volume di scambi su DEX e negli utenti giornalieri attivi.

Best Wallet: sicurezza, AI e DeFi in un’unica app

Il recente rally di BNB conferma la volontà degli investitori di accumulare diversi asset digitali oltre a Bitcoin. Tra le piattaforme più interessanti del momento per gestire gli asset digitali spicca Best Wallet, il wallet decentralizzato multi-chain che si sta affermando come punto di interesse per trader e investitori.

Best Wallet integra un DEX nativo per scambi, supporta più di 60 blockchain, offre acquisti tramite bonifico o carta di credito ed è provvisto di un aggregatore di staking per ottenere interessi passivi. In aggiunta, include un AI chatbot capace di fornire analisi di mercato in tempo reale e la sezione “Upcoming Tokens” che offre segnalazioni su nuove prevendite e airdrop. 

btc, bitcoin, crypto, criptovalute, cripto, web3 wallet, defi



Il suo token nativo, $BEST, è al centro dell’ecosistema e garantisce vantaggi esclusivi come accesso anticipato alle prevendite, cashback fino all’8% sulla Best Card, commissioni minori, staking con APY dell’80% e governance diretta sulle decisioni di sviluppo.

Con un costo per token in prevendita di 0,025765 dollari, la raccolta ha già superato i 16,4 milioni di dollari, confermandosi come uno strumento ideale per chi desidera investire sugli asset digitali e sfruttarne al meglio i benefici.

VISITA LA PREVENDITA DI BITCOIN HYPER

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
74% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
4.1 /5
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
4.6 /5
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
4.3 /5
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
4 /5
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.