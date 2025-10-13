BNB raggiunge un nuovo massimo storico, superando in modo formidabile il flash crash avvenuto nel weekend e dimostrando una forza straordinaria, spinta da domanda organica, dati on-chain record e afflussi istituzionali.

BNB Coin supera ogni record

Nonostante il crollo generale che ha scosso i mercati l’11 ottobre, BNB, il token nativo della BNB Chain, ha infranto un nuovo prezzo record raggiungendo i 1.357 dollari, con un aumento del 39% negli ultimi 30 giorni. Nell’arco di un anno, l’asset ha guadagnato oltre il 125%, segnando una crescita impressionante anche nei momenti di maggiore instabilità.

Secondo i dati on-chain, la BNB Chain ha superato 59 milioni di indirizzi attivi mensili, un traguardo che testimonia la crescente fiducia degli investitori e l’espansione dell’ecosistema Binance. La capitalizzazione di mercato è salita del 16,21%, raggiungendo 190 miliardi di dollari, mentre i volumi di trading nelle ultime 24 ore hanno toccato quasi 12 miliardi di dollari (+77%).

La ripresa dopo il crash e la corsa verso i 1.400 dollari

BNB ha recuperato rapidamente le perdite della scorsa settimana, quando era scesa fino a 860 dollari, a causa del più grande evento di liquidazioni mai avvenuto nel mercato crypto. Gli analisti notano che il sentiment sui Futures è fortemente positivo, il Taker Cumulative Volume Delta (CVD) a 90 giorni evidenzia un netto predominio degli ordini d’acquisto, segnale di continuità del trend rialzista e di pressione in acquisto sul mercato derivato.

Anche l’open interest sui contratti BNB ha superato i 2,65 miliardi di dollari, in crescita del 30% in 24 ore, nonostante una leggera flessione dovuta a prese di profitto. Gli investitori guardano con ottimismo alla possibilità che il prezzo possa raggiungere 2.000 dollari nei prossimi mesi, sostenuto dall’aumento dell’attività on-chain e dai nuovi afflussi istituzionali.

BNB integra Chainlink per portare i dati on-chain

Un altro catalizzatore del recente rally è la partnership tra BNB Chain e Chainlink, che consente di trasferire dati economici ufficiali degli Stati Uniti direttamente on-chain. Tra questi figurano indicatori come PIL, indice PCE e vendite finali private, forniti dal Bureau of Economic Analysis.

Grazie a questi dati, gli sviluppatori possono creare nuovi tipi di asset digitali, mercati predittivi e contratti perpetui basati su indicatori macroeconomici reali, aumentando così la trasparenza e la connessione tra economia tradizionale e finanza decentralizzata. Chainlink ha sottolineato che questa partnership posiziona la BNB Chain come una delle piattaforme leader per applicazioni on-chain di nuova generazione.

Cina punta su BNB con fondo da $600 milioni

La banca d’investimento China Renaissance sarebbe intanto in trattative per raccogliere 600 milioni di dollari destinati a un fondo pubblico che investirà in BNB. La famiglia Zhao, tramite YZi Labs, il family office da 10 miliardi di dollari del co-fondatore di Binance “CZ”, parteciperà con 200 milioni di dollari.

Il fondo, pensato per espandere la presenza istituzionale e consolidare il ruolo di BNB come asset strategico, si affianca all’annuncio di 1 miliardo di dollari da parte di YZi Labs per sostenere la crescita dell’ecosistema. L’iniziativa ha già portato a un record di 26 milioni di transazioni in un solo giorno, con un forte incremento nel volume di scambi su DEX e negli utenti giornalieri attivi.

Best Wallet: sicurezza, AI e DeFi in un’unica app

Il recente rally di BNB conferma la volontà degli investitori di accumulare diversi asset digitali oltre a Bitcoin. Tra le piattaforme più interessanti del momento per gestire gli asset digitali spicca Best Wallet, il wallet decentralizzato multi-chain che si sta affermando come punto di interesse per trader e investitori.

Best Wallet integra un DEX nativo per scambi, supporta più di 60 blockchain, offre acquisti tramite bonifico o carta di credito ed è provvisto di un aggregatore di staking per ottenere interessi passivi. In aggiunta, include un AI chatbot capace di fornire analisi di mercato in tempo reale e la sezione “Upcoming Tokens” che offre segnalazioni su nuove prevendite e airdrop.





Il suo token nativo, $BEST, è al centro dell’ecosistema e garantisce vantaggi esclusivi come accesso anticipato alle prevendite, cashback fino all’8% sulla Best Card, commissioni minori, staking con APY dell’80% e governance diretta sulle decisioni di sviluppo.

Con un costo per token in prevendita di 0,025765 dollari, la raccolta ha già superato i 16,4 milioni di dollari, confermandosi come uno strumento ideale per chi desidera investire sugli asset digitali e sfruttarne al meglio i benefici.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it