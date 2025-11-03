Dogecoin vs Solana - BorsaInside.com

Chi vuole esporsi al mondo delle meme coin senza bruciare capitale in progetti puramente speculativi deve iniziare a guardare oltre Dogecoin. La criptovaluta simbolo delle monete “da meme” ha ormai perso slancio: è in calo di circa il 40 percento nell’ultimo anno e viaggia ancora ben sotto i massimi del 2021, con un drawdown che supera il 70 percento. Un segnale chiaro che la narrativa iniziale non basta più a sostenerne il valore nel lungo periodo.

La buona notizia è che esiste un’alternativa più solida, legata comunque alla cultura virale del web, ma con fondamentali in grado di sostenerla nel tempo. Parliamo di un progetto oltre tre volte più grande di Dogecoin per capitalizzazione, cresciuto di circa 23.000 percento dal lancio nel 2020. Il nome? Solana.

Solana come nuova casa delle meme coin

A prima vista Solana potrebbe non sembrare un paragone diretto con Dogecoin. Non è nata come meme coin, bensì come blockchain programmabile simile a Ethereum, capace di supportare smart contract e applicazioni decentralizzate.

Eppure, proprio questa caratteristica l’ha resa il luogo di riferimento per la nascita e lo scambio delle meme coin più recenti. In altre parole, è diventata la blockchain preferita per creare e tradare meme token. Anche figure di primo piano, come l’ex presidente statunitense Donald Trump, hanno scelto Solana per lanciare nuovi token, consolidando la piattaforma come hub virale del settore.

Questo fenomeno non ha solo portato hype. Ha generato dati impressionanti: secondo un recente report di 21Shares, l’ecosistema Solana ha registrato quasi 3 miliardi di dollari di entrate negli ultimi dodici mesi, una cifra che conferma l’enorme attività on chain e il valore reale creato dalla rete.

Dogecoin è “economica”, ma Solana costruisce valore

Un singolo token Dogecoin oggi costa pochi centesimi, e per molti questo può sembrare un vantaggio psicologico. Tuttavia il prezzo unitario non è un indicatore del reale potenziale di crescita.

Solana, con un valore intorno ai 200 dollari per token, potrebbe incutere timore ai piccoli investitori, ma presto ETF spot su Solana arriveranno sul mercato, rendendo più semplice e accessibile investire nella rete senza acquistare direttamente il token e senza immobilizzare grandi capitali.

Per chi vuole cavalcare il trend meme ma preferisce un asset con prospettiva di lungo periodo, infrastruttura solida, crescita strutturale e un ruolo centrale nell’evoluzione del Web3, Solana rappresenta un’alternativa credibile a Dogecoin.

