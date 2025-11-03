Una moneta di Dogecoin accanto a una moneta di Solana
Dogecoin vs Solana - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Chi vuole esporsi al mondo delle meme coin senza bruciare capitale in progetti puramente speculativi deve iniziare a guardare oltre Dogecoin. La criptovaluta simbolo delle monete “da meme” ha ormai perso slancio: è in calo di circa il 40 percento nell’ultimo anno e viaggia ancora ben sotto i massimi del 2021, con un drawdown che supera il 70 percento. Un segnale chiaro che la narrativa iniziale non basta più a sostenerne il valore nel lungo periodo.

La buona notizia è che esiste un’alternativa più solida, legata comunque alla cultura virale del web, ma con fondamentali in grado di sostenerla nel tempo. Parliamo di un progetto oltre tre volte più grande di Dogecoin per capitalizzazione, cresciuto di circa 23.000 percento dal lancio nel 2020. Il nome? Solana.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Solana come nuova casa delle meme coin

A prima vista Solana potrebbe non sembrare un paragone diretto con Dogecoin. Non è nata come meme coin, bensì come blockchain programmabile simile a Ethereum, capace di supportare smart contract e applicazioni decentralizzate.

Eppure, proprio questa caratteristica l’ha resa il luogo di riferimento per la nascita e lo scambio delle meme coin più recenti. In altre parole, è diventata la blockchain preferita per creare e tradare meme token. Anche figure di primo piano, come l’ex presidente statunitense Donald Trump, hanno scelto Solana per lanciare nuovi token, consolidando la piattaforma come hub virale del settore.

Questo fenomeno non ha solo portato hype. Ha generato dati impressionanti: secondo un recente report di 21Shares, l’ecosistema Solana ha registrato quasi 3 miliardi di dollari di entrate negli ultimi dodici mesi, una cifra che conferma l’enorme attività on chain e il valore reale creato dalla rete.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Dogecoin è “economica”, ma Solana costruisce valore

Un singolo token Dogecoin oggi costa pochi centesimi, e per molti questo può sembrare un vantaggio psicologico. Tuttavia il prezzo unitario non è un indicatore del reale potenziale di crescita.

Solana, con un valore intorno ai 200 dollari per token, potrebbe incutere timore ai piccoli investitori, ma presto ETF spot su Solana arriveranno sul mercato, rendendo più semplice e accessibile investire nella rete senza acquistare direttamente il token e senza immobilizzare grandi capitali.

Per chi vuole cavalcare il trend meme ma preferisce un asset con prospettiva di lungo periodo, infrastruttura solida, crescita strutturale e un ruolo centrale nell’evoluzione del Web3, Solana rappresenta un’alternativa credibile a Dogecoin.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

  • 🔹 Apri un conto su Binance: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità.
  • 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • Oltre 750 CFD disponibili
  • Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
3.7 /5
Caratteristiche
0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.2 /5
Caratteristiche
Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.1 /5
Caratteristiche
Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
4.3 /5
Caratteristiche
Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.