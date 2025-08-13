Ethereum - BorsaInside.com

Il rally di Ethereum (ETH) sembra inarrestabile e sta mettendo in seria difficoltà gli investitori che avevano scommesso su un suo ribasso. Nella sola giornata di mercoledì, il mercato ha registrato liquidazioni per oltre 294 milioni di dollari, con un’ondata di posizioni short spazzate via dalla crescita vertiginosa del prezzo.

Nelle prime ore di mercoledì, ETH ha toccato quota 4.700 dollari, il livello più alto mai raggiunto dal 2021, consolidandosi poi attorno ai 4.694 dollari. Si tratta di un incremento del 7,9% nelle ultime 24 ore e di un impressionante +52,7% nell’ultimo mese, secondo i dati di CoinGecko. Una crescita che non si vedeva da anni e che ha colto di sorpresa gran parte del mercato.

Valanga di liquidazioni sul mercato derivati

L’impennata di ETH ha generato un vero e proprio effetto domino sui mercati dei derivati. Secondo i dati di CoinGlass, nelle ultime 24 ore sono stati chiusi d’ufficio oltre 250 milioni di dollari in posizioni short su Ethereum, a cui si aggiungono 44 milioni di dollari in posizioni long liquidate nello stesso periodo.

Il totale supera così 286 milioni di dollari, rendendo ETH l’asset più attivo e volatile sul mercato derivati, davanti persino a Bitcoin, che nello stesso intervallo ha registrato appena 41,5 milioni di dollari in liquidazioni.

Complessivamente, in tutto il mercato crypto, le liquidazioni nelle ultime 24 ore hanno toccato 532 milioni di dollari, con le posizioni short su Ethereum che rappresentano quasi la metà del totale.

Ethereum a un passo dal record del 2021

Il prezzo attuale di ETH si trova a meno del 5% dal massimo storico registrato il 10 novembre 2021, quando la criptovaluta raggiunse 4.878 dollari nel pieno della bull run.

Il sentiment del mercato è estremamente positivo: secondo la piattaforma di scommesse Myriad, oltre l’80% degli utenti crede che Ethereum supererà il record storico e toccherà 5.000 dollari entro il 2025.

Perché Ethereum sta volando

Diversi fattori stanno alimentando questo rally dopo mesi di performance sottotono. Tra i più rilevanti:

Mosse regolatorie favorevoli da parte del governo federale statunitense, che potrebbero accelerare l’integrazione delle criptovalute nell’economia tradizionale.

da parte del governo federale statunitense, che potrebbero accelerare l’integrazione delle criptovalute nell’economia tradizionale. Adozione istituzionale crescente , con ETF e tesorerie aziendali che negli ultimi mesi hanno accumulato quantità record di ETH, arrivando a detenere circa l’8% dell’offerta globale .

, con ETF e tesorerie aziendali che negli ultimi mesi hanno accumulato quantità record di ETH, arrivando a detenere circa . Narrativa deflazionistica legata alla riduzione dell’offerta in circolazione, che potrebbe spingere ulteriormente il prezzo verso nuovi massimi.

Ethereum non è mai stato così vicino a scrivere una nuova pagina nella sua storia, e gli occhi di tutto il mercato crypto sono puntati su di lui: il superamento dei 5.000 dollari non è più un sogno lontano, ma un obiettivo che potrebbe concretizzarsi molto presto.

