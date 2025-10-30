una moneta di Solana accanto a una pila di monetine. Sullo sfondo un grafico a candele e sotto le monete delle banconote
Il mercato delle criptovalute nel 2025 sta vivendo una fase contrastante: Bitcoin ed Ethereum hanno messo a segno rialzi vicini al 20%, mentre asset più speculativi come Dogecoin hanno subito cali pesanti. In mezzo a questi estremi troviamo Solana, oggi tra le blockchain più osservate dagli investitori, grazie alla sua capacità di offrire transazioni veloci, costi bassissimi e un ecosistema di applicazioni decentralizzate in costante crescita. Molti si chiedono se questo network abbia il potenziale per far diventare milionari entro il 2026 gli investitori che puntano su di lui oggi.

Come funziona Solana e perché piace agli sviluppatori

Solana nasce con un obiettivo chiaro: superare i limiti storici di Ethereum in termini di velocità e costi. Pur utilizzando anch’essa un meccanismo Proof of Stake, Solana integra un sistema chiamato Proof of History, che registra ogni transazione con una marcatura temporale crittografica. Risultato: migliaia di operazioni al secondo, costi quasi nulli e un’esperienza d’uso estremamente fluida per dApp, NFT marketplace e piattaforme DeFi. Non sorprende che progetti come Jupiter e Magic Eden abbiano scelto Solana come base tecnologica.

Il tema dell’offerta di token: un possibile limite

A differenza di Bitcoin, che ha un tetto massimo di 21 milioni di unità, Solana ha una fornitura potenzialmente illimitata. Questo può rappresentare un ostacolo al valore nel lungo periodo, perché l’aumento continuo dei token crea una forma di “diluizione” per gli investitori. Tuttavia, il tasso di emissione cala del 15% ogni anno e una parte dei token viene “bruciata” ad ogni transazione, riducendo progressivamente l’inflazione. Quando l’utilizzo della rete sarà sufficientemente elevato, la curva dell’offerta potrebbe addirittura invertire la rotta nel tempo.

Diventare milionario con Solana entro il 2026: possibilità e rischi

Il passato di Solana dimostra quanto il timing sia decisivo: chi ha investito a inizio 2021 ha ottenuto guadagni superiori al 13.000%, mentre chi è entrato al picco ha tuttora performance negative.

Negli ultimi mesi, Solana ha mostrato fasi di consolidamento, segnale che il mercato attende nuovi catalizzatori per una potenziale ripartenza. Un dato interessante arriva dall’adozione: gli indirizzi attivi giornalieri hanno raggiunto un nuovo massimo storico quest’anno, e nonostante un calo successivo, restano circa cinque volte superiori rispetto al 2021. Questo trend suggerisce una crescita strutturale reale, elemento che nel tempo potrebbe sostenere un aumento significativo del valore. Tuttavia, aspettarsi ritorni “da vita cambiata” entro il 2026 potrebbe essere troppo ottimistico: per raggiungere quota milione in tempi così brevi servirebbe una combinazione di capitale iniziale elevato e performance quasi perfette del token.

