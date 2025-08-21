Analizziamo i fattori chiave dietro la volatilità di BRETT, legata all’adozione sulla Base Chain, e Maxi Doge, che invece sfrutta il fervore delle meme coin per puntare a guadagni esplosivi.



Le meme coin continuano a stimolare l’interesse e la volatilità del mercato crypto, con due progetti che si distinguono per percorsi diversi ma entrambi promettenti: BRETT, fortemente legato all’espansione dell’ecosistema Base Chain di Coinbase, e Maxi Doge (MAXI), la prevendita della nuova meme coin che punta a un’impennata del prezzo grazie alla forza delle community e a una leva fino a 1000x.

Entrambi mostrano fattori di crescita importanti ma anche rischi peculiari, creando un mix di opportunità e sfide per gli investitori.

BRETT: crescita dell’ecosistema e volatilità galoppante

BRETT si presenta come la mascotte non ufficiale della Base Chain, la blockchain Layer 2 di Coinbase che ha visto la sua capitalizzazione di mercato salire del 3,7% a 84,7 miliardi di dollari dopo l’integrazione del DEX Coinbase ad agosto 2025.

La crescita del Total Value Locked (TVL) di Base, ora superiore a 556 milioni di dollari tramite Aerodrome Finance, e l’incremento dell’attività degli sviluppatori aumentano la visibilità e la domanda speculativa di BRETT.

L’inclusione su piattaforme come Niza.io e Coinbase DEX ha portato a un boom del prezzo del 30% ad agosto. Tuttavia, BRETT deve affrontare la concorrenza di altre meme coin legate a Base Chain e l’assenza da exchange top-tier come Binance limita la liquidità.

Inoltre, la sua natura principalmente meme, senza funzioni di staking o burning, e una massima supply di 10 miliardi, richiedono flussi di capitali molto elevati per raggiungere target ambiziosi come 0,50$. Attualmente, l’RSI indica momentum debole e volumi in calo, segnalando possibile stanchezza del rally.

Maxi Doge: dalla community al potenziale rally da 1000x

Maxi Doge, invece, si presenta come un’evoluzione del brand Dogecoin, con un personaggio iconico che unisce la popolarità delle meme coin a una immagine ispirata alla cultura fitness dei social media.

Lanciata come una meme coin che punta a competere con Shiba Inu, Maxi Doge offre un prezzo di ingresso molto accessibile, attualmente pari a 0,000253$, permettendo anche piccoli investimenti di pochi dollari per acquistare migliaia di token.

Il progetto destina il 25% della supply totale a collaborazioni ed eventi comunitari, alimentando l’ecosistema dietro il meme. Grazie alla possibilità di staking che offre rendimenti annuali superiori al 200% e futures exchange programmati con leve 100x e 1000x, Maxi Doge stimola l’interesse di investitori speculativi in cerca di forti guadagni.

Inoltre, premi, leaderboard e sfide di trading sviluppano una community molto attiva e partecipativa, elemento chiave per sostenere il potenziale rally nelle prossime settimane.

Ecco come comprare $MAXI durante la prevendita:

Crea un wallet compatibile con Ethereum (es. Best Wallet o MetaMask)

Ricarica il wallet con ETH, USDT o carta di credito

Collegati al sito ufficiale e connetti il wallet tramite QR code o estensione browser

Scegli importo e valuta, e conferma l’acquisto

(Opzionale) Metti in staking i token appena acquistati

