Un semplice scambio di post su Twitter ha mandato in agitazione il mondo delle criptovalute. Changpeng Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, ha lasciato intendere di voler lanciare una nuova meme coin ispirata al suo cane.



Un esperimento sociale nel mondo crypto

Il 13 febbraio 2025, Changpeng “CZ” Zhao fondatore ed ex CEO dell’exchange più popolare al mondo, Binance, ha rivelato in un post su X (ex Twitter) le foto e il nome del suo cane, Broccoli. Ciò è avvenuto a seguito di alcune richieste dalla sua community dopo aver scoperto che anche CZ ha un suo animale domestico, scatenato un’ondata senza precedenti di meme coin ispirate al suo cane. Questo evento ha confermato ancora una volta il legame unico tra cultura meme e criptovalute.

Nel giro di poche ore dalla rivelazione, le “Broccoli” meme coin hanno cominciato a proliferare su diverse piattaforme, tra cui Pump.fun su Solana, dove sono stati lanciati almeno 480 token a tema Broccoli, e Four.Meme su BNB Smart Chain, che ha visto comparire circa 300 nuovi token ispirati al cane di CZ. Alcuni di questi hanno persino raggiunto capitalizzazioni di mercato impressionanti, come una meme coin su Solana che ha toccato i 1,5 miliardi di dollari di capitalizzazione.

Il fenomeno non si è limitato a una semplice esplosione iniziale, alcuni token dal ticker $BROCCOLI hanno visto picchi straordinari nei volumi di trading. Un esempio estremo è stato un token che, sulla scia della rivelazione del nome del cane, ha temporaneamente raggiunto i 14 miliardi di dollari di market cap prima di subire un crollo repentino.

L’imparzialità di CZ

Nonostante l’enorme clamore, CZ ha chiarito pubblicamente di non avere alcun coinvolgimento diretto nella creazione di queste meme coin. Ha ribadito che non intende lanciare un token personale e ha definito il fenomeno un “esperimento sociale”, lasciando alla comunità la libertà di decidere se e come sfruttare l’idea. Nel suo post, ha specificamente ribadito:

“Sto solo pubblicando il nome e la foto del mio cane. Non sto lanciando una meme coin. Spetta alla comunità decidere se farlo o no.”Tuttavia, CZ ha anche accennato alla possibilità che la BNB Foundation possa supportare le meme coin di maggior successo sulla BNB Chain, offrendo incentivi come liquidità o premi per i progetti più creativi. Questo approccio sottolinea un equilibrio tra divertimento e sostegno all’ecosistema della blockchain.

Cultura meme e criptovalute

Le meme coin, pur essendo viste spesso come progetti ironici o di puro intrattenimento, sono anche al centro di numerose controversie. Negli ultimi mesi, hanno attirato sia entusiasmo che critiche, in parte per la loro volatilità e in parte per i rischi associati. Tra i casi più controversi, ci sono proprio le “Trump meme coin”, che hanno generato numerosi scam dopo il lancio di token a tema da parte dell’ex presidente degli Stati Uniti e della First Lady.

Simili rischi si applicano anche ai vari token $BROCCOLI, molti di questi potrebbero rivelarsi truffe, con sviluppatori che vendono la propria fornitura “rug pull” appena la loro capitalizzazione è abbastanza ghiotta.

