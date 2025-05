Le previsioni di prominenti figure nel settore cripto, come CZ, Hayes e Bitwise pongono il Bitcoin come un asset strategico per il futuro, sostenuto da fattori come l’adozione istituzionale, la scarsità di offerta e le tendenze geopolitiche globali.

Zhao e il ruolo dell’adozione istituzionale

Nel mondo delle criptovalute, le previsioni sul prezzo di Bitcoin continuano a suscitare entusiasmo e dibattito. Le dichiarazioni recenti di esperti come Changpeng Zhao (CZ), Arthur Hayes e Bitwise hanno collocato Bitcoin a 1 milione di dollari nei prossimi 3-4 anni. Ognuno di questi leader del settore ha sottolineato fattori chiave come l’adozione istituzionale, l’evoluzione del mercato e l’influenza delle politiche monetarie globali come principali motori di crescita per Bitcoin nei prossimi anni.

Changpeng Zhao, fondatore dell’exchange Binance, ha espresso una previsione audace, con il prezzo di Bitcoin che potrebbe raggiungere i 500.000 o addirittura 1 milione di dollari nei prossimi anni. Durante un’intervista su Rug Radio, Zhao ha sottolineato l’importanza dell’adozione istituzionale e dei fondi negoziati in borsa (ETFs) per Bitcoin. Con l’ingresso di asset manager come BlackRock e Fidelity, Zhao crede che l’afflusso di capitali istituzionali sia solo all’inizio e che questi sviluppi possano spingere il prezzo di Bitcoin verso nuove vette.

Zhao ha anche sottolineato il fenomeno emergente degli Stati Uniti che accumulano Bitcoin come parte delle loro riserve statali, come visto in Florida e Wisconsin. Questo fenomeno di accumulo da parte delle autorità pubbliche contribuisce alla legittimazione di Bitcoin, passando da bene speculativo ad asset strategico per la riserva di valore.

Hayes: influenza delle politiche monetarie e geopolitiche

Arthur Hayes, ex CEO di BitMEX, ha avanzato una previsione simile, ma con una prospettiva più legata alle politiche monetarie e geopolitiche globali. Secondo Hayes, Bitcoin raggiungerà i 1 milione di dollari entro il 2028, grazie a fattori come l’espansione della liquidità globale e le tensioni geopolitiche, in particolare quelle tra Stati Uniti e Cina. Hayes ha messo in evidenza l’importanza delle politiche fiscali statunitensi, suggerendo che la crescita dell’indebitamento del governo federale e l’aumento della fornitura di dollari potrebbero spingere sempre più capitali verso asset limitati come Bitcoin.

Inoltre, Hayes ha sottolineato che il crescente interesse per Bitcoin come asset di valore riflette una transizione di mercato, in cui le meme coin e le criptovalute prive di una funzionalità concreta stanno cedendo il passo a criptovalute con un’utilità finanziaria reale, come Bitcoin. L’incremento di riserve di Bitcoin da parte di governi e istituzioni finanziarie rafforza la visione di Hayes su un futuro prospero per Bitcoin.

Bitwise: Il ruolo delle istituzioni nell’adozione di Bitcoin

Bitwise, uno dei principali gestori di asset cripto negli Stati Uniti, ha emesso una previsione simile, indicando che Bitcoin potrebbe superare il milione di dollari entro il 2029, alimentato dall’adozione istituzionale in crescita. Secondo Bitwise, il lancio degli ETF spot Bitcoin nel 2024 ha rappresentato un punto di svolta, poiché ha permesso alle istituzioni di accedere a Bitcoin senza dover acquistare direttamente la criptovaluta. Questo ha aperto le porte a un flusso massiccio di capitali provenienti da banche, fondi pensione e altre entità istituzionali, che potrebbero spingere il prezzo di Bitcoin a nuovi livelli.

