Cardano si muove verso una trasformazione strategica, puntando su Bitcoin e XRP per consolidare il proprio ruolo nel settore DeFi. L’obiettivo è attrarre nuovi investitori e offrire funzionalità cross-chain sempre più avanzate.

Cardano aggiunge Bitcoin nella treasury

Negli ultimi giorni, Charles Hoskinson, fondatore della cripto Cardano (ADA), ha presentato una proposta che segna un cambio di paradigma nella gestione della tesoreria della blockchain. L’idea è di convertire una parte del fondo di riserva, attualmente stimato a 1,2 miliardi di dollari, in asset come Bitcoin e stablecoin native della rete, tra cui USDM e USDA.

Nello specifico, il piano prevede l’impiego immediato di circa 100 milioni di dollari in ADA, per acquistare BTC e stablecoin. La motivazione alla base di questa mossa va oltre la semplice diversificazione: si tratta di una strategia mirata a generare rendimento su base annuale, da reinvestire in ADA tramite acquisti di mercato. Questo meccanismo ha l’intento di sostenere il valore del token Cardano e al contempo rafforzare la resilienza economica dell’intero ecosistema.

Hoskinson ha stimato che un’allocazione iniziale di questo tipo potrebbe produrre un rendimento annuo tra i 5 e i 10 milioni di dollari in ADA, da utilizzare per alimentare il riacquisto di token. Se il modello funzionerà, l’approccio potrebbe essere esteso su scala decennale, con l’obiettivo di costruire una riserva a lungo termine ancorata ad asset stabili come Bitcoin e stablecoin.

Altre blockchain puntano su BTC

La proposta di Cardano non è isolata, infatti anche all’interno dell’ecosistema Polkadot è emerso un piano simile, volto ad allocare circa 500.000 DOT ($2 milioni) in tBTC, una versione tokenizzata di Bitcoin. La strategia, gestita attraverso il protocollo Hydration, prevede un acquisto graduale e automatizzato, basato su un metodo di dollar-cost averaging, per accumulare Bitcoin in modo sistematico e senza interventi manuali.

Questa tendenza suggerisce un cambiamento strutturale nel modo in cui i progetti blockchain gestiscono la propria liquidità. Non si punta più solo sulla valorizzazione dei token nativi, ma su un’integrazione più matura di Bitcoin come asset di riserva. L’affidabilità e la crescente accettazione di Bitcoin come “oro digitale” spingono sempre più blockchain a includerlo nelle loro strategie finanziarie di lungo termine.

XRP e RLUSD nella DeFi su Cardano

Parallelamente, Cardano ha avviato un’altra iniziativa che potrebbe ampliare significativamente la portata della sua infrastruttura DeFi. Hoskinson ha annunciato l’intenzione di integrare XRP attraverso Midnight, una sidechain con funzionalità avanzate per la privacy e i contratti intelligenti. L’integrazione permetterebbe ai possessori di XRP di accedere a strumenti DeFi come yield farming, staking e liquidity pool, superando così i limiti funzionali della rete XRP Ledger.

Midnight, basata sul modello extended UTXO, è stata concepita per ospitare smart contract confidenziali, garantendo privacy e sicurezza. Il progetto è in fase di avvicinamento al mainnet, previsto per la fine del 2025, e prevede una serie di iniziative tra cui il Glacier Drop, un airdrop che distribuirà i token NIGHT e DUST a oltre 37 milioni di wallet, inclusi quelli su XRP Ledger.

Oltre alla DeFi, Cardano sta preparando l’integrazione di XRP all’interno di Lace, il proprio wallet non-custodial, e valuta l’adozione di RLUSD, la stablecoin ancorata al dollaro statunitense sviluppata da Ripple. Questi sviluppi indicano una crescente interoperabilità tra le due blockchain, con XRP che si candida a diventare una risorsa strategica nell’ecosistema Cardano.

L’evoluzione dei portafogli per asset digitali

