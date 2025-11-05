Cardano (ADA) - BorsaInside.com

Cardano può davvero arrivare a 1 dollaro? Ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi e perché questa domanda sta tornando centrale tra investitori e analisti crypto che cercano di anticipare la prossima grande mossa del mercato. La soglia psicologica del dollaro non è magica, ma ha un enorme peso emotivo e mediatico e spesso agisce come calamita per i capitali quando il sentiment torna positivo. Oggi ADA oscilla attorno a 0,52 dollari e per raggiungere quota 1 dovrebbe quasi raddoppiare. Nel mondo crypto non è un’utopia, soprattutto se la tecnologia e i dati on-chain mostrano segnali di crescita concreta.

Nell’ultimo anno Cardano ha messo a segno un rialzo di circa il 60%, dimostrando di saper reagire nei momenti in cui la rete compie passi avanti sul piano tecnico e attira nuova liquidità. Ora l’ecosistema sta entrando in una fase cruciale: il completamento dell’era Voltaire, dedicata alla governance decentralizzata, e l’avanzamento del lavoro su scalabilità, throughput e layer-2 personalizzabili. L’obiettivo è costruire un’infrastruttura più efficiente, capace di gestire maggiori volumi di transazioni senza congestione e con strumenti più avanzati per sviluppatori e applicazioni decentralizzate. Decisioni trasparenti, governance matura e capacità tecnica solida sono fattori chiave per attirare investitori istituzionali, i più sensibili al rischio di piattaforma.

Tuttavia, la crescita non dipenderà solo dalla tecnologia. I numeri on-chain mostrano un quadro contrastante: lo spazio stablecoin su Cardano pesa solo circa 35,7 milioni di dollari, troppo poco per alimentare un’economia DeFi in piena espansione. Nel mese di ottobre i protocolli DeFi della rete hanno generato circa 1,3 milioni di dollari di revenue, una cifra minima rispetto ai giganti come Ethereum e Solana, capaci di superare quei volumi in una singola giornata. Anche gli indirizzi attivi mensili sono scesi da 1,1 milioni dell’anno precedente a poco più di 750 mila. La vera domanda quindi non è se Cardano possa tecnicamente supportare più utenti e applicazioni, ma se riuscirà ad attirare capitale, sviluppatori e casi d’uso capaci di trasformare la sua infrastruttura in risultati concreti.

Se nei prossimi dodici mesi Cardano riuscirà a rafforzare la sua economia interna e a dimostrare progressi reali sul fronte dell’adozione, la soglia del dollaro potrebbe diventare raggiungibile, anche se ambiziosa. Se invece la crescita dell’ecosistema dovesse rallentare, il traguardo potrebbe spostarsi più avanti, forse verso un orizzonte di due o tre anni, ammesso che arrivi davvero.

C’è però un elemento nuovo che potrebbe cambiare le carte in tavola: il supporto allo standard x402. Questa tecnologia permette ai servizi AI di effettuare microtransazioni automatiche in crypto senza account e senza frizione. In altre parole, un agente AI potrebbe pagare in ADA per accedere a dati o servizi digitali in tempo reale. Se questo modello si dimostrerà scalabile e verrà adottato oltre i prototipi iniziali, potrebbe trasformarsi in un acceleratore capace di rilanciare l’interesse per Cardano e posizionarlo come infrastruttura per l’economia dell’intelligenza artificiale. Uno scenario simile potrebbe rendere la corsa verso 1 dollaro più rapida di quanto il mercato oggi immagini.

