Circle attira l’attenzione del mercato crypto considerando il lancio di un token nativo per la nuova blockchain Arc e Visa introduce pagamenti internazionali in USDC, accelerando l’adozione delle stablecoin nella finanza globale.

Circle valuta un token nativo per Arc

La società quotata Circle, emittente della popolare stablecoin USDC, ha annunciato di valutare la creazione di un token nativo per la propria blockchain Arc, iniziativa che si inserisce in una strategia più ampia per portare sempre più servizi finanziari direttamente on chain. La società ha comunicato l’ipotesi durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, evidenziando una crescita significativa della diffusione di USDC e un miglioramento della redditività.

Arc è una nuova blockchain Layer1 progettata per rendere le stablecoin programmabili all’interno di un ecosistema aperto. La testnet pubblica è già online e conta oltre cento partecipanti provenienti dal settore bancario, dai pagamenti e dal mercato degli asset digitali. Circle ha descritto la possibilità di un token nativo come uno strumento per favorire l’attività all’interno della rete e migliorare l’efficienza delle transazioni.

L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un’infrastruttura adatta alla finanza digitale, in cui i pagamenti e i servizi finanziari non richiedano intermediari tradizionali. Circle considera questa evoluzione come parte della trasformazione del settore verso una finanza programmabile e automatizzata.

Ottimi risultati per CRCL nel terzo trimestre

Circle ha registrato numeri estremamente positivi nel terzo trimestre, dove sono stati indicati ricavi totali pari a 740 milioni di dollari, con un aumento del 66% rispetto all’anno precedente. Il reddito netto ha raggiunto 214 milioni di dollari, in crescita del 202% anno su anno, e le entrate sono generate dagli investimenti nelle riserve che supportano la stablecoin, basate su dollari o titoli del Tesoro

La circolazione di USDC è salita dai 36,7 miliardi di dollari dello scorso anno agli attuali 76 miliardi di dollari, cioè un incremento del 107%. L’adozione di USDC è attribuibile in parte all’ approvazione di regolamenti più chiari e nuovi prodotti offerti dalle istituzioni tradizionali. L’attuale amministrazione Trump ha introdotto il Genius Act, un quadro normativo che disciplina le stablecoin supportate da riserve in dollari, con l’obiettivo di rendere più sicuri i sistemi di pagamento digitali.

Visa introduce pagamenti globali in USDC

In parallelo, Visa ha annunciato un’iniziativa che permette a freelance e lavoratori delle piattaforme digitali di ricevere pagamenti direttamente in USDC tramite Visa Direct. Le aziende possono inviare fondi in valuta fiat, mentre i destinatari scelgono se ricevere l’importo in stablecoin su wallet compatibili.

Questa iniziativa consente di ottenere fondi quasi in tempo reale e riduce la dipendenza da sistemi bancari locali, un vantaggio significativo nei Paesi caratterizzati da restrizioni valutarie o scarsa accessibilità ai servizi finanziari.

Ogni transazione viene registrata on chain, aumentando la trasparenza e la tracciabilità dei flussi. Il progetto utilizza inizialmente solo USDC e sarà esteso gradualmente entro il 2026 con programmi per l’emissione di carte utilizzabili direttamente con asset digitali.

