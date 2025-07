Le ultime analisi dei principali istituti bancari americani mostrano un cambiamento strutturale nell’approccio al mercato cripto, con afflussi record e nuove previsioni rialziste che riflettono un crescente interesse da parte degli investitori istituzionali.

Nuovi modelli di valutazione per Bitcoin

Citigroup, terza banca statunitense per asset gestiti, ha aggiornato i suoi modelli di valutazione del mercato cripto per riflettere le dinamiche emergenti. In un recente report, la banca ha fissato un obiettivo di fine anno per Bitcoin a 135.000 dollari nello scenario più cauto, con una previsione più ottimistica che arriva fino a 199.000 dollari.

L’approccio di Citi parte da un modello fondato sull’adozione degli utenti e sugli effetti di rete. L’istituto prevede una crescita del 20% nel numero di utenti attivi, fattore che da solo potrebbe sostenere un incremento di 75.000 dollari. Tuttavia, aggiustamenti legati a condizioni macroeconomiche e all’afflusso di capitali nei fondi ETF portano la stima a salire. In particolare, Citi calcola che 15 miliardi di dollari di nuovi flussi ETF potrebbero contribuire per circa 63.000 dollari al prezzo di Bitcoin.



Attualmente, Bitcoin viene scambiato a circa 116.300 dollari, in rialzo dell’8,5% nell’ultimo mese, dopo una leggera correzione dal massimo storico di 123.200 dollari toccato il 14 luglio.

Gli ETF trainano la domanda

Secondo Citi, gli ETF spot su Bitcoin approvati negli Stati Uniti nel gennaio 2024 hanno modificato radicalmente la struttura del mercato. Oggi oltre il 40% della variazione del prezzo di Bitcoin è attribuita a questi flussi. L’integrazione crescente tra finanza tradizionale e crypto è diventata una componente cruciale, supportata anche da un maggiore riconoscimento normativo e dall’inclusione di asset digitali in indici finanziari consolidati.

Gli analisti sottolineano che il rischio delle loro previsioni è orientato verso l’alto, dato che la domanda per gli ETF su BTC cresce più rapidamente del previsto, ed è già confermato come l’ETF più di successo della storia.

JPMorgan: afflussi record e mercato più maturo

Anche JPMorgan evidenzia segnali di rafforzamento strutturale del mercato. Nel 2025 gli afflussi nel settore cripto hanno raggiunto i 60 miliardi di dollari, segnando un aumento del 50% rispetto ai dati aggiornati a maggio 2024. Secondo la banca, questo incremento è guidato da un rinnovato interesse istituzionale, dall’avanzamento della regolamentazione negli Stati Uniti e dalla crescente attrattività delle altcoin e dal recente successo delle IPO legate al mondo crypto, come quella di Circle (CRCL).

Il rafforzamento normativo negli Stati Uniti ha giocato un ruolo chiave nel ridurre le incertezze per gli investitori professionali, facilitando un’allocazione più decisa di capitali verso gli asset digitali. Gli strumenti finanziari regolamentati, come gli ETF e i contratti futures su CME, stanno diventando fondamentali per integrare le crypto nei portafogli tradizionali.

Oltre a Bitcoin, anche le altcoin legate a settori innovativi come l’intelligenza artificiale, la DeFi e la tokenizzazione dei Real World Asset (RWA), stanno attirando una quota crescente di capitali, sia retail che istituzionali. Infatti, Ethereum ha appena registrato una crescita del 53% nell’ultimo mese e superato Bitcoin negli afflussi degli ETF negli ultimi giorni.

JPMorgan osserva come questa fase rappresenti una transizione dalla speculazione alla pianificazione strategica, con la crypto sempre più considerata un asset di diversificazione e non più un semplice strumento ad alto rischio. Tuttavia, gli analisti avvertono che il proseguimento di questo trend dipende dalla stabilità normativa e dal mantenimento di un sentiment positivo tra gli investitori.

Un nuovo scenario per i progetti Web3

La crescente attenzione degli investitori verso Bitcoin e la DeFi, si traduce in aumento della domanda per soluzioni come Bitcoin Hyper, un ambizioso progetto che punta a risolvere i limiti storici di scalabilità e interoperabilità della rete Bitcoin.



Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper è una rete Layer2 sincronizzata con la blockchain di Bitcoin, ma in grado di elaborare transazioni in modo indipendente, con costi ridotti e latenza quasi nulla. Bitcoin Hyper consente di inviare e ricevere BTC in tempo reale, e utilizzarlo in molti più protocolli DeFi. La sicurezza viene garantita dall’uso di zero-knowledge proofs, mentre l’interoperabilità con l’ecosistema Solana permette di aumentarne la scalabilità.

Il token nativo ($HYPER) di questa promettente layer2 viene utilizzato per lo staking (interesse del 200% apy), commissioni di transazione, governance e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad. $HYPER è acquistabile in fase di prevendita dal sito ufficiale ed è compatibile con wallet come MetaMask e Trust Wallet.

Il prezzo attuale di 0,0124 dollari aumenterà progressivamente con l’avanzare delle fasi, mentre oltre 4,8 milioni di dollari sono stati raccolti dal lancio. Considerando il contesto favorevole per l’intero comparto crypto, il lancio di un layer2 ad alte prestazioni su Bitcoin potrebbe attirare forte attenzione al momento della quotazione sui crypto exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.