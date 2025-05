Le mosse strategiche di Coinbase e Ripple per l’acquisizione di Circle si intrecciano con l’evoluzione legislativa che potrebbe trasformare definitivamente il settore delle cripto stablecoin negli Stati Uniti.

Scontro tra titani per il controllo di Circle

Circle, l’emittente della popolare cripto stablecoin $USDC ancorata al valore del dollaro americano, è al centro di discussioni informali per una possibile vendita. Le due società coinvolte sono il cripto exchange Coinbase, già partner storico di Circle, e Ripple (XRP), che avrebbe tentato un’offerta iniziale compresa tra i 4 e i 5 miliardi di dollari. Circle ha rifiutato la proposta, giudicandola inferiore al valore minimo di 5 miliardi di dollari che punta a ottenere tramite una quotazione in borsa (IPO).

Questa cifra è in linea con le valutazioni fornite da colossi della finanza come JPMorgan e Citi, che Circle ha coinvolto per pianificare l’IPO. Tuttavia, la pressione da parte di acquirenti come Ripple e Coinbase ha riacceso le speculazioni su una cessione, nonostante Circle abbia ufficialmente dichiarato di voler restare indipendente.

Il vantaggio competitivo di Coinbase

Coinbase potrebbe avere un vantaggio strategico decisivo. Le due società hanno co-fondato nel 2018 il Centre Consortium, che ha dato origine all’ecosistema di USDC. Sebbene l’iniziativa sia formalmente conclusa, Coinbase detiene ancora una partecipazione minoritaria in Circle e condivide i ricavi derivanti dalle riserve che supportano USDC.

Un accordo contrattuale in vigore garantisce a Coinbase una posizione privilegiata, vietando a Circle di intraprendere collaborazioni che potrebbero ridurre i proventi dell’exchange senza il suo consenso. Questi vincoli potrebbero ostacolare le mire di Ripple e facilitare un’acquisizione da parte di Coinbase, che avrebbe l’approvazione regolamentare e una rete relazionale già consolidata con Circle.

Ripple riprova con una seconda offerta

Ripple non sembra però intenzionata a restare in disparte. Dopo la proposta iniziale respinta, l’azienda avrebbe rilanciato con una seconda offerta che secondo alcune indiscrezioni si aggirerebbe tra i 9 e 11 miliardi di dollari. Per rafforzare la sua proposta, Ripple potrebbe mettere sul piatto una parte delle sue imponenti riserve di XRP, che ammontano a oltre 41 miliardi di token, suddivisi tra portafogli attivi ed escrow, per un valore complessivo superiore ai 97 miliardi di dollari.

La combinazione di contanti e criptovaluta potrebbe permettere a Ripple di superare l’offerta in azioni e liquidità che Coinbase è in grado di mettere in campo. Tuttavia, resta da vedere se questa strategia riuscirà a superare l’influenza già esercitata da Coinbase nel consiglio d’amministrazione di Circle.

Il GENIUS Act prosegue in Senato

Sul fronte legislativo, il settore delle stablecoin potrebbe essere prossimo a un punto di svolta decisivo. Il Senato degli Stati Uniti ha infatti approvato un voto procedurale chiave sul GENIUS Act, una proposta di legge che mira a regolamentare formalmente l’emissione di stablecoin nel Paese.

Nonostante un precedente fallimento della stessa misura, modifiche al testo hanno convinto diversi senatori Democratici a sostenere il provvedimento. Se approvata anche dalla Camera e firmata dal presidente Donald Trump, notoriamente favorevole alle cripto, la legge introdurrebbe un quadro legale per stablecoin ancorate al dollaro, con l’obiettivo di garantire trasparenza, tutela dei consumatori e limiti ai potenziali conflitti di interesse.

Il testo riveduto vieta agli alti funzionari del governo di lanciare stablecoin, pur lasciando margini di ambiguità per figure come il presidente e il vicepresidente. Sono state incluse anche restrizioni per le big tech, come Meta, che potranno emettere stablecoin solo previo consenso esplicito degli utenti sull’uso dei dati finanziari.

