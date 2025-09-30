Dogecoin (DOGE) - BorsaInside.com

Gli investitori di Dogecoin stanno vivendo una sensazione di déjà vu: dopo l’ennesima fiammata, il prezzo della criptovaluta-meme è tornato a scendere in modo significativo. La domanda che molti si pongono è sempre la stessa: ha senso puntare su DOGE adesso che si trova ben al di sotto dei massimi raggiunti di recente?

Una storia di alti e bassi

Dogecoin nasce nel 2013 come esperimento ironico, ispirato al meme del cane “Doge”. Quello che all’inizio sembrava soltanto uno scherzo si è trasformato in uno dei token più discussi e seguiti del mercato crypto. Negli anni, il suo andamento ha ricordato le montagne russe:

2021 : raggiunge il record storico di 0,74 dollari , con una capitalizzazione oltre i 90 miliardi.

: raggiunge il record storico di , con una capitalizzazione oltre i 90 miliardi. 2022 : crolla del 90%, arrivando fino a 0,05 dollari .

: crolla del 90%, arrivando fino a . 2023 : andamento laterale, complice la sfiducia degli investitori dopo i crack di FTX e TerraUSD .

: andamento laterale, complice la sfiducia degli investitori dopo i crack di e . 2024 : rimbalzo del 251% fino a 0,47 dollari , favorito anche dalla vittoria di Trump alle elezioni e dalle sue promesse di trasformare gli USA in hub mondiale delle criptovalute.

: rimbalzo del 251% fino a , favorito anche dalla vittoria di Trump alle elezioni e dalle sue promesse di trasformare gli USA in hub mondiale delle criptovalute. 2025: nuovo ridimensionamento, con DOGE sceso oltre il 50% dal picco e attualmente intorno a 0,23 dollari.

Questa instabilità cronica porta a un interrogativo chiave: il prezzo basso rappresenta davvero un’occasione?

I limiti strutturali di Dogecoin

Dogecoin è sempre stato promosso come moneta digitale alternativa, utile per pagamenti veloci e trasferimenti istantanei. Ma la volatilità estrema ha impedito la sua adozione di massa: una valuta che può perdere o guadagnare oltre il 90% in pochi mesi non è sostenibile per i commercianti.

Secondo i dati di Cryptwerk, appena 2.092 esercizi commerciali in tutto il mondo accettano Dogecoin come forma di pagamento: un numero insignificante rispetto alla diffusione di Bitcoin o di altre criptovalute.

In confronto, Bitcoin ha trovato la sua dimensione come riserva di valore grazie all’offerta limitata a 21 milioni di unità e alla crescente reputazione di “oro digitale”. DOGE, invece, non ha una fornitura massima e questo mina la sua credibilità come asset a lungo termine.

L’offerta infinita: il vero ostacolo

Il problema principale di Dogecoin è la sua fornitura illimitata. Attualmente sono in circolazione circa 151 miliardi di token, e ogni anno ne vengono emessi di nuovi attraverso il mining. Non esiste un “tetto massimo” come nel caso di Bitcoin: i token continueranno a essere creati indefinitamente.

Questo significa che anche se dovesse emergere un nuovo caso d’uso capace di aumentare la domanda, gli investitori dovrebbero comunque fare i conti con una costante diluizione del valore. Storicamente, nessun asset a fornitura infinita ha mantenuto nel tempo una crescita stabile e duratura.

Le prospettive e i rischi per chi investe

Il contesto politico e normativo attuale è sicuramente favorevole alle criptovalute, ma questo da solo non basta a colmare i limiti strutturali di Dogecoin. Nel 2022, il token era sceso fino a 0,05 dollari: un ritorno su quei livelli non è da escludere, soprattutto in assenza di novità concrete che possano rafforzarne l’utilità reale.

Un prezzo basso, quindi, non equivale necessariamente a un’opportunità. Senza una base solida, DOGE rischia di rimanere intrappolato in cicli speculativi, salendo con l’hype e crollando subito dopo.

Conclusione: Dogecoin è davvero un affare sotto 0,47 dollari?

Comprare Dogecoin oggi può sembrare attraente per chi punta su un potenziale rimbalzo speculativo. Tuttavia, guardando alle sue fondamenta, è chiaro che l’assenza di un’offerta limitata e la scarsa adozione commerciale pesano come macigni sul futuro del token.

Chi sceglie di investire deve essere consapevole che si tratta di una scommessa ad alto rischio più che di un investimento basato su solidi fondamentali. Fino a quando Dogecoin non troverà un vero caso d’uso e una strategia capace di sostenere la domanda, la sua traiettoria appare più orientata al ribasso che al rialzo.

