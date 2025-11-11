Zcash - BorsaInside.com

C’è una moneta digitale che, nel giro di poche settimane, è tornata sotto i riflettori con una forza che nessuno si aspettava. Dopo anni di silenzio, Zcash è risalita con un balzo del 188 percento in 30 giorni, attirando investitori esperti, curiosi e speculatori alla ricerca del prossimo grande movimento.

Non è un asset per tutti. È volatile, controverso, regolamentato in modo diverso da Paese a Paese. Ma proprio queste caratteristiche lo rendono uno dei casi più affascinanti di questo ciclo crypto. Ecco i tre motivi principali per cui molti stanno valutando l’acquisto, pur sapendo che il rischio è altissimo.

1. Uno dei pochi strumenti che consentono vera finanza privata

La caratteristica che rende Zcash “diversa” non è il prezzo, ma la tecnologia che ci sta dietro. La blockchain del progetto utilizza zk-SNARKs, un sistema critografico che permette di convalidare una transazione senza rivelare a nessuno importi, indirizzi e dettagli sensibili.

In pratica:

la rete verifica che tutto sia corretto

ma nessuno può sapere cosa hai inviato, quanto e a chi.

Questa forma di privacy è così avanzata da permettere agli utenti di generare “chiavi di sola lettura”, utili per commercialisti, partner commerciali o verifiche fiscali, senza dare accesso ai fondi. È un equilibrio raro: riservatezza totale, ma con possibilità di essere comunque conformi alla normativa, se necessario.

Ovviamente è qui che nasce anche il problema.

L’Unione Europea introdurrà nel 2027 un divieto sui privacy coin, spingendo questi asset verso l’uso in self custody ma senza eliminarne la domanda. Altre nazioni hanno restrizioni simili.

Insomma:

per chi ha bisogno della privacy digitale, Zcash è uno dei pochi strumenti realmente efficaci

per chi teme il rischio regolatorio, può essere un asset da evitare.

Ed è proprio questo dualismo a renderlo tanto interessante quanto pericoloso.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

2. È la criptovaluta leader del suo settore

Tra tutte le monete focalizzate sull’anonimato, Zcash è il punto di riferimento storico, seguita da Monero come principale rivale. Ha il market cap più alto della sua categoria e gode di una reputazione costruita negli anni, anche nei periodi in cui la narrativa privacy era totalmente sparita dal mercato.

Nonostante:

delisting periodici dagli exchange

dagli exchange pressioni dei regolatori

anni di prezzo stagnante

il team di sviluppo non ha mai smesso di aggiornare la tecnologia, migliorare la rete e mantenere viva la community. Questo è un segnale rilevante: i progetti che sopravvivono ai momenti difficili sono spesso quelli che riescono a ripartire più velocemente quando il mercato torna favorevole.

Naturalmente, essere leader di un settore non significa essere al riparo dal crollo dei prezzi. Significa solo che, quando il mercato del settore privacy tornerà in auge, Zcash sarà verosimilmente al centro della scena.

Chi non ha pazienza o non è disposto a sopportare anni di volatilità estrema dovrebbe guardare altrove.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

3. Una scarsità programmata che ricorda da vicino Bitcoin

Come il Bitcoin, anche Zcash ha un’offerta massima fissata a 21 milioni di unità. La produzione segue un ciclo di “halving” ogni quattro anni, che riduce progressivamente la quantità di nuove monete immesse sul mercato.

Questa caratteristica è fondamentale per due motivi:

la scarsità tende nel lungo periodo a sostenere il prezzo , soprattutto quando la domanda aumenta

, soprattutto quando la domanda aumenta la narrativa della scarsità diventa più potente proprio durante i rally, come quello attuale.

A tutto questo si aggiunge un fenomeno molto diffuso tra i piccoli investitori: la “unit bias”, ovvero la tendenza a preferire criptovalute che costano poco a livello nominale. Molti pensano (erroneamente) che un coin da 30 euro “abbia più spazio per crescere” rispetto a uno da 60 mila, anche se la tokenomics è completamente diversa.

Questo bias porta nuova domanda nei momenti di hype e può amplificare i movimenti di prezzo.

Nel caso di Zcash, è una spinta aggiuntiva che non va ignorata.

Zcash può essere un’opportunità, ma non per tutti

Zcash oggi unisce tre elementi che il mercato ama da sempre:

una storia forte (privacy digitale avanzata)

(privacy digitale avanzata) una leadership chiara nel proprio settore

una scarsità programmata che attira investitori di lungo periodo

Ma con questi elementi arrivano anche i rischi più grandi:

incertezza regolatoria

volatilità estrema

nicchia di mercato non adatta agli investitori più prudenti

È una criptovaluta che può regalare soddisfazioni a chi comprende bene il progetto e accetta le sue incognite. Per tutti gli altri, può essere semplicemente troppo.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

✅Apri ora un conto demo gratuito su eToro per entrare nel mercato delle crypto

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.