Il mercato delle criptovalute ha vissuto una giornata di forte entusiasmo, con Solana e Chainlink in prima linea grazie a guadagni a doppia cifra. Il movimento rialzista è stato innescato da dati sull’inflazione negli Stati Uniti più bassi delle attese, che hanno rafforzato le aspettative per un imminente taglio dei tassi da parte della Federal Reserve e spinto nuovi flussi di capitale istituzionale nel settore.

Nelle ultime 24 ore, secondo i dati di CoinGecko, Solana ha messo a segno un balzo del +12,9% toccando quota 198,48 dollari, mentre Chainlink è avanzata del +12,5% fino a 24,21 dollari. L’onda positiva ha coinvolto gran parte del comparto altcoin, con rialzi diffusi durante tutte le sessioni di scambio.

Tra le principali criptovalute, Ethereum è salita dell’8,6% a 4.670 dollari, Cardano ha guadagnato l’8,9% raggiungendo 0,85 dollari, mentre Dogecoin ha registrato un +6,2% a 0,23 dollari. Anche Sui (+5,9% a 3,91 dollari) e XRP (+3,0% a 3,25 dollari) hanno beneficiato del clima di ottimismo.

L’accelerazione è arrivata dopo la pubblicazione del Consumer Price Index (CPI) di luglio, che ha mostrato un’inflazione annuale al 2,7%, inferiore al consenso degli analisti fissato al 2,8%. Questo dato ha spinto i mercati a prezzare un’82,5% di probabilità di un taglio dei tassi già a settembre, leggermente in calo rispetto all’86% di lunedì.

Secondo Min Jung, senior analyst della società di trading quantitativo Presto, il ciclo attuale presenta dinamiche profondamente diverse rispetto ai precedenti, con una spinta principale proveniente da acquisti massicci da parte di investitori istituzionali, in particolare società di tesoreria specializzate in asset digitali.

«Il rialzo di ieri – ha spiegato Jung – è stato alimentato dal dato sull’inflazione, che ha ravvivato l’ottimismo per un taglio dei tassi a settembre, come confermato anche dalle ultime proiezioni FedWatch. Ma il vero motore del mercato rimane la convizione profonda del capitale istituzionale».

L’analista ha sottolineato anche una differenza rispetto ai precedenti bull market: in passato, il capitale tendeva a spostarsi da Bitcoin ed Ethereum verso le altcoin spinte soprattutto dalla speculazione retail, mentre oggi il rally sembra sostenuto principalmente da flussi istituzionali.

Dal lato dei derivati, gli analisti di Bitfinex hanno evidenziato che l’open interest sui principali token è passato da 26 a 44 miliardi di dollari nell’ultimo mese, segnalando un ritorno marcato dell’attività speculativa. Tuttavia, hanno avvertito che l’aumento della leva finanziaria potrebbe introdurre una maggiore fragilità sistemica, frammentando il capitale su asset volatili e aumentando il rischio di liquidazioni a catena.

In questo contesto, i mercati diventano più esposti a forti inversioni, picchi di volatilità e movimenti amplificati dal sentiment. Un’improvvisa perdita di slancio o notizie inattese potrebbero innescare un rapido smontaggio delle posizioni a leva, con potenziali ribassi significativi per l’intero comparto altcoin.

