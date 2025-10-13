una moneta di Bitcoin accanto a una con il simbolo di Shiba Inu. Sullo sfondo un grafico a candele e altre monete disposte in piccole pile
Bitcoin vs Shiba Inu - BorsaInside.com
Nel mondo delle criptovalute, pochi confronti generano tanto dibattito quanto quello tra Bitcoin e Shiba Inu. Da una parte troviamo il “blue chip” del settore, con una capitalizzazione di oltre 2.400 miliardi di dollari e una posizione consolidata come bene rifugio digitale. Dall’altra, una meme coin da 7,2 miliardi di dollari di valore di mercato, nata come parodia di Dogecoin, a sua volta ispirato a Bitcoin. Eppure, nonostante la distanza abissale in termini di fondamentali, c’è chi si chiede se Shiba Inu possa rappresentare un’occasione speculativa superiore a Bitcoin.

Negli ultimi dodici mesi, il BTC ha messo a segno un rialzo di circa +95%, mentre SHIB ha perso quasi il 30%. Numeri che sembrerebbero chiudere il dibattito, ma la realtà è più complessa.

Bitcoin: il punto di riferimento del mercato

Bitcoin è costruito sul meccanismo Proof of Work (PoW), lo stesso che lo rende un asset raro e sempre più difficile da minare. Ogni quattro anni, con l’halving, la ricompensa per i miner si dimezza, riducendo ulteriormente l’offerta e aumentando la scarsità. Su un massimo programmato di 21 milioni di token, ne sono già stati estratti quasi 20 milioni, consolidando la sua somiglianza con l’oro digitale.

Il riconoscimento da parte della SEC, che ha approvato i primi ETF spot su Bitcoin, ha legittimato il token agli occhi di istituzioni, fondi e persino governi. Oggi, Bitcoin è considerato un vero e proprio bene rifugio contro l’inflazione, una riserva di valore globale e decentralizzata che continua ad attrarre capitali anche in fasi di alta volatilità dei mercati tradizionali.

Shiba Inu: la scommessa della community e di Shibarium

Shiba Inu, invece, è un token ERC-20 costruito su Ethereum, quindi basato sul più efficiente meccanismo Proof of Stake (PoS). Questo significa che non si può minare, ma si può mettere in staking per ottenere rendimenti passivi. Tuttavia, Shiba Inu non è nativo: non dispone di una propria infrastruttura blockchain di primo livello, ma utilizza Ethereum come base.

Il suo approvvigionamento iniziale è stato di 1 quadrilione di token, di cui circa 589.000 miliardi sono ancora in circolazione dopo i vari “burn” che ne hanno ridotto progressivamente l’offerta.

Il principale motore di sviluppo del progetto è oggi Shibarium, la Layer-2 network lanciata nel 2023 per migliorare la scalabilità di Shiba Inu. Shibarium promette commissioni più basse e transazioni più rapide rispetto alla rete principale di Ethereum, oltre al supporto completo per smart contract e app decentralizzate (dApp).

Il team di sviluppo ha introdotto nuovi strumenti per programmatori, gas fee scontate e un sistema di staking più sicuro, ma la rete ha subito un grave attacco informatico nel settembre 2025, minando in parte la fiducia degli investitori.

Punti di forza e debolezze di Shiba Inu

I sostenitori di Shiba Inu credono che, con la crescita di Shibarium e il potenziamento dell’ecosistema, la criptovaluta possa tornare ad attirare interesse e liquidità. Tuttavia, la concorrenza è spietata: Polygon, Arbitrum e Optimism offrono già soluzioni Layer-2 più mature, mentre blockchain come Solana e Avalanche garantiscono prestazioni superiori in termini di velocità e costi.

L’assenza di una vera utilità distintiva o di un forte sostegno istituzionale rende difficile considerare Shiba Inu un investimento di lungo termine. Nonostante la popolarità della community e i continui tentativi di innovazione, il progetto resta fortemente speculativo, con oscillazioni di prezzo che dipendono più dal sentiment del mercato che dai progressi tecnologici.

Bitcoin o Shiba Inu: quale scegliere davvero?

Chi cerca stabilità, riconoscimento e prospettive di crescita costanti troverà in Bitcoin un asset più solido. È ormai integrato nei portafogli istituzionali, beneficia del supporto normativo (grazie agli ETF) e continua a guadagnare legittimità come alternativa all’oro.

Shiba Inu, invece, può rappresentare una scommessa ad alto rischio e potenziale rendimento, ma solo per chi è disposto a sopportare forti oscillazioni e un futuro incerto. Il suo destino dipenderà dalla reale adozione di Shibarium e dalla capacità del team di differenziarsi in un mercato saturo di progetti Layer-2.

Quindi:

  • Bitcoin resta la scelta razionale per chi vuole investire nel lungo periodo su un asset consolidato e deflazionistico.
  • Shiba Inu è un’opzione speculativa, più adatta a chi cerca scommesse a breve termine o crede nella rinascita delle meme coin.

Ma realisticamente, salvo un’improbabile rivoluzione nel suo ecosistema, Shiba Inu difficilmente riuscirà a superare Bitcoin, non solo in valore, ma anche in affidabilità e riconoscimento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

