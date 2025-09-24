Una moneta di Ethereum poggiata di taglio su dei fogli con dei grafici finanziari
Ethereum - BorsaInside.com
Il mondo delle criptovalute è spesso dominato da entusiasmi eccessivi o timori esagerati, ma per Ethereum (ETH) il mese di ottobre potrebbe avere un profilo molto più equilibrato di quanto molti investitori si aspettino. La storia insegna che i mercati digitali seguono cicli stagionali ben riconoscibili e, analizzando i dati passati, si può comprendere meglio quale potrebbe essere il comportamento della seconda criptovaluta per capitalizzazione.

Ottobre nella storia di Ethereum: un mese di transizione

Guardando alla stagionalità, Ethereum ha sempre mostrato un andamento piuttosto regolare: settembre tende a essere debole, novembre molto più positivo, mentre ottobre si colloca nel mezzo.

In termini numerici, dal lancio della blockchain, il rendimento mediano di ottobre è stato di appena 0,5%, mentre la media si aggira intorno al 4,7%. Ciò significa che, statisticamente, questo mese non ha quasi mai portato a rialzi eclatanti né a crolli improvvisi, ma piuttosto a movimenti contenuti.

Per chi accumula ETH con una strategia di Dollar Cost Averaging (DCA), una fase di mercato laterale può essere addirittura un vantaggio: acquistare senza l’ansia di picchi improvvisi aiuta a costruire posizioni solide nel tempo. Tuttavia, questo non esclude la possibilità di eventi eccezionali che potrebbero spostare bruscamente i prezzi, come sempre accade nei mercati crypto.

Perché ottobre 2025 potrebbe essere ancora più calmo

Un elemento nuovo rispetto agli anni passati è la presenza degli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti, attivi dal luglio 2024. Questi strumenti hanno reso più semplice l’accesso agli investitori istituzionali e retail, ma allo stesso tempo potrebbero ridurre la volatilità, perché i detentori tendono a essere meno propensi a vendite impulsive.

È importante però non sopravvalutare l’impatto degli ETF: i flussi di capitale in entrata e uscita dipendono soprattutto dal contesto macroeconomico e dal sentiment degli investitori, due fattori che restano molto difficili da prevedere. In sintesi, il supporto degli ETF esiste, ma non va considerato un “orologio perfetto” per capire quando entrare o uscire dal mercato.

Uno scenario molto più interessante in vista di novembre

Se ottobre si prospetta come un mese di consolidamento, il quadro per novembre e per il resto del quarto trimestre è decisamente più promettente. Ci sono due motivi principali:

  1. Miglioramenti tecnologici – L’aggiornamento Pectra ha reso Ethereum più efficiente e meno costoso da utilizzare, aumentando la capacità della rete di gestire volumi di transazioni elevati.
  2. Adozione istituzionale – Colossi come BlackRock, Franklin Templeton e Fidelity stanno puntando sulla tokenizzazione degli asset tradizionali (fondi monetari, titoli di Stato, obbligazioni) proprio su Ethereum. Questo significa che una quantità crescente di capitali verrà trasferita e registrata sulla blockchain, alimentando la domanda di ETH per il pagamento delle commissioni (gas fee).

La combinazione di tecnologia migliorata, accesso facilitato grazie agli ETF e utilizzo diretto da parte delle grandi istituzioni rappresenta un cambio strutturale di enorme portata. Se le condizioni macro non peggioreranno in maniera drastica, il terreno per una fase rialzista a partire da novembre è più solido che in passato.

Il messaggio per gli investitori è chiaro: ottobre non sarà un mese di fuochi d’artificio, ma piuttosto di attesa e accumulo graduale. Muoversi con disciplina, senza lasciarsi trascinare da euforia o panico, resta la strategia più sensata. Con un quadro tecnico in miglioramento e l’ingresso di grandi player finanziari, Ethereum si trova in una posizione di forza che potrebbe esprimersi nei mesi successivi, rendendo la pazienza un alleato prezioso.

