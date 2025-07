L’interesse degli investitori istituzionali per Bitcoin continua a intensificarsi, con nuove operazioni che consolidano la posizione dell’asset digitale come riserva di valore e strumento strategico per aziende e fondi. Nell’ultima settimana Elon Musk ha supportato esplicitamente Bitcoin su X.

ETF su Bitcoin in forte espansione

L’ETF spot di BlackRock, iShares Bitcoin Trust (IBIT), ha superato la soglia di 700.000 BTC detenuti, confermandosi come uno dei veicoli finanziari più rapidi nella storia a raggiungere simili traguardi. Lanciato nel gennaio 2024, IBIT è diventato rapidamente uno dei principali strumenti di accesso istituzionale a Bitcoin, beneficiando della reputazione di BlackRock e di una struttura a costi contenuti, con custodia affidata a Coinbase. L’ultima acquisizione di 1.510 BTC, avvenuta il 7 luglio, ha portato il totale a oltre 76 miliardi di dollari in asset under management.

Questo sviluppo evidenzia un cambiamento profondo nell’atteggiamento di Wall Street nei confronti degli asset digitali. ETF come IBIT non solo forniscono un’esposizione diretta al prezzo di Bitcoin, ma offrono anche un quadro normativo e infrastrutturale più chiaro, particolarmente apprezzato dagli investitori istituzionali. Con l’ingresso di fondi su altre “altcoin” e “blu chip” e l’aumento dei volumi, l’ecosistema degli ETF su Bitcoin si avvia verso una fase di maturazione accelerata.

Metaplanet amplia le riserve aziendali in BTC

In parallelo alla crescita degli ETF, anche le aziende quotate si stanno muovendo con decisione verso l’accumulo strategico di Bitcoin. La giapponese Metaplanet ha annunciato un nuovo acquisto di 2.205 BTC per un controvalore di circa 238,7 milioni di dollari, portando il totale delle sue riserve a 15.555 BTC. L’operazione, confermata dal CEO Simon Gerovich, è avvenuta a un prezzo medio di circa 108.237 dollari per unità.

Con questo aggiornamento, Metaplanet consolida il suo ruolo di quinta azienda pubblicamente quotata per possesso di BTC, subito dopo colossi come MicroStrategy, che resta in cima con oltre 597.000 BTC. La strategia di Metaplanet punta esplicitamente alla costruzione di un modello aziendale basato sul “bitcoin standard”, come confermato anche dai risultati finanziari: nel secondo trimestre 2025, la società ha registrato ricavi per circa 1,1 miliardi di yen, con una crescita annua del 42,4%.

Nonostante una lieve flessione del titolo (-4,2% nell’ultima settimana), il mercato sembra premiare l’esposizione strategica all’asset digitale, con un rialzo di oltre il 330% da inizio anno. La società ha inoltre annunciato un obiettivo ambizioso: detenere più di 210.000 BTC entro la fine del 2027.

Elon Musk supporta l’adozione di Bitcoin

Bitcoin si afferma anche come tema centrale nel discorso politico statunitense. Elon Musk ha ufficialmente lanciato l’“America Party”, un nuovo partito politico che si propone come alternativa al tradizionale duopolio Democratici-Repubblicani. In un post su X, Musk ha confermato che la sua formazione sosterrà Bitcoin, definendo le valute FIAT “senza speranza”.

La presa di posizione arriva in un momento di scontro acceso con l’attuale presidente Donald Trump, in seguito all’approvazione del controverso pacchetto di spesa da 3,4 trilioni di dollari. Musk, già promotore di iniziative per l’efficienza della spesa pubblica, ha criticato il provvedimento come una “abominazione disgustosa” e punta a condizionare le votazioni legislative attraverso pochi seggi chiave. L’America Party ha già attratto figure note come Mark Cuban e Anthony Scaramucci, pur non essendo ancora formalmente registrato presso la FEC.

Bitcoin Hyper: aumentano i casi d’uso per BTC

In questo scenario di crescente interesse per Bitcoin, emerge con forza il progetto Bitcoin Hyper ($HYPER), che si propone di risolvere alcune delle limitazioni strutturali della blockchain originale. Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper è una rete Layer2 capace di elaborare transazioni a costi ridotti e con latenza minima, garantendo al contempo piena interoperabilità con la blockchain di Bitcoin.

L’architettura sfrutta meccanismi di zero-knowledge proofs per assicurare sicurezza e velocità, permettendo l’uso di Bitcoin in molti più contesti web3 e DeFi. La prevendita in corso sul sito web ufficiale del token nativo $HYPER ha raggiunto i 2,14 milioni di dollari, segno dell’interesse per una soluzione capace di sbloccare il potenziale di BTC nella finanza decentralizzata.

Il token è disponibile ad un prezzo scontato 0,0122 dollari, ma aumenterà nella prossima fase previstra tra solo 30 ore. $HYPER sarà utilizzato per pagamento delle fee più economiche, ottenere un rendimento da staking, in questo momento del 375% apy, voto di governance e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad.

Secondo diversi analisti il valore di $HYPER potrebbe apprezzarsi sensibilmente quando verrà quotato su cripto exchange popolari, come Uniswap, una volta concluse tutte le fasi di prevendita.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.