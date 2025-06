Il recente voto del Senato su una legge federale per le stablecoin, i test pilota di JPMorgan su token di deposito e la crescita dell’interesse istituzionale segnano un momento decisivo per il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti.

GENIUS Act: prima legge federale sulle stablecoin

Nella giornata di ieri, il Senato statunitense ha approvato con 68 voti favorevoli e 30 contrari il GENIUS Act, un disegno di legge che introduce per la prima volta un quadro normativo federale dedicato alle cripto stablecoin ancorate al dollaro. La proposta, che ora attende l’approvazione della Camera dei Rappresentanti e la firma del presidente Trump, è considerata una svolta dalla comunità crypto e dai principali emittenti di stablecoin, come Circle e Tether.

Il provvedimento, il cui nome completo è Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins, definisce i criteri con cui le aziende americane potranno emettere stablecoin per scopi di pagamento, sotto la supervisione delle autorità federali. Tra i punti salienti figura anche il divieto per i membri del Congresso e le loro famiglie di trarre profitto da queste emissioni, sebbene l’esclusione di Trump e dei suoi familiari da questa clausola abbia sollevato critiche in ambito democratico, poiché esiste già una stablecoin (USD1) emessa da un’azienda controllata dai Trump (World Liberty Financial).

Colossi bancari interessati alle stablecoin

La prospettiva di una legge federale ha già acceso l’interesse di istituzioni tradizionali. Alcune tra le principali banche statunitensi, inclusa Bank of America e JPMorgan Chase, stanno valutando l’opportunità di emettere le proprie stablecoin, ed anche in Europa grandi istituti bancari come Santander, BBVA, Societe Generale e Deutsche Bank si stanno muovendo nella stessa direzione.



JPMorgan Chase ha avviato un progetto pilota per il lancio del proprio token di deposito, denominato JPMD, sulla blockchain layer-2 Base, sviluppata dal cripto exchange Coinbase. La scelta della rete, che rappresenta oggi la soluzione L2 più utilizzata su Ethereum, indica una chiara apertura verso le blockchain pubbliche.

Secondo Naveen Mallela, dirigente di Kinexys (la divisione blockchain di JPMorgan), i token JPMD saranno inizialmente denominati in dollari e trasferiti su Coinbase. Il programma prevede successivamente il supporto ad altre valute e il coinvolgimento di clienti istituzionali.

A differenza delle stablecoin, i deposit token rappresentano direttamente depositi bancari e operano all’interno del sistema bancario tradizionale. JPMorgan li considera superiori per scalabilità e possibilità di rendimenti futuri, poiché potrebbero offrire interessi, a differenza delle attuali stablecoin che, nella maggior parte dei casi, non generano yield.

La fase di sperimentazione non si limita ai depositi token, in quanto JPMorgan ha tenuto incontri privati con la SEC per esplorare la possibilità di spostare i Real World Asset dei mercati finanziari tradizionali su blockchain pubbliche. Durante i colloqui, sono stati analizzati scenari per la tokenizzazione di strumenti come i contratti repo e i derivati azionari, puntando a una maggiore efficienza, trasparenza e riduzione dei costi.

Bitcoin Hyper si inserisce nel nuovo ecosistema

L’emergere di normative per le criptovalute e l’interesse istituzionale per le blockchain pubbliche aprono nuove prospettive anche per infrastrutture decentralizzate ad alte prestazioni. È in questo contesto che nasce Bitcoin Hyper ($HYPER), una rete layer2 che utilizza il linguaggio Solana Virtual Machine per superare le limitazioni strutturali della blockchain Bitcoin.

Bitcoin Hyper sincronizza in tempo reale con la rete principale BTC, ma ne elabora le transazioni in modo indipendente, garantendo scalabilità, velocità elevata e costi quasi nulli. La tecnologia impiegata, basata su zero-knowledge proofs, assicura sicurezza e interoperabilità con l’ecosistema Solana, aprendo la strada all’uso di Bitcoin nella finanza decentralizzata e nelle dApp.



Il token nativo di questa layer2, $HYPER, è utilizzabile per staking, commissioni di rete, voto di governance e l’accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad. La fornitura totale è di 210 milioni di token, con il 30% riservato alla prevendita in corso, ispirandosi al limite simbolico dei 21 milioni di BTC.

La prevendita di Bitcoin Hyper ha già superato 1,37 milioni di dollari raccolti in meno di un mese, segno di un interesse crescente per un’infrastruttura che unisce Bitcoin alle opportunità della finanza decentralizzata.



Il token è acquistabile in fase di prevendita sul sito web ufficiale, tramite wallet compatibili come Best Wallet, MetaMask o Trust Wallet, con un prezzo iniziale di $0,011925 che aumenterà con il progredire delle fasi di raccolta fondi. Le caratteristiche del progetto lo rendono una delle iniziative più promettenti nell’attuale fase di espansione delle Layer2 su Bitcoin e chi partecipa alla prevendita del suo token potrebbe generare ottimi rendimenti non appena sarà quotato su popolari cripto exchange.

