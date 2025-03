Il mercato delle criptovalute è tornato in forte ribasso, solo un giorno dopo aver ricevuto il tanto atteso annuncio della riserva crypto promessa da Trump, e con il Crypto Summit previsto per questo venerdì.



Declino delle principali criptovalute

Il mercato delle criptovalute ha subito un forte calo di valore nelle ultime 24 ore, scendendo al di sotto della capitalizzazione precedente all’annuncio della riserva strategica in crypto, pubblicato da Trump domenica sera. La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è crollata del 10,7% da ieri, perdendo circa 300 miliardi di dollari, con un valore complessivo di 2,74 trilioni di dollari. Solo un giorno prima, la capitalizzazione del mercato delle criptovalute era salita fino a 3,2 trilioni di dollari dopo che il presidente Donald Trump aveva riaffermato il suo impegno a stabilire una riserva cripto nazionale con alcune delle principali crypto (BTC, ETH, SOL, ADA, XRP). Questo ha lasciato molti investitori a chiedersi perché il mercato delle criptovalute sia in calo oggi nonostante le ottime notizie ricevute ieri.



I recenti movimenti di prezzo

Il 3 marzo, Bitcoin è riuscito a uscire dal suo precedente calo che lo aveva portato a 78.200 dollari, arrivando a toccare i 95.000 dollari. Tuttavia, al momento della stesura di questo articolo, Bitcoin perde l’11,5% nelle ultime 24 ore e viene attualmente scambiato a 82.900 dollari, con una capitalizzazione di 1,64 trilioni di dollari.

Tra le prime sei crypto, Cardano ha subito la peggiore perdita, scendendo del 20,6% e passando da un picco locale di 1,13 dollari a 0,79 dollari. Solo un giorno prima, la menzione di $ADA nella riserva strategia di crypto era stata sufficiente a scatenare un rialzo per Cardano del 70%. Anche Solana ($SOL) ha subito un calo di oltre il 19% nelle ultime 24 ore, attualmente scambiata a 134 dollari. Ieri il token era aumentato del 20% grazie alla sua menzione nel post di Trump su Truth Social. Ethereum e $XRP hanno subito perdite simili, con entrambi i token in calo di circa il 14% nell’ultimo giorno.

Motivi dietro il calo delle crypto

Sebbene l’annuncio di Donald Trump riguardante i suoi piani per stabilire una riserva crypto abbia fornito un grande impulso al mercato delle criptovalute, è stato un ottimismo di breve durata ed oscurato in poco tempo da eventi come le preoccupazioni per le tariffe imposte da Trump a diversi Paesi esteri.

La dichiarazione del presidente Trump sull’imposizione di nuove tariffe su Canada, Messico e Cina ha aumentato le tensioni commerciali globali, spingendo gli investitori a rifugiarsi in asset “più sicuri” come oro, bond o le treasuries americane per proteggere il loro patrimonio a causa dell’incertezza macroeconomica. In questo momento gli investitori sono molto cauti nell’investire in asset più volatili come le criptovalute e stanno riequilibrando i loro portafogli in mezzo alla volatilità del mercato crypto, con una fuoriuscita di 87 milioni di dollari dagli ETF Spot USA su BTC ed ETH nelle ultime 24 ore.

Imminente Crypto Summit alla Casa Bianca

Un altro evento molto importante per l’industria blockchain, che sembra non aver avuto alcun effetto sull’andamento dei prezzi di mercato, è l’imminente Crypto Summit alla Casa Bianca che rappresenta una svolta fondamentale per la regolamentazione e l’adozione del mercato delle criptovalute negli Stati Uniti. Con la partecipazione di figure chiave sia del governo che dell’industria crypto, questo summit potrebbe segnare un punto di svolta nella definizione delle politiche che plasmeranno il futuro degli asset digitali negli Stati Uniti.



Il summit, che si terrà presso la Casa Bianca e sarà ospitato dal presidente Donald Trump, affronterà questioni urgenti come la tassazione, i quadri normativi e le potenziali iniziative crypto supportate dal governo. L’evento mira a riunire politici, CEO di prominenti aziende nel settore e investitori istituzionali per discutere dei prossimi passi nel percorso di regolamentazione delle criptovalute.

Solaxy raggiunge nuovi record

Nonostante il recente calo del mercato delle criptovalute, investitori veterani del settore ne stanno approfittando per accumulare le principali crypto e token appartenenti al loro ecosistema a prezzi scontati. Una dei progetti che sta attirando grande attenzione è la prevendita della Layer 2 Solaxy, che sta avendo luogo sul suo sito web ufficiale ed è stata capace di raggiungere l’impressionante cifra di 24,5 milioni di dollari raccolti finora.



Solaxy è una rivoluzionaria soluzione Layer 2 sviluppata per l’ecosistema Solana, che offre velocità e costi di commissione minimi anche in caso di traffico elevato, al fine di risolvere la congestione della rete e le transazioni fallite sulla blockchain Solana, mantenendo la sua sicurezza.

Il token nativo della L2 Solaxy, $SOLX, offre agli investitori la capacità di poter pagare le commissioni sulla rete, partecipare alla governance e accedere a un rendimento da staking del 165%. Subito dopo aver partecipato alla prevendita, i partecipanti possono scegliere di mettere in staking i propri token $SOLX sulla piattaforma accessibile dal sito.



Solaxy (SOLX) è attualmente disponibile a un prezzo per token di 0,001652 dollari, ma il prossimo aumento di prezzo in prevendita avverrà tra solo 5 ore, quindi conviene agire quanto prima per ottenere un prezzo più vantaggioso.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.