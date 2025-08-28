Il token CRO ha registrato un rialzo esplosivo del 140% in soli sette giorni, trainato dall’annuncio di una partnership miliardaria tra Trump Media, Crypto.com e Yorkville Acquisition Corp.

Partnership da $6,2 miliardi tra CRO e Trump Media

Il settore delle criptovalute ha vissuto una settimana di forte euforia, con Ethereum che ha segnato un nuovo massimo storico di 4.955 dollari e alcune altcoin in forte rialzo grazie a nuovi sviluppi e partnership. Tra le altcoin che hanno attirato maggiore attenzione vi è Cronos (CRO), che grazie all’annuncio di martedì su un accordo strategico tra Trump Media & Technology Group, Crypto.com e Yorkville Acquisition Corp. Le tre realtà hanno siglato un’intesa per la creazione di Trump Media Group CRO Strategy, Inc., una nuova società focalizzata sulla gestione di un enorme tesoro digitale basato su CRO, il token nativo della blockchain Cronos sviluppata dall’exchange Crypto.com, molto utilizzato negli Stati Uniti.

La portata dell’iniziativa è senza precedenti: il piano prevede oltre 1 miliardo di dollari in token CRO, circa il 19% della capitalizzazione di mercato del token al momento dell’annuncio, oltre a 200 milioni di dollari in liquidità, 220 milioni in warrant esercitabili e una linea di credito da 5 miliardi di dollari fornita da un’entità affiliata a Yorkville. Il progetto si propone di diventare la più grande società di tesoreria digitale quotata in borsa legata a un singolo altcoin.

Perché Cronos è al centro dell’attenzione

Cronos si distingue come blockchain pensata per la velocità e l’interoperabilità, ed è supportata dall’infrastruttura globale del popolare exchange Crypto.com, offrendo costi ridotti, scalabilità e una forte compatibilità con altri ecosistemi blockchain. Le sue caratteristiche la rendono ideale per applicazioni DeFi, marketplace multi-asset e soluzioni legate alla tokenizzazione di asset reali.

Il token CRO funge da asset principale per utility e governance, con un ruolo chiave nella sicurezza della rete grazie al meccanismo di staking e alla validazione delle transazioni. L’ingresso di investitori istituzionali come Trump Media e Yorkville ha conferito una nuova legittimità al token, generando entusiasmo sia tra investitori retail sia tra operatori professionali.

Rialzo del 140% in una settimana per CRO

L’effetto immediato dell’annuncio è stato un rally spettacolare: il prezzo di CRO è salito oltre il 50% in un solo giorno, passando da circa 0,15 dollari a 0,23 dollari e toccando livelli che non si registravano dal 2022. Nei giorni seguenti, CRO ha continuato il trend rialzista, totalizzando un +140% nell’ultima settimana e raggiungendo un prezzo di 0,36 dollari con un rialzo del +60% nelle ultime 24 ore, spingendo i volumi di scambio giornalieri a 2,4 miliardi di dollari.

Gli analisti notano come il superamento delle resistenze tecniche storiche, unite a un aumento degli indirizzi attivi sulla rete Cronos, segnali una fase di rinnovata adozione. Se il token riuscirà a mantenersi sopra l’area dei 0,30–0,35 dollari, diversi osservatori intravedono la possibilità di un avvicinamento graduale al suo massimo storico di 0,97 dollari entro il 2025.

La strategia di tesoreria digitale

Trump Media Group CRO Strategy punta a una gestione dinamica della propria riserva in CRO. L’approccio include non solo l’acquisto massiccio del token, ma anche la partecipazione attiva al network attraverso la gestione di un nodo validatore. Questa strategia consente di generare ricavi passivi da staking, che saranno reinvestiti per ampliare ulteriormente le riserve in CRO.

