Scopri l’ascesa di Cronos (CRO) con ETF “Made in America”, staking e aggiornamenti zkEVM. Analisi, target a $0,16 e volumi record nel 2025.

L’accordo tra Truth Social e Crypto.com include CRO negli ETF “Made in America”, suscitando interesse istituzionale e picchi di volume. Questa partnership strategica ha acceso i riflettori su CRO, valorizzando il ruolo nel panorama crypto.

La presentazione dell’ETF CRO in staking e il recente aggiornamento di zkEVM, insieme alla patch di velocità VVS, migliorano le prestazioni della rete e rafforzano la fiducia degli investitori.

Questi sviluppi tecnici sono cruciali per l’evoluzione di Cronos. Attualmente, CRO è scambiato a 0,0942 USDT, con un notevole guadagno intraday del +16,67%, un incremento del +15,37% negli ultimi 7 giorni, nonostante un calo del -2,85% su base mensile e del -33,24% da inizio anno. L’impennata dei volumi, con oltre 92,4 milioni di token scambiati nelle ultime 24 ore, è alimentata da dinamiche tecniche e notizie di rilievo legate agli ETF.

CRO ha infranto una trendline discendente di lungo termine, recuperando l’area di resistenza tra $0,09 e $0,10, un livello che aveva frenato il rally a giugno. Questa rottura, supportata da un aumento degli indicatori MACD e RSI sul timeframe giornaliero, conferma la risoluzione di un triangolo simmetrico. Gli analisti di ETHNews individuano target rialzisti a $0,105, $0,14 e $0,16, con un supporto chiave ora a $0,080-$0,083, allineato alla media mobile esponenziale a 50 giorni. Un cedimento di questa zona potrebbe invalidare il breakout.

Ecco i pilastri che sostengono questa crescita:



Partnership Strategica: L’accordo con Truth Social integra CRO in ETF accanto a BTC, ETH, XRP e SOL, rafforzandone l’attrattiva istituzionale.

Proposta ETF con Staking: Il 23 maggio, Canary Capital ha sottoposto alla SEC un ETF spot CRO con staking, in attesa di approvazione, alimentando speculazioni su rendimenti simili a stETH di Lido.

Innovazioni Tecniche: L’aggiornamento zkEVM (28 maggio) e la patch VVS (3 luglio) ottimizzano il throughput e l’efficienza dei DEX su Cronos.

Chiarezza Normativa: Una lettera di non-azione dalla SEC a inizio anno ha consolidato la legittimità di Crypto.com, riducendo i rischi regolatori.

Se il prezzo si mantiene sopra $0,09, CRO potrebbe registrare un’estensione del 25-50% nel terzo trimestre, mirando a $0,14-$0,16. Tuttavia, gli investitori devono monitorare le tempistiche di approvazione degli ETF e il sentiment macroeconomico, data la prevista volatilità.

TOKEN6900, la Meme Coin che si ispira al successo di SPX6900

Mentre l’attenzione su Cronos (CRO) cresce grazie agli sviluppi legati agli ETF “Made in America” e agli aggiornamenti tecnologici, un altro progetto crypto sta emergendo con forza nel 2025: TOKEN6900 ($T6900). Con un design che richiama lo stile di SPX6900 e un sistema di staking particolarmente attraente, TOKEN6900 ($T6900) emerge come una delle realtà più promettenti nel settore delle criptovalute per il 2025.



Basata su un’estetica rétro ispirata agli anni 2000, questa meme coin trasforma l’energia della sua community in un’opportunità di valore, offrendo agli investitori iniziali un’opzione di staking con un APY superiore al 300%, ideale per generare rendite passive e anticipare un futuro di crescita.



Avviata da pochi giorni, la fase di prevendita ha già raccolto 264.000 dollari, con un prezzo attuale per token fissato a 0,0065 dollari. La struttura tokenomica, orientata alla partecipazione della community, comprende un totale di 930.993.091 token. Gli interessati possono acquistare $T6900 direttamente dal sito ufficiale, utilizzando ETH, USDT o carte di credito, rendendo l’accesso semplice e versatile.

