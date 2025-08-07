Ethereum - BorsaInside.com

Il mercato delle criptovalute ha vissuto un luglio da record, con una crescita complessiva del 13,3% nella capitalizzazione, spinto da nuovi massimi storici di Bitcoin, un rafforzamento dell’interesse istituzionale e un contesto normativo sempre più favorevole. A fotografare questa fase di forte espansione è il nuovo report Monthly Market Insights pubblicato da Binance Research, la divisione analitica della piattaforma leader mondiale nel settore crypto.

Ethereum in vetta alle preferenze delle aziende: +127% nelle tesorerie

Tra i dati più sorprendenti del report emerge il balzo nelle riserve aziendali di Ethereum (ETH): a luglio si è registrato un aumento del 127,7% nei bilanci societari, con 24 nuove aziende che hanno aggiunto ETH alle proprie tesorerie.

Il totale detenuto ha superato i 2,7 milioni di ETH, consolidando il ruolo di Ethereum come asset di riferimento per la diversificazione patrimoniale nel settore corporate. Il tutto accompagnato da un rialzo del +50% del prezzo di ETH, che ha segnato il mese come il più redditizio nella storia recente per l’adozione istituzionale della rete Ethereum.

Altcoin in rimonta: segnale di un nuovo ciclo bullish?

Altro dato chiave è il calo della dominance di Bitcoin, che è scesa al 60,6%, mentre le altcoin hanno guadagnato terreno raggiungendo una quota di mercato del 39,2%. Questo spostamento segnala un rinnovato appetito per il rischio da parte degli investitori, incoraggiato dal miglioramento del quadro macroeconomico, dalle aspettative di un taglio dei tassi da parte della Fed e dall’aumento di posizioni istituzionali su strumenti derivati legati alle altcoin.

Le stablecoin superano Visa: nuova era nei pagamenti digitali

Il mese di luglio ha segnato anche nuovi record nei volumi di transazione delle stablecoin, che hanno raggiunto circa 2.100 miliardi di dollari, mantenendosi costantemente al di sopra dei volumi elaborati da Visa su scala globale. Questo slancio è stato rafforzato dall’attuazione del GENIUS Act, la prima legge federale statunitense a regolamentare le stablecoin completamente garantite da riserve e in linea con gli standard antiriciclaggio.

Grazie a questo quadro normativo più chiaro e solido, grandi istituzioni come JPMorgan, Citi e Visa hanno potenziato le proprie attività sui pagamenti basati su blockchain, contribuendo a rendere le stablecoin un’infrastruttura ormai centrale per le transazioni digitali a livello mondiale.

Azioni tokenizzate in crescita verticale: +5.500% di wallet attivi

Anche il settore delle azioni tokenizzate ha registrato numeri impressionanti: la capitalizzazione ha raggiunto i 370 milioni di dollari, mentre il numero di wallet attivi è passato da 1.600 a oltre 90.000, con una crescita pari a 55 volte. Tra i titoli più scambiati troviamo Tesla (TSLA) e l’ETF SPY, che insieme hanno generato oltre 53 milioni di dollari di volumi nel mese. Il ritmo di espansione di questo comparto richiama le prime fasi di crescita della DeFi, indicando che la tokenizzazione degli asset finanziari tradizionali è destinata a diventare uno dei trend dominanti nel prossimo futuro.

Una nuova fase per l’ecosistema crypto: la visione del CEO di Binance

Il CEO di Binance, Richard Teng, ha sottolineato come i dati raccolti indichino chiaramente la convergenza in atto tra finanza tradizionale e asset digitali. Secondo Teng, l’adozione delle criptovalute sta avanzando contemporaneamente su più fronti – istituzionale, aziendale e retail – e la loro integrazione in portafogli d’investimento, sistemi di pagamento e strumenti finanziari reali è ormai una realtà consolidata.

Grazie a un mix di chiarezza normativa, maturazione tecnologica e fiducia da parte degli investitori istituzionali, il mercato crypto si prepara a entrare in una nuova fase di espansione strutturale, in cui la blockchain smette di essere una scommessa e diventa un pilastro del sistema finanziario globale.

