Il debutto degli ETF su XRP e Dogecoin approvati dalla SEC segna un nuovo passo nella crescita degli investimenti crypto , con il mercato in attesa delle prime reazioni di prezzo sui token $DOGE e $XRP.

ETF su XRP e Dogecoin al debutto

La giornata del 24 novembre rappresenta una data importante per il mercato crypto statunitense, con il debutto in Borsa degli ETF su Dogecoin e XRP firmati Grayscale. Dopo l’approvazione ufficiale arrivata dalla Securities and Exchange Commission il 21 novembre, i due prodotti cominciano oggi a essere scambiati al New York Stock Exchange. Il deposito effettuato da NYSE Arca ha certificato l’ok definitivo per la quotazione e registrazione dei due fondi, che seguono gli asset sottostanti DOGE e XRP a mercato spot.

L’analista ETF di Bloomberg, Eric Balchunas, ha segnalato che il Grayscale Dogecoin ETF potrebbe raggiungere un volume di scambio vicino agli 11 milioni di dollari già nel primo giorno di contrattazioni. Balchunas ha anche anticipato che l’ETF di Grayscale dedicato a Chainlink dovrebbe ottenere l’approvazione nei prossimi giorni, ampliando ulteriormente l’offerta di prodotti crypto regolamentati.

Cresce la concorrenza tra gestori

Il debutto di Grayscale non è isolato e conferma una crescente apertura delle istituzioni finanziarie statunitensi verso ETF basati su altcoin. Nelle ultime settimane diversi fondi simili hanno trovato spazio sul mercato.

Canary Capital ha registrato un lancio record con il proprio ETF su XRP, che ha raggiunto 59 milioni di dollari di volume nel primo giorno e circa 250 milioni di dollari di asset under management a fine seduta. Anche Bitwise, 21Shares e CoinShares hanno portato sul mercato prodotti focalizzati su XRP, approfittando della maggiore flessibilità normativa mostrata dalla SEC dopo la fine del recente blocco delle attività governative.

Dogecoin, inoltre, non è nuovo al segmento ETF, già a settembre REX Shares e Osprey Funds avevano debuttato con un prodotto basato su DOGE sfruttando la normativa Investment Company Act del 1940, che permetteva la quotazione senza attendere un’autorizzazione esplicita della SEC. Il lancio di Grayscale rappresenta però un segnale ulteriore di maturazione del settore, rafforzando la presenza istituzionale nel mercato delle meme coin.

XRP: verso la chiusura della correzione?

Sul fronte tecnico, analisti di mercato ritengono che XRP stia attraversando la fase finale della correzione iniziata nelle scorse settimane. Il token è sceso sotto il livello del ritracciamento 0,5 e ha toccato aree considerate cruciali tra 1,84 e 1,88 dollari, con la possibilità di una ripartenza dopo un ulteriore minimo verso il supporto macro a 1,65 dollari. La contemporanea debolezza di Bitcoin e XRP viene interpretata come un possibile segnale di bottom condiviso, da cui potrebbe partire una nuova fase rialzista estesa al mercato altcoin.

Altri analisti invitano alla cautela, la mancata riconquista sostenuta di livelli tecnici importanti tra 2,30 e 2 dollari potrebbe aprire spazio a scenari più ribassisti, fino a un possibile ritorno verso 1,25 dollari. Le analisi basate su modelli predittivi indicano tuttavia che l’attuale fase correttiva potrebbe esaurirsi in tempi relativamente brevi, con un possibile recupero sopra area 2,20 dollari entro fine mese. Una volta completata la fase discendente, XRP potrebbe avviare una nuova ondata rialzista coerente con la struttura tecnica di lungo periodo. Attualmente, XRP si aggira intorno a 2 dollari, con un aumento dell’1,38% nelle ultime 24 ore.

Dogecoin tenta il rimbalzo con l’ETF

Anche Dogecoin prova un cambio di passo dopo un lungo periodo di calo iniziato dal massimo di novembre 2024. Il lancio dell’ETF Grayscale arriva mentre il token mostra segnali tecnici di possibile inversione, tra cui divergenze rialziste su RSI e MACD e il completamento di un pattern di fine ciclo discendente. In caso di breakout dalla figura attuale, il prezzo potrebbe tentare una risalita verso l’area di 0,20 dollari nel breve termine.

Il quadro settimanale resta però debole, DOGE ha rotto la lunga trendline ascendente di 763 giorni e gli indicatori tecnici su timeframe alti rimangono ribassisti. Il mercato guarda con attenzione a come il nuovo ETF influenzerà liquidità e sentiment, consapevole che l’ingresso di investitori istituzionali potrebbe portare benefici immediati ma non necessariamente duraturi senza conferme strutturali.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

