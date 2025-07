Robinhood ha appena introdotto le azioni tokenizzate di aziende private come OpenAI e SpaceX per gli utenti europei, ma la mossa ha generato polemiche e nuove riflessioni sul futuro della finanza decentralizzata.

Robinhood sperimenta le azioni tokenizzate

La popolare piattaforma di trading azionario e cripto, Robinhood, ha recentemente lanciato in Europa una nuova offerta rivolta agli utenti crypto: l’accesso ad azioni tokenizzate di aziende private come OpenAI e SpaceX. L’iniziativa prevede la distribuzione gratuita di 5 euro in token a ciascun investitore idoneo, con una disponibilità complessiva di 1 milione di dollari in token OpenAI e 500.000 dollari in token SpaceX. Tuttavia, la proposta ha subito attirato critiche e malintesi, in particolare dopo la smentita ufficiale da parte del fondatore di OpenAI.

La società guidata da Sam Altman ha chiarito che questi token non rappresentano una partecipazione reale nel capitale di OpenAI, né risultano da una partnership ufficiale. Elon Musk, CEO di SpaceX, ha colto l’occasione per ironizzare sull’iniziativa, definendo i token come “finta equity“.

Cosa sono davvero le azioni tokenizzate ?

Le azioni tokenizzate non sono quote azionarie tradizionali, ma asset sintetici che replicano l’andamento del valore di una determinata società. A differenza delle azioni quotate in borsa, questi strumenti vengono scambiati su blockchain, come Ethereum o Solana, custoditi direttamente nei wallet digitali e potenzialmente utilizzabili in attività di finanza decentralizzata (DeFi), come lo staking o il collateral lending.

Secondo Vlad Tenev, CEO di Robinhood, questi token offrono un’esposizione indiretta agli asset privati, sfruttando veicoli societari intermedi. L’obiettivo dichiarato è creare una nuova forma di accesso per i retail investor, anche al di fuori degli orari classici di mercato. Tuttavia, restano dubbi sulla trasparenza nella formazione dei prezzi e sulla liquidità effettiva di questi strumenti.

Il contesto normativo e il rischio percepito

Le reazioni contrastanti evidenziano una questione centrale: la mancanza di un quadro normativo uniforme per le azioni tokenizzate. In assenza di regolamentazioni specifiche, questi asset sono esposti a rischi elevati, tra cui la scarsa liquidità, l’opacità nei criteri di valutazione e l’eventuale rischio emittente.

L’interesse da parte di alcuni investitori istituzionali non cancella la necessità di un’informazione chiara. Alcuni analisti suggeriscono di trattare questi strumenti come derivati ad alta volatilità, più che come forme alternative di equity.

Solana ed Ethereum protagoniste della tokenizzazione

L’espansione dei Real World Asset e delle azioni tokenizzate sta rafforzando anche il ruolo delle principali infrastrutture blockchain. Solana (SOL) ed Ethereum (ETH) sono al centro di questo cambiamento, offrendo piattaforme rapide, scalabili e compatibili con applicazioni DeFi e tokenizzazione di asset reali.

Secondo Ryan Watkins di Syncracy Capital, la convergenza tra stablecoin e azioni tokenizzate potrebbe attrarre nuovi capitali istituzionali verso ETH e SOL, trasformandoli in veicoli d’investimento per esposizioni “index-like” a nuovi settori tokenizzati. Gli analisti di Coinbase ritengono che le azioni potrebbero essere il prossimo asset reale a trovare un vero mercato sulla blockchain pubblica, seguendo la scia del dollaro e titoli di stato.



Mercoledì 2 luglio è avvenuto il debutto del primo ETF spot su Solana negli Stati Uniti, comprensivo di interessi da staking, ed ha già registrato 33 milioni di dollari in volume.

Snorter: il bot Telegram per meme coin su Solana

In questo contesto di crescente adozione di Solana per operazioni legate alla finanza decentralizzata e tradizionale, si inserisce Snorter, un bot di trading automatizzato integrato in Telegram, pensato per facilitare l’accesso degli utenti retail al mercato in espansione delle meme coin.

Snorter si distingue per una serie di funzioni specifiche: protezione contro il front-running, mitigazione dei rischi MEV, strumenti anti-FOMO e scansione del mercato in tempo reale. Le commissioni applicate sono tra le più basse dell’ecosistema Solana, rendendo il bot particolarmente competitivo per chi cerca efficienza nei microtrade. Il sistema è compatibile con i wallet crypto più utilizzati e consente acquisti diretti con criptovalute o carta.

La prevendita in corso di $SNORT, il token nativo del progetto, ha già raccolto oltre 1,5 milioni di dollari in poco più di un mese, segno di un interesse crescente per questo tipo di strumenti automatizzati su blockchain. Il token attualmente viene venduto al prezzo di 0,0971$, ma è previsto un incremento nelle fasi successive, chi partecipa da oggi può beneficiare di uno staking con rendimento del 230% APY, destinato a diminuire con l’aumento degli utenti.



Il token svolge un ruolo centrale nell’ecosistema Snorter, servendo per sconti sulle fee, accesso a funzioni premium e ricompense. Una volta conclusa la prevendita, $SNORT verrà quotato sui cripto exchange, il che potrebbe favorire un apprezzamento di valore, soprattutto alla luce della narrativa favorevole verso progetti basati su Solana.

