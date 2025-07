Circle accelera verso una piena integrazione nel sistema bancario statunitense, mentre la regolamentazione delle stablecoin prende forma. Un cambiamento che potrebbe ridefinire l’intero mercato crypto.

Circle vuole diventare una banca nazionale fiduciaria

Circle, la popolare emittente della stablecoin USDC, ha ufficialmente presentato domanda all’Office of the Comptroller of the Currency (OCC) per costituire una banca fiduciaria nazionale. L’istituto, se approvato, opererebbe sotto la supervisione federale e gestirebbe direttamente la riserva che sostiene USDC, garantendo trasparenza e controllo secondo le normative bancarie statunitensi.

La proposta mira a rafforzare la struttura operativa di USDC, rendendola più solida agli occhi di istituzioni e investitori. Jeremy Allaire, CEO e co-fondatore di Circle, ha dichiarato che questa mossa rappresenta un passo strategico verso la costruzione di un sistema finanziario basato su internet, efficiente e accessibile, in linea con gli standard bancari degli Stati Uniti.

Il processo di approvazione richiederà fino a 120 giorni, durante i quali il pubblico può esprimere osservazioni. Tuttavia, la proposta di Circle arriva in un momento di profondo mutamento normativo per il settore delle cripto stablecoin.

Il nuovo quadro normativo definito dal GENIUS Act

Il Senato statunitense ha recentemente approvato il GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act), una legge che rappresenta una svolta nella regolamentazione delle stablecoin ancorate a valute fiat. Approvato con un ampio margine bipartisan, il provvedimento introduce obblighi chiari per gli emittenti, come l’obbligo di riserve trasparenti, audit regolari e la custodia dei fondi negli Stati Uniti.

Circle sembra posizionata al meglio per trarre vantaggio da questo nuovo scenario, avendo già adempiuto a molti dei requisiti richiesti dal disegno di legge e il suo recente debutto in borsa ha rafforzato la fiducia degli investitori. Dopo l’approvazione del disegno al Senato, le azioni di Circle hanno guadagnato il 34% in una sola giornata, portando la capitalizzazione oltre i 40 miliardi di dollari. Ad oggi, le azioni di Circle (CRCL) hanno un valore di 192,5 dollari, segnando un aumento del 521% rispetto al prezzo di quotazione a Wall Street di 31 dollari.

In contrasto, Tether (USDT), il principale concorrente con oltre il 66% della quota di mercato globale, rischia di essere penalizzata. Tether è stata più volte criticata per la mancanza di trasparenza nelle sue riserve, che includono asset volatili come oro e Bitcoin. Le nuove normative potrebbero costringerla a una revisione radicale del modello operativo o a uscire dal mercato statunitense.

Le implicazioni per il mercato crypto e l’adozione istituzionale

Il nuovo quadro regolatorio ha già iniziato a ridefinire le dinamiche del settore. Se le stablecoin regolamentate diventeranno la norma, ci sarà un’importante riallocazione di capitali verso operatori conformi come Circle. La stima è che il mercato delle stablecoin possa superare i 3.000 miliardi di dollari entro il 2030, rispetto ai circa 230 miliardi attuali.

I grandi attori della finanza e del commercio elettronico si stanno muovendo: banche statunitensi valutano stablecoin consorziate, mentre colossi come Walmart e Amazon stanno esplorando l’ipotesi di creare dei propri token.

La posizione della Federal Reserve è chiara, secondo il presidente Jerome Powell, l’utilizzo di criptovalute da parte delle banche è possibile, purché venga garantita la sicurezza e solidità delle operazioni. Questo atteggiamento collaborativo potrebbe agevolare una diffusione istituzionale delle stablecoin, con benefici evidenti anche per le startup crypto in cerca di integrazione nel sistema finanziario tradizionale.

Emergono soluzioni per la gestione autonoma delle criptovalute

In un contesto di crescente regolamentazione e adozione istituzionale delle criptovalute, piattaforme orientate alla convenienza e sicurezza come Best Wallet stanno guadagnando attenzione. Best Wallet è un ecosistema avanzato per la gestione autonoma degli asset digitali, pensato per offrire controllo completo agli utenti senza rinunciare alla facilità d’uso. Non richiede KYC, supporta oltre 60 blockchain e conserva gli asset in modalità non-custodial.

Tra le funzionalità più apprezzate c’è l’integrazione con Onramper per l’acquisto di criptovalute tramite carta credito, un DEX interno per scambi rapidi, e una sezione “Upcoming Tokens” dedicata agli investimenti nei progetti in fase iniziale. Inoltre, il sistema di staking aggregato consente di generare facilmente rendite passive sulle criptovalute possedute nel wallet, ed è prevista anche l’emissione di una crypto card, che permette di utilizzare le cripto per le spese quotidiane.

Il token nativo $BEST fornisce accesso anticipato alle prevendite, cashback dell’8% sulla crypto card, riduzione delle commissioni e rendimenti da staking maggiorati. La prevendita di $BEST sarà ancora attiva per poco tempo, al prezzo di 0,025265$, con oltre 13,7 milioni di dollari raccolti dal lancio. Considerato l’interesse crescente verso strumenti di custodia conformi e sicuri, il potenziale di apprezzamento del token $BEST una volta quotato su exchange centralizzati è significativo.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.