Nel 2025 gli stablecoin sono diventati una componente fondamentale dell’economia digitale: alimentano pagamenti internazionali, protocolli di finanza decentralizzata (DeFi), risparmi in blockchain e persino stipendi aziendali. Chiunque voglia investire seriamente nel mondo delle criptovalute non può ignorarli. Ma tra i tanti presenti sul mercato, quali sono davvero affidabili? Oggi analizziamo due tra i più discussi: Dai (DAI) e Ethena USDe (USDe), due modelli molto diversi di stabilità digitale.

Ethena USDe: rendimento elevato e meccanismo innovativo

Ethena USDe è uno stablecoin sintetico ancorato al valore di 1 dollaro statunitense. A differenza dei classici token garantiti da riserve fiat o da criptovalute bloccate in smart contract, Ethena adotta una strategia chiamata delta-neutral trading. In pratica, combina un piccolo portafoglio di asset come Ethereum (ETH), Bitcoin (BTC) e Tether (USDT) con posizioni short sui futures degli stessi asset.

Ogni movimento rialzista delle criptovalute sottostanti è compensato da una perdita equivalente sui futures, e viceversa: questo equilibrio consente a USDe di mantenere stabile il proprio prezzo anche in mercati turbolenti.

Questo approccio può sembrare complesso, ma offre una flessibilità sorprendente. Poiché non dipende direttamente da riserve fiat, Ethena tende a reggere meglio improvvisi shock di mercato che invece possono far “sganciare” altri stablecoin dal loro valore di riferimento.

Gli utenti possono anche mettere in staking i propri USDe, ottenendo un rendimento variabile che a ottobre 2025 si attesta intorno al 5,5%, ma che nel 2024 aveva toccato punte del 19%. Si tratta quindi di una soluzione adatta a investitori dinamici e disposti ad accettare un rischio tecnologico maggiore in cambio di rendimenti più interessanti.

Dai: il pioniere della stabilità decentralizzata

Dai (DAI) è lo stablecoin decentralizzato per eccellenza, ancorato anch’esso a 1 dollaro ma basato su un meccanismo completamente diverso. Viene generato attraverso collateralizzazione eccessiva: chi vuole creare nuovi DAI deve depositare una quantità di criptovalute superiore al valore dei token emessi, principalmente Ethereum e USDC.

Se il valore dei collateral scende sotto una certa soglia, gli smart contract liquidano automaticamente le garanzie, mantenendo la stabilità del prezzo. Tutto questo avviene senza interventi umani, grazie al protocollo MakerDAO, gestito da una DAO (Organizzazione Autonoma Decentralizzata) che vota e aggiorna le regole del sistema.

L’aspetto più interessante di Dai è la sua trasparenza: ogni operazione è pubblica e verificabile sulla blockchain di Ethereum, e nessuna singola entità può controllarne il funzionamento.

I possessori di DAI possono inoltre depositarli nel programma Dai Savings Rate (DSR) per ottenere un rendimento variabile. Attualmente il tasso è attorno all’1,5%, inferiore a quello di Ethena ma più costante e legato a decisioni comunitarie piuttosto che a strategie speculative di mercato.

Come si sono comportati durante l’ultima crisi di mercato

Durante il recente mini-crollo dovuto a tensioni tariffarie, entrambi gli stablecoin hanno dimostrato buona resilienza.

Dai ha toccato un picco di 1,0015 dollari , tornando al valore di equilibrio in circa mezz’ora.

ha toccato un picco di , tornando al valore di equilibrio in circa mezz’ora. Ethena USDe ha registrato un calo momentaneo a 0,9912 dollari, recuperando in meno di un’ora.

Per fare un confronto, nello stesso periodo Bitcoin ed Ethereum hanno perso oltre il 5%, mentre l’indice S&P 500 ha chiuso in ribasso dell’1,5%. Le oscillazioni di Dai e USDe, quindi, sono state marginali e pienamente in linea con le aspettative per questa categoria di asset.

Quale stablecoin scegliere nel 2025

Sebbene entrambi abbiano dimostrato solidità, le differenze tra Dai e Ethena USDe si riflettono nel tipo di investitore a cui si rivolgono:

Ethena USDe è indicato per chi cerca rendimenti elevati e vuole sperimentare un modello innovativo basato su strategie di copertura e futures. Offre più guadagni potenziali, ma anche una maggiore esposizione al rischio tecnico e di protocollo.

è indicato per chi cerca e vuole sperimentare un modello innovativo basato su strategie di copertura e futures. Offre più guadagni potenziali, ma anche una maggiore esposizione al rischio tecnico e di protocollo. Dai, invece, è perfetto per chi punta su sicurezza e affidabilità. Il suo sistema decentralizzato, la gestione tramite DAO e la lunga storia di stabilità lo rendono un pilastro della finanza on-chain, ideale per chi desidera conservare valore o generare rendite moderate ma costanti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

