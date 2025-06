La principale banca europea studia l’emissione di una propria stablecoin e valuta depositi tokenizzati, segnando un passo deciso verso l’integrazione del sistema bancario tradizionale con il mercato crypto e finanza decentralizzata.

Deutsche Bank e la tokenizzazione dei depositi

Il colosso bancario Deutsche Bank sta esplorando attivamente l’utilizzo delle stablecoin e dei depositi tokenizzati come parte della sua strategia di espansione nel settore degli asset digitali. La più grande banca tedesca sta valutando se emettere una propria stablecoin oppure partecipare a iniziative di settore più ampie, confermando così un interesse crescente per le soluzioni blockchain applicate ai pagamenti.

Il responsabile della trasformazione digitale degli asset e delle valute della banca, Sabih Behzad, ha dichiarato che è in corso l’analisi di un sistema di depositi tokenizzati, con l’obiettivo di rendere i pagamenti più rapidi ed efficienti. Parallelamente, Deutsche Bank ha investito in Partior, una società specializzata in pagamenti transfrontalieri, e partecipa attivamente a Project Agorá, un’iniziativa supportata dalle banche centrali focalizzata sui pagamenti all’ingrosso tokenizzati.

La chiarezza normativa dell’Unione Europea fornita dal MiCAR e la legislazione sulle stablecoin in fase di approvazione negli Stati Uniti (GENIUS act), sotto l’amministrazione dell’attuale presidente Donald Trump, stanno creando un contesto favorevole all’adozione di questi asset digitali da parte delle istituzioni finanziarie tradizionali.

Le banche USA preparano una stablecoin congiunta

Anche negli Stati Uniti, i principali attori bancari, tra cui JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup e Wells Fargo, stanno valutando la possibilità di lanciare una stablecoin condivisa. L’iniziativa mira a contrastare la crescente concorrenza del settore crypto e a rafforzare il ruolo delle banche nel sistema dei pagamenti digitali.

L’adozione di stablecoin in ambito istituzionale rappresenta un cambiamento significativo: le banche non si limitano più a osservare il settore crypto, ma cercano attivamente di integrarne le funzionalità per aumentare l’efficienza e la velocità delle transazioni, anche in ambito cross-border.

Tether raggiunge valutazioni record

Nel frattempo, Tether, l’emittente della stablecoin USDT, continua a dominare il mercato con una capitalizzazione di 154,9 miliardi di dollari. Il CEO Paolo Ardoino ha commentato una recente stima di valutazione di 515 miliardi di dollari, definendola un numero bellissimo ma ancora basso, sottolineando che non include le partecipazioni dell’azienda in Bitcoin e oro, elementi che secondo lui aumenterebbero ulteriormente il valore effettivo della società.

Questa valutazione, proposta dall’analista fintech Jon Ma, si basa su un confronto con Circle, l’emittente di USDC, recentemente quotata alla Borsa di New York con un’impennata iniziale del 200% nel prezzo delle azioni. Ha applicato un moltiplicatore simile a quello di Circle al potenziale EBITDA 2025 di Tether, arrivando così alla cifra di 515 miliardi di dollari, che collocherebbe Tether tra le 20 aziende più valutate al mondo.

Nonostante l’interesse del mercato, Ardoino ha ribadito che non ci sono piani imminenti per la quotazione in borsa di Tether, evidenziando la solidità del modello operativo privato dell’azienda, che continua a generare oltre 1 miliardo di profitto in ogni trimestre.

