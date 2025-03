Il Digital Asset Summit 2025 ha segnato una svolta storica nel panorama delle criptovalute, con la partecipazione del Presidente Donald Trump e l’annuncio di iniziative strategiche volte a consolidare la posizione degli Stati Uniti nel settore degli asset digitali.​



Un intervento presidenziale senza precedenti

Il 20 marzo 2025, il Presidente Donald Trump ha partecipato virtualmente al Digital Asset Summit 2025 di New York, diventando il primo presidente in carica a intervenire in una conferenza su digital asset e blockchain. Nel suo discorso, Trump ha delineato una visione ambiziosa per il futuro delle criptovalute negli Stati Uniti, affermando: “Garantiremo che gli Stati Uniti diventino la capitale mondiale delle criptovalute“.

Ha inoltre criticato le precedenti amministrazioni per aver ostacolato l’innovazione nel settore delle criptovalute e ha promesso di porre fine a queste pratiche, affermando che la sua amministrazione ha eliminato quella che ha definito la strumentalizzazione del sistema legale e regolamentare contro le criptovalute. Ha esortato il Congresso a emanare nuove leggi per sostenere le istituzioni crypto, sottolineando: “Con il giusto quadro legale, istituzioni grandi e piccole potranno partecipare a una delle rivoluzioni tecnologiche più entusiasmanti della storia”.



Nel suo intervento Trump ha anche sollecitato il Congresso a legiferare sulle stablecoin, sottolineando che le stablecoin garantite dal dollaro rafforzerebbero l’egemonia del dollaro americano e ha descritto le criptovalute come un motore chiave per la crescita economica e la sicurezza finanziaria. Attualmente, sono in discussione diverse proposte legislative sulle stablecoin per creare un quadro normativo chiaro e completo, tra cui il GENIUS Act, che ha superato il Comitato Bancario del Senato, e altre leggi come il Clarity for Payment Stablecoins Act e il Lummis-Gillibrand Payment Stablecoin Act.

La riserva strategica di Bitcoin

Uno degli annunci più significativi effettuati da Trump a inizio mese, è stato l’istituzione di una Riserva Strategica con Bitcoin e alcune altcoin. Il Presidente Trump ha firmato un ordine esecutivo per creare questa riserva, utilizzando i Bitcoin già in possesso del governo federale, stimati in circa 200.000 BTC a marzo 2025. Questa riserva è concepita come un asset strategico per garantire la stabilità economica e rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel mercato globale delle criptovalute.

​

Oltre al Bitcoin, la riserva includerà altre criptovalute come Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Solana (SOL) e Cardano (ADA), creando un Riserva di Asset Digitali diversificati.

Questa iniziativa mira a elevare il settore degli asset digitali, rispondendo a quelli che Trump ha descritto come attacchi delle precedenti amministrazioni, e a posizionare gli Stati Uniti come leader nell’innovazione finanziaria. ​Questi sviluppi si traducono in una crescente fiducia degli investitori istituzionali nel mercato delle criptovalute, tra cui il Blackrock che è il più grande asset manager al mondo, e una maggiore adozione di questi asset come parte integrante del sistema finanziario globale.​

Al momento, Bitcoin è in rialzo del 1,3% nelle ultime 24 ore, e del 2,16% nell’ultima settimana, con un prezzo attuale di 85.151 dollari. Secondo le stime di alcuni analisti il prezzo di Bitcoin potrebbe raggiungere i 250.000 dollari entro la fine del 2025.

BTCBULL e il futuro di Bitcoin

In questo contesto di crescente interesse per le criptovalute, emergono nuove opportunità di investimento nell’ecosistema di Bitcoin, come BTC Bull Token. Attualmente in fase di prevendita, BTCBULL è una token che ha già raccolto 4 milioni di dollari, attirando l’attenzione degli investitori per la sua utilità e le potenzialità di crescita.

Le caratteristiche principali di $BTCBULL comprendono:

Airdrop in Bitcoin : BTCBULL offre un airdrop di frazioni di Bitcoin ogni qual volta BTC raggiunge nuovi prezzi record come i 150.000 o i 200.000 dollari, fino al target finale di 1.000.000 di dollari.

: BTCBULL offre un airdrop di frazioni di Bitcoin ogni qual volta BTC raggiunge nuovi prezzi record come i 150.000 o i 200.000 dollari, fino al target finale di 1.000.000 di dollari. Meccanismo di burn : Il token $BTCBULL prevede un meccanismo di burn che riduce l’offerta totale quando Bitcoin raggiunge target di prezzo selezionati.

: Il token $BTCBULL prevede un meccanismo di burn che riduce l’offerta totale quando Bitcoin raggiunge target di prezzo selezionati. Comunità attiva : La crescente community di BTCBULL contribuisce alla diffusione del progetto e al suo successo nel mercato delle criptovalute.​

: La crescente community di BTCBULL contribuisce alla diffusione del progetto e al suo successo nel mercato delle criptovalute.​ Staking: Dalla piattaforma di BTCBULL è possibile ottenere un rendimento passivo annuale da staking del 108%.

Partecipare in questo momento alla prevendita di BTCBULL offre l’opportunità di entrare in un progetto innovativo prima del suo lancio sui crypto exhcange, con il potenziale di beneficiare di una crescita significativa man mano che il progetto si sviluppa.



Il token $BTCBULL è acquistabile sul sito web ufficiale al prezzo di 0,002425​ dollari, per altri 2 giorni prima dell’aumento del costo, ed è possibile ottenerlo sia pagando con crypto che con carta di credito.

Per maggiori dettagli su questa formidabile meme coin è possibile visitare il profilo X o il gruppo Telegram di BTC Bull Token.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.